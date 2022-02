Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (22/2)

Capricórnio

Aquário

Câncer

Escorpião

Libra

Leão

Peixes

Virgem

Gêmeos

Sagitário

Touro

Áries

Para muitas vertentes da espiritualidade, essa terça-feira é considerada um dia portal, devido à peculiaridade dessa data, que apresenta os números de forma espelhada: 22/02/2022. O conceito de dia portal não existe na Astrologia, mas os astros hoje estão formando muitos aspectos (ângulos) entre si, fazendo com que essa seja uma data especial também no sentido astrológico. No começo da madrugada, a Lua forma uma oposição a Urano, o que pode despertar sonhos agitados ou pode gerar dificuldades para dormir. Antes das 15 horas, a Lua em Escorpião e Saturno em Aquário também formam um ângulo tenso. Esses dois signos são muito determinados, o que ajuda a resolver as tarefas profissionais com assertividade. Porém, é preciso ter cuidado para que o excesso de determinação não te leve a agir de forma teimosa e inflexível. A partir das 19 horas o posicionamento dos astros se torna mais harmônico. É interessante fazer algo que seja prazeroso no fim do dia, para aproveitar o sentimento de gratidão que é despertado pelo trígono que se forma entre a Lua e Netuno.Hoje a Lua forma dois aspectos com planetas que estão em Capricórnio, além de formar uma quadratura com seu planeta regente - Saturno. Isso indica que seus pensamentos estarão acelerados e que você tende a reagir de forma exagerada quando algo não te agradar. Esteja atento para não descontar seus problemas nos outros.A influência do aspecto que a Lua forma com Urano (regente de Aquário) no início do dia pode fazer com que você acorde com o pé esquerdo, sentindo-se indisposto. Apesar disso, sua determinação te ajuda a resolver muitas coisas no trabalho - porém, nesse ambiente, será necessário ter um cuidado especial para não agir de forma arrogante.Todos os aspectos que a Lua formará hoje ao longo do dia podem fazer com que os cancerianos sintam dificuldade de pensar de forma clara e racional. É importante começar o dia planejando quais são as suas prioridades e o que deve ser feito para cumpri-las sem tanto estresse. Além disso, tente começar o dia fazendo alguma meditação, oração ou outro tipo de prática que te ajude a se conectar consigo mesmo.Como a Lua está transitando pelo seu signo hoje, todos os (muitos) aspectos que ela forma ao longo do dia influenciam os escorpianos diretamente. Por isso, uma dica para esse momento é ficar mais recluso, se for possível. Tente não reagir sem pensar quando algo te incomodar. No fim do dia, é interessante proporcionar a si mesmo um momento de relaxamento, aquilo que te ajuda a se sentir mais conectado consigo mesmo.Hoje a Lua também forma um importante aspecto com Vênus, o planeta regente de Libra. A influência desses dois astros nesse momento pode despertar desafios relacionados à necessidade de enxergar as coisas com mais pé no chão. Tente não se prender à visão de como você acha que as coisas deveriam ser, e procure fazer o melhor possível considerando a realidade como ela é.A presença do Sol e da Lua em signos de água nesse momento faz com que os seus sentimentos sejam realmente mais intensos. Por isso, todas as coisas tendem a parecem muito importantes e tanto a felicidade quanto a tristeza se tornam mais evidentes. Sabendo disso, é importante questionar a si mesmo - você sabe aquilo que realmente é valioso para você? Lembre-se que nem tudo merece seu tempo, atenção e energia.Os muitos aspectos que a Lua forma hoje pode fazer com que os piscianos se sintam cansados emocionalmente - busque respeitar seus limites. Porém, no fim do dia, a relação entre a Lua e Netuno (seu planeta regente) te ajuda a acalmar a mente e se conectar consigo mesmo. Busque dedicar sua atenção à sua espiritualidade.Os virginianos costumam ser mais racionais e frios, mas com o posicionamento do Sol e da Lua em signos de água, sua sensibilidade está aguçada nesse momento. Isso pode ser um pouco perigoso, caso você acabe ‘despejando’ suas emoções em outras pessoas. Porém, essa também é uma oportunidade de estar emocionalmente mais próximo das pessoas que você ama.A influência da Lua em Escorpião hoje pode levar os geminianos a fazer tempestade em copo d’água. Principalmente na parte da manhã, em que aspectos mais desafiadores estarão acontecendo, é importante ter cuidado com a forma que você reage quando algo te incomodar. Tente não responder automaticamente quando se sentir irritado e, depois, avalie qual é a gravidade da situação e qual será a reação adequada.Os trânsitos planetários de hoje tendem a deixar os sagitarianos consideravelmente impacientes, principalmente até às 18 horas. Por isso, é importante manter o foco naquilo que realmente importa ao longo do dia - se algo te incomodar, mas não estiver relacionado com as suas prioridades do dia (o que você precisa cumprir hoje) tente relevar.Hoje a Lua também forma um importante aspecto com Vênus, o planeta regente de Touro. Como a determinação estará em alta, você pode aproveitar a parte da noite para refletir sobre o que te faz sentir verdadeiramente determinado - aquilo que te faz sentir vontade de viver. Lembre-se de tudo aquilo que te inspira e dos motivos que você já tem para ser grato.Um dos aspectos que a Lua forma hoje, por volta das 20 horas, é com Marte - o planeta regente de Áries. A partir desse horário, pare para refletir sobre os estresses do dia e tente fazer uma análise da forma como você lidou com eles. Pergunte-se: os motivos eram plausíveis para eu ter me estressado? Como eu poderia lidar melhor com essa situação?*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. 