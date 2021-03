Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (2/3)

Questões da Nova Era em alta



A conjunção de Mercúrio com Júpiter, em Aquário, anuncia dias particularmente propícios para as questões coletivas e tudo o que contribui para o bem estar da população. Como o Ascendente do Brasil é exatamente Aquário, podemos ser muito abençoados por esses astros. Vamos mentalizar que a pandemia está sendo vencida e que há tratamento e vacina para todos. Essa conjunção favorece as atividades sociais e o fato de a Lua estar em Libra também facilita os relacionamentos pessoais e sentimentais, mesmo porque acentua nossa necessidade de amor e união.

As questões jurídicas estão beneficiadas, assim como os negócios e iniciativas relativas à Nova Era, como energia limpa, alimentação orgânica e proteção ambiental. Como nosso satélite bate de frente com Plutão, que está em Capricórnio, convém a gente não querer controlar ou manipular ninguém, inclusive no ambiente profissional. Convém nós não alimentarmos desconfianças exageradas em relação aos outros nem ver segundas intenções onde elas não existem. E sobretudo não devemos fazer nem aceitar provocações.



Áries

Seu idealismo está muito marcante, graças à conjunção de Mercúrio com Júpiter, mas evite a utopia . Aproveite a fase para dar vazão ao seu lado mais avançado, inventivo e progressista e liberte-se de velhos preconceitos, que lhe impedem de viver plenamente. Convém que você evite a utopia e se concentrese em projetos viáveis. DICA: meditar lhe fará especialmente bem.



Touro

Os planetas Júpiter e Mercúrio estão conjuntos e lhe ajudam na realização dos seus projetos mais ambiciosos. Eles fazem com que você esteja em condições de criar bases bem mais sólidas e atuar no sentido de realmente torná-los viáveis. DICA: você terá êxito em suas iniciativas e em seu círculo social, mas saiba o momento certo de parar e simplesmente relaxar.



Gêmeos

Mudar de ambiente, e até o rumo de seus pensamentos, e sair da rotina, de preferência na companhia de quem pensa e sente como você, será particularmente agradável nesta fase, em que os astros acentuam seu lado curioso. DICA: você tende a sentir-se de bem com a vida e está em condições de agir com maior espontaneidade em seus contatos pessoais e afetivos.



Câncer

A capacidade regenerativa do seu organismo e psiquismo está em alta graças à conjunção de Júpiter com Mercúrio. Esses astros aumentam sua perspicácia e lhe ajudam a entender e a superar velhos traumas que lhe impediam de viver plenamente o aqui-agora. DICA: aproveite esta fase para se renovar interiormente e liberte-se de tudo aquilo que já era.



Leão

Será mais fácil para você se conhecer melhor através de seus relacionamentos e da observação do seu próprio modo de agir e reagir neles. Conviver tende a ser particularmente enriquecedor e gratificante, mesmo porque sua necessidade de união anda marcante. DICA: você pode aprender bastante com as outras pessoas, desde que aceite-as exatamente como elas são.



Virgem

Graças a Júpiter e a Mercúrio, que estão conjuntos, sua capacidade de realização está mais acentuada durante estes dias. Esses astros vibram em um uníssono muitíssimo harmonioso e lhe estimulam a agir com maior bom senso e objetividade, com resultados animadores. DICA: abra o coração com quem você mais gosta e exponha suas dúvidas e inseguranças.



Libra

Seu astral continua elevadíssimo, graças à conjunção de Júpiter com Mercúrio, que lhe dá condições de demonstrar toda sua criatividade e autoconfiança. Você pode demonstrar seu valor e se afirmar mais vigorosamente em todas as áreas, inclusive a amorosa. DICA: seu romantismo está em acentuado, por isso você pode demonstrar claramente tudo aquilo que sente.



Escorpião

A conjunção de Júpiter com Mercúrio, quase exata, é muito positiva e faz com que a sorte atue intensamente a seu favor, em especial nos negócios ligados a bens de raiz, como terras e imóveis. Você atravessa um período especialmente propício para instalar-se ainda melhor e de modo mais confortável em casa. DICA: curta ao máximo os momentos de intimidade.



Sagitário

Durante este período é exata a conjunção que une seu regente Júpiter a Mercúrio. Esses astros, que estão em Aquário, facilitam seu entendimento com todos e fazem com que sua mente esteja mais acelerada do que nunca. DICA: você tende a estar com maior necessidade de se distanciar, mentalmente, da rotina, estudar e aprender sobre pessoas e paises diferentes,



Capricórnio

As questões concretas estão especialmente beneficiadas por Mercúrio e Júpiter, que estão conjuntos, por isso acentuam sua capacidade de organização e o seu lado mais realista. Seus empreendimentos tendem a dar excelentes resultados e sua conta bancária, em alta, será um bom reflexo disso. DICA: não reprima seus sentimentos.



Aquário

Os planetas Mercúrio e Júpiter, conjuntos em seu signo, lhe tornam uma pessoa muito mais confiante e otimista, capaz de analisar as coisas pelo seu melhor ângulo. Isso cria um círculo virtuoso, muito positivo, que atrai a proteção da sorte para sua vida. DICA: esses astros acentuam sua capacidade criativa e lhe ajudam a cultivar plenamente a alegria de viver.



Peixes

A conjunção que une Júpiter e Mercúrio torna sua fé, já tão poderosa, ainda mais potente. Esse aspecto assinala um período em que é essencial que você alimente sempre pensamentos positivos e construtivos, para atrair apenas bons fluidos para sua vida. DICA: sua capacidade de síntese, em alta, possibilita que você veja as coisas de modo bastante abrangente.