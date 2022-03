Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (22/3)

Capricórnio

Hoje o dia começa com o trânsito da Lua por Escorpião, que continua intensificando nossas emoções. No começo desta semana, a capacidade de racionalizar as situações antes de tomar uma decisão definitiva está afetada pela sensibilidade e profundidade escorpianas. Apesar de ser um pouco delicado principalmente para a vida profissional, podemos aproveitar esse momento para nos conectar com o nosso eu interior, com nossa força de vontade e poder pessoal que são realçados por esse posicionamento lunar. Entre às 13 e 16 horas, porém, a Lua estará fora de curso, nos deixando mais dispersos e irritados. Durante esse horário, é importante ter cuidado com acidentes e mal entendidos. No fim da tarde esse astro entra em Sagitário, nos ajudando a recuperar o ânimo para cumprir nossos compromissos de forma mais produtiva e dinâmica nos próximos dias.Os nativos de Capricórnio são controladores natos e, por isso, podem se sentir irritados com a falta de clareza no raciocínio ou com um imprevisto. Esse é um dos efeitos causados pela Lua fora de curso, movimento lunar que nos direciona a colocar os pés no freio e desacelerar. Por isso, não se force a manter um ritmo que está te prejudicando.Hoje o seu planeta regente está formando uma quadratura com Marte, o que pode trazer dúvidas sobre suas relações. Lembre-se que, quando nos comprometemos com alguém, devemos ter responsabilidade afetiva. É necessário dialogar e esclarecer o que está se passando ou explicar que precisa de um pouco de espaço para organizar as ideias.Os nativos de Escorpião podem se sentir especialmente irritados, mesmo que por motivos pequenos, durante o período em que a Lua fica fora de curso no seu signo. Tenha cuidado para não se deixar levar pelas emoções e acabar falando o que não deve. Caso tenha algum compromisso entre as horas de Lua fora de curso, tente sair com antecedência.A quadratura que está se formando entre Marte em Aquário e Urano em Touro desperta um sentimento de descontentamento. Esse aspecto te leva a perceber que existem transformações que precisam ser feitas em sua vida, mas a necessidade de ter controlar a situação faz com que você tenha receio de sair da sua zona de conforto.A quadratura que está se formando entre Marte em Aquário e Urano em Touro pode fazer com que você se irrite com facilidade, sendo visto como ‘rebelde sem causa’. A presença de Marte e Vênus em Aquário te desafia a aprender a escolher suas batalhas. Você não deve deixar de se posicionar sobre o que acredita, mas nem tudo precisa ser visto como uma disputa sobre quem está certo.A influência da Lua fora de curso durante a tarde pode fazer com que você se sinta irritado com a baixa produtividade, porque esse trânsito lunar desacelera o raciocínio. É importante ter cuidado para não ‘lutar contra a maré’ - se você não está conseguindo resolver ou cumprir algo importante, busque outras alternativas, como pedir ajuda a um colega.Os leoninos ficam confusos com a lentidão do raciocínio durante o período em que a Lua fica fora de curso e podem acabar descontando isso nas pessoas ao seu redor. Porém, quando esse astro ingressa em Sagitário, você fica mais bem humorado. Lembre-se de não ter receio de pedir desculpas quando achar que ultrapassou algum limite.A quadratura que está se formando entre Urano e Marte gera certa insatisfação em relação à velocidade com que as coisas estão acontecendo. Você sente um impulso para transformar algo em sua vida, mas existe um receio de sair da sua zona de conforto. Esse sentimento de confusão pode fazer com que você acabe questionando demais, esquecendo-se de olhar com cuidado para o que está bem ‘na cara’.Os nativos de Virgem são caracterizados por sua alta capacidade mental, mas essa é afetada hoje durante as horas em que a Lua fica fora de curso. Você não consegue ser produtivo como é normal e isso te deixa irritado. Não se force a manter um ritmo que está te fazendo mal. Esse movimento lunar acontece para nos desacelerar e voltar a atenção ao que estava passando despercebido.Hoje a quadratura entre Marte, seu planeta regente, em Aquário e Urano em Touro pode fazer com que você entre em alguma discussão, exigindo que a outra pessoa admita que você está certo. É muito importante perceber que a verdade não é unilateral, porque sempre existem outros pontos de vista.O aspecto tenso que está acontecendo entre Urano e Marte faz com que perceba que ainda existe alguma poeira embaixo do tapete, que você precisa limpar. Além disso, a Lua fora de curso em Escorpião indica momento muito propício para a introspecção. Ouça a sua voz interior e pare de afastar aqueles pensamentos que você não deseja - é preciso olhar para eles com consciência.A quadratura que está se formando entre Marte e Urano, faz com que você se sinta mais irritado e gera certa ansiedade. A Lua fora de curso representa um convite para sair do ritmo automático de fazer as coisas, para prestar mais atenção nas suas necessidades físicas e emocionais.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.