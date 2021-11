Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (23/11)

Essa semana se iniciou com o trânsito da Lua em Câncer, o que nos deixa mais sensíveis e um pouco melancólicos.

Hoje esse astro, regente dos nossos sentimentos, continua passando por esse signo e precisamos ter cuidado para não deixar que os pensamentos intrusivos sejam predominantes. Além disso, Vênus em Capricórnio está formando um sextil com Marte em Escorpião.

Apesar de esse aspecto ser considerado positivo na astrologia, a junção das energias desses dois planetas indica possíveis desentendimentos nos relacionamentos.

Isso acontece porque o trânsito de Vênus por Capricórnio nos leva a agir de forma mais exigente e controladora nos relacionamentos; enquanto a passagem de Marte por Escorpião nos leva a agir de forma um pouco impensada, motivados por sentimentos intensos.

Aquário

O Sol ingressa em Sagitário e faz com que você se sinta mais autoconfiante e otimista. Até lá, você estará vivendo um processo de finalização de um ciclo. Esse momento tende a ser um pouco conturbado e envolve a necessidade de identificar o que pode ser aprendido, o que pode ser mantido e o que deve ser deixado para trás.

Capricórnio

Será preciso ter mais atenção com investimentos, compras importantes ou decisões impactantes hoje. Como os sentimentos são amplificados pelo trânsito lunar, é preciso ter cuidado para que as emoções não guiem as atitudes no trabalho e também para que você não se deixe levar por discussões bobas.

Câncer

No início da semana, podemos aproveitar a sensibilidade canceriana e a empolgação de sagitário para fazer algo diferente com as pessoas que amamos. Mesmo que você não seja muito próximo das pessoas que moram com você, essa pode ser uma ótima oportunidade para começar a ter momentos de lazer juntos.

Escorpião

Apenas através do diálogo conseguimos estabelecer relações em que ambos têm a liberdade para manter a sua individualidade, suas próprias vontades e escolhas. Quando mudamos a nossa personalidade por alguém, ou quando esperamos isso de outra pessoa, estamos apenas tentando encaixar a realidade em algo que foi idealizado.

Leão

A influência do posicionamento da Lua e do Sol, respectivamente, tende a nos deixar irritados, já que Câncer nos deixa mais carentes e a busca por prazer motivada pela entrada do Sol e Sagitário pode nos levar a tomar atitudes egoístas. É preciso tomar cuidado para não deixar os sentimentos tomarem conta de forma impensada.

Libra

No momento em que algo nos incomoda e escolhemos não conversar sobre o assunto, acabamos acumulando os sentimentos até que transborde de alguma forma. Geralmente, é assim que tomamos decisões impulsivas ou iniciamos discussões que não vão fazer mais sentido quando as emoções se acalmam.

Peixes

A presença de Vênus em Capricórnio te desafia a se libertar das obrigações auto impostas e das crenças que foram internalizadas com o tempo, mas que não são mais válidas para a sua realidade atual. É preciso acessar a coragem sagitariana para determinar aquilo que realmente tem sido benéfico no seu processo de evolução.

Sagitário

Até sexta-feira (26), essa semana será marcada principalmente pela influência de Sagitário, Câncer e Leão. Apesar de Sagitário e Leão serem signos de fogo, a natureza canceriana é de água. Como a intensidade e a impulsividade são características compartilhadas por esses três signos, é preciso ter cuidado para não acabar fazendo algo que vai se arrepender depois.

Touro

O Sol ingressou em Sagitário no último domingo (21), trazendo mais leveza e otimismo do que no último mês, quando esse astro estava posicionado em Escorpião. As energias sagitarianas nos ajudam a estar mais atentos aos pequenos prazeres da vida, às coisas que nos inspiram e fortalecem a fé.

Gêmeos

Até quarta-feira (24), as energias de Câncer e de Sagitário nos influenciam de forma mais nítida, indicando um momento em que nos sentimos mais esperançosos e idealistas. Esse pode ser um bom momento para analisar as situações que você está vivendo agora sem considerar apenas o lado negativo.

Áries

A passagem da Lua pelo signo de Câncer indica um momento em que os nossos sentimentos são amplificados, o que pode nos afetar no bom e no mau sentido. Pelo lado positivo, a empatia e a compaixão são sentimentos associados a esse signo, o que nos ajuda a nos conectar mais às outras pessoas.

Virgem

Apesar do romantismo canceriano, a influência do Sol em Sagitário nos leva a entender que a liberdade deve ser um dos fundamentos de uma relação saudável. Por isso, as pessoas que estão vivendo algum conflito no relacionamento podem acabar se irritando facilmente com pequenas coisas.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.