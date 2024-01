Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (23/1)

O céu pede movimento. Acredite em seus sonhos e nos seus potenciais. Não se entregue ao medo de fracassar. Sabe aquele sonho ou objetivo que você abandonou? Sabe aquele trabalho inacabado ou relacionamentos fracassados? Aproveite a Lua no signo de Câncer e tente descobrir de onde vem esse medo do fracasso, que o leva a sabotar-se permanentemente. Olhe para sua criança interior que viu sua atitudes sendo reprimidas o tempo todo e hoje desiste mesmo antes de começar. Se solte mais um pouco, seja mais flexível. Você está percebendo agora que o seu medo está lhe amarrando. E o Sol em Aquário está aí fazendo você enxergar mais longe, iluminando as correntes. O signo do aguadeiro não deixa passar as amarras. Trabalhe seus medos e saia da estagnação. O planeta Vênus chega no signo de Capricórnio e permanece até o dia 16/02. Olhe para os teus laços e vínculos com os pés no chão. Você não quer mais ser enganado(a), não quer mais se iludir. Vênus em Capricórnio te pergunta: Quem te eleva ao cume da montanha?

Áries

A chegada da Vênus no signo de Capricórnio desperta em você um desejo de ser admirado(a) e respeitado(a). Até o dia 16/02, os dois temas que estarão em foco são o amor e os projetos de carreira. Será um tempo de muito amadurecimento, evite dramas e chantagens. O céu pede compromisso com o que lhe dá prazer, encontre caminhos que se afinem com suas qualificações. Prepare-se para atrair bons relacionamentos profissionais.

Touro

Seja bem vindo(a) a uma fase de crescimento! Vênus em Capricórnio vai despertar seu espírito aventureiro(a). Você só precisa confiar na possibilidade de ser melhor do que você já é. Até o dia 16/02 a deusa do amor está disposta a viver novas experiências. Está preparado(a)? Pessoas que vem de longe (outros países), mestres e professores tem um universo para lhe oferecer. Este é um momento favorável para buscar conhecimento, fazer cursos, aprender um novo idioma ou transitar por ambientes acadêmicos.

Gêmeos

A deusa do amor vai pegar na sua mão e cuidar de você nesses momentos tão desafiadores. Acolha suas mágoas, raivas, tente aliviar as dores da sua alma. Até o dia 16/02, a sensualidade vai subir no palco da sua vida, tente se harmonizar com seus desejos. O mergulho tem que ser profundo, esqueça tudo que é superficial e transforme suas angústias em conforto.

Câncer

Vênus chega em Capricórnio e promete trazer equilíbrio para suas relações. Até dia 16/02 você terá a chance de se unir a alguém para fazer algo legal, compartilhar seus desejos, harmonizar as diferenças e colocar em equilíbrio os pratos da balança do seu casamento, parcerias, sociedade ou qualquer tipo de acordo. Você vai aprender amar e ser amado(a).

Leão

A sua vida pede charme, elegância, tudo que você adora. Com a passagem de Vênus por Capricórnio entre 24/01 e 16/02, sinto que será importante cultivar hábitos saudáveis e prazerosos. Lembre-se que o amor se manifesta nos pequenos detalhes. Leve um pouco de cores para sua rotina, deixe seu ambiente de trabalho mais agradável. Tente se aproximar mais das pessoas. O segredo é trazer um toque de beleza para seus afazeres cotidianos.

Virgem

O seu horóscopo de hoje poderia ser resumido em uma única frase: "Vamos brindar a vida meu bem". Que tal escutar "Ai, Ai, Ai" da Vanessa da Matta nas alturas? É hora de curtir a vida, virginiano(a)! Se entrega, seu carisma estará em alta nos próximos dias. Saia de casa e vá "aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa com a nossa felicidade...."

Libra

Que tipo de atmosfera você está criando no seu lar? O que você está atraindo para você neste ambiente? Quais as qualidades da sua casa que mais ressoam com você? Com Vênus em Capricórnio, até o dia 16/02, você sentirá uma conexão mais profunda com seu lar e família. Que tal limpar, arrumar, decorar, perfumar e harmonizar o seu lar?

Escorpião

Com a chegada de Vênus em Capricórnio, a partir de hoje, você

estará mais comunicativo(a), social e diplomático(a). Não perca a oportunidade de transitar mais por aí, encontrar com amigos e trocar mensagens. Até o dia 16/02 pode ser que você receba alguma notícia animadora ou um convite que vai te deixar muito feliz.

Sagitário

Aproveite a temporada de Vênus em Capricórnio e dê um Up nas suas finanças. Reconheça seus esforços para ganhar estabilidade material. Este é um ótimo período para investir em coisas que lhe proporcionam conforto. Mas muito cuidado para não gastar mais do que pode.

Capricórnio

Até o dia 16/02, a sua entrada em cena será marcada pela deusa do amor. Abra o seu coração para compreender o quanto o amor-próprio é importante. Valorize quem você é, fortaleça sua autoconfiança. O toque venusiano pode elevar sua autoestima e abrir muitas portas. Aproveite!

Aquário

A chegada de Vênus em Capricórnio pode te deixar mais introspectivo(a). Até o dia 16/02 explore mais o seu lado psíquico, emocional e espiritual. Que tal mergulhar um pouco no que é místico e confiar no invisível? Mas cuidado com as ilusões e escapismos. Faça um balanço completo da forma como você amou e foi amado(a), de como lidou com as conquistas e rejeições. Chegou a hora de eliminar tudo que produz desconfortos. Fortaleça o que te faz bem.

Peixes

Sinto que até o dia 16/02 sua vida social super agitada. Você será convocado(a) a interagir e participar de grupos. Seus amigos vão precisar muito de você. Foque nas conexões sociais, ideais comuns ou equipe de trabalho. Você tem muito a entregar. O momento pede que você dê um passo para tornar o mundo um lugar melhor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.