Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (22/8)

A terça-feira é marcada por um aspecto desafiador entre Vênus e Júpiter. Os planetas se chocam e deixam um clima de desencontro. Vênus representa o amor, os relacionamentos, a beleza, os prazeres, enquanto Júpiter é associado à expansão, ao otimismo, à busca por significados e às oportunidades.

E uma quadratura entre Vênus (desejo) e Júpiter (expansão) pode ser marcada pelos exageros. Cuidado com gastos excessivos, excesso de expectativas e de otimismo. Hoje vale a pena refletir sobre o que você deseja e o que realmente precisa. A dica é manter os pés no chão e não se deixar levar por ilusões.

E no fim da tarde Marte faz uma oposição a Netuno. Marte é associado a ação, energia, vontade, enquanto Netuno está associado à imaginação, intuição e espiritualidade. E você pode ter que lidar com um conflito entre ação e ilusão, ou seja, Marte quer fazer acontecer e Netuno fica preso no mundo dos sonhos.

Áries

Não deixe que essa busca desenfreada por segurança anule o seu valor. Você tem muitas habilidades e talentos que podem ser explorados para fins materiais, mas você pode está se perdendo da sua individualidade e deixando seus valores de lado em busca de uma falsa sensação de segurança.

Touro

Pode ser que a sua sensação de pertencimento dê uma balançada. Em alguns momentos você defende suas opiniões, necessidades e desejos baseado em algo que não é tão seguro como você imagina. Chegou a hora de perceber como você vem tomando suas decisões, pode ser que elas sejam baseadas em experiências afetivas do passado. Chegou a hora de começar um novo ciclo.

Gêmeos

Tudo que você precisa nesse momento é aquietar a mente e o coração. A vida está pedindo muito movimento e as interações cotidianas não param. Mas é importante que você consiga equilibrar suas atividades e os momentos de pausa. É importante fazer algumas pausas, pois só assim você consegue processar tudo que está vivendo e aprendendo.

Câncer

Olhe para suas conexões sociais e redes de contato e observe se os valores desse grupo estão alinhados com os seus valores. Essa vontade de pertencer pode acabar sendo refletida nessas relações e você acaba deixando seus valores de lado. Aproveite o dia de hoje e observe suas motivações e como você quer fazer a diferença no mundo.

Leão

A primeira impressão que você causa nas pessoas e como elas percebem sua energia e presença não é exatamente como você imagina. Relaxe um pouco mais, seja mais espontâneo, não tente controlar sua imagem pessoal a todo momento. Deixe a performance de lado. Você precisa perceber a grandeza do seu coração e isso basta.

Virgem

Nesse início de ciclo, busque as experiências mais profundas e abra sua mente para novas ideias. Aproveite esse período de revisão e reveja suas crenças. Chegou a hora de expandir e compreender a sua existência e o mundo ao seu redor. Não se deixe enganar pelos seus medos.

Libra

Como andam suas relações interpessoais? Olhe para você e para os grupos, associações e coletivos com os quais você se associa. Chegou a hora de finalizar um ciclo e focar no que você deseja alcançar em termos de realizações pessoais e contribuições para a sociedade.

Escorpião

Pode ser que a sua rotina ou a forma que você lida com suas tarefas e responsabilidades diárias não esteja permitindo que você desenvolva seus projetos. Chegou a hora de se desenvolver como profissional ou como pessoa, mas para isso você precisa buscar equilíbrio na sua rotina e cuidados com a sua saúde.

Sagitário

Para não se perder por caminhos que não são seus, continue na busca por um significado mais profundo da vida. Revise suas crenças, conhecimento, pois pode ser um momento muito significativo em relação à busca de verdades mais profundas e à vontade de explorar além das aparências superficiais.

Capricórnio

Esse é um momento único para você perceber o modo como você expressa a sua individualidade para o mundo, não se deixe iludir por uma imagem que não lhe pertence ou por motivações que não fazem mais sentido para você. Pode ser que nas atividades de lazer, diversão e entretenimento você encontre a resposta que tanto busca.

Aquário

A estabilidade emocional é muito importante para seu crescimento, mas nos últimos dias pode ser que tudo tenha balançado um pouco. Em alguns momentos você se sentiu sem chão. Pode ser que você esteja buscando essa segurança no outro ou em situações que não te acolhem mais. O melhor a fazer agora é se acolher, seja generoso com você.

Peixes

Cuidado para não perder seu foco na rotina ou atividades domésticas. Não se deixe iludir por algum acontecimento que possa surgir no seu dia. O melhor a fazer é focar nas suas habilidades mentais, na sua comunicação com irmãos, parentes e vizinhos, pois eles podem lhe ajudar de alguma forma.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos.