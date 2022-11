Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (22/11)

Leão

Aquário

Escorpião

Libra

Câncer

Peixes

Gêmeos

Virgem

Capricórnio

Touro

Áries

Sagitário

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento

Hoje o Sol (finalmente) entra em Sagitário logo no início do dia, despertando um momento mais leve e livre (de amarras, de construtos sociais, de crenças limitantes…). Nos últimos trinta dias, em que o Sol estava transitando por Escorpião, nós mergulhamos nas profundezas de nós mesmos e daquilo que temos de mais precioso (nossos valores, nossos relacionamentos e nossa história). Com tudo isso, vivemos um período de intensa cura e renovação, que pode ter nos deixado um pouco cansados psicologicamente. Agora, a entrada do Sol em Sagitário representa uma virada de chave, que possibilita enxergar a vida com menos pessimismo, buscando cicatrizar as feridas (enquanto a influência escorpiana pode ter te levado a ‘cutucar’ onde dói, para entender melhor). Depois de uma imersão em nosso Eu interior, agora estaremos mais extrovertidos. Além disso, a busca por conhecimento, a confiança nos próprios instintos e o otimismo são características que serão evidenciadas a partir de agora.Como Sagitário também é um signo de fogo, assim como o seu, sua energia, força de vontade e criatividade serão evidenciadas durante as próximas semanas. Mas como todo o excesso é perigoso, será preciso direcionar toda essa energia extra de forma consciente. Para que você não comece 5 novos projetos e não consiga terminar nenhum, por exemplo.A entrada do Sol em Sagitário é muito benéfica para os aquarianos, que tendem a se sentir mais livres e dispostos a correr atrás do que desejam. Aproveite a Lua nova que acontecerá nesta semana para se libertar das amarras que ainda te fazem duvidar de si mesmo. Seja alguma crença, situação ou relacionamento, não tenha medo de deixar ir o que não faz bem.O fim da temporada escorpiana exige um momento de adaptação para as pessoas desse signo. A bagagem emocional que você identificou até aqui precisará, de uma vez por todas, ser deixada para trás. Como Sol de Escorpião marcou um momento de introspecção e reflexão, a influência de Sagitário irá exigir que você se abra, retire um pouco da “camada de proteção” que estava usando para permanecer no casulo.Um cuidado especial a se tomar durante as próximas semanas, em que o Sol estará transitando por Sagitário, é para que outras pessoas não aproveitem da sua boa vontade. Lembre-se que você não precisa abrir mão dos seus próprios desejos e prioridades para fazer algo por alguém. O amor não precisa exigir esse tipo de sacrifício para ser fortalecido.Seja na vida profissional ou pessoal, não tenha receio de perseguir seus objetivos com coragem. Apenas quando você se arrisca é possível saber o resultado - e, a partir de um novo resultado, você sempre poderá se reinventar!A entrada do Sol em Sagitário nesta semana convida as pessoas de Peixes a se reconectarem com aquilo que têm de mais íntimo: a sua fé na vida, sua felicidade de viver. Aproveite a liberdade sagitariana para trabalhar a sua independência, e reconhecer a importância de ter prioridades pessoais, e não apenas partilhar dos sonhos e das conquistas de outras pessoas.As pessoas de Gêmeos tendem a se sentir mais ‘confortáveis na própria pele’, agora que a temporada sagitariana está se iniciando. A vontade de se sentir mais livre para viver e se expressar pode abrir novas portas!A temporada sagitariana vem como um desafio para que as pessoas de Virgem percebam que o controle é uma ilusão. Podemos sim fazer planos e estabelecer prioridades, isso é necessário. Mas, no fim das contas, se nossos planos vão correr de acordo com o que esperamos ou não, é algo que nunca podemos ter certeza. E quanto antes aprendermos a lidar com esse fato sem tanta ansiedade, melhor.Para as pessoas de Capricórnio, a entrada do Sol em Sagitário pode trazer alguns desafios, principalmente relacionados à sua noção de liberdade dentro dos relacionamentos pessoais. A necessidade de estabilidade que costuma ser característica das pessoas de Capricórnio pode fazer com que você misture um pouco as noções de amor e posse. Busque ressignificar esses pontos.A liberdade e o gosto por mudanças são fortes características de Sagitário, e que não costumam ser muito agradáveis para as pessoas de Touro, que gostam de estabilidade e conforto. Então, a entrada do Sol em Sagitário representa um momento um pouco desafiador, em que você precisará rever alguns pontos fundamentais, principalmente envolvendo seus relacionamentos.A entrada do Sol em Sagitário (que é um signo de fogo assim como Áries) faz com que você se sinta mais animado para a vida, para enfrentar o que for preciso com a cara e a coragem. Aproveite a energia extra para se dedicar aos seus projetos mais importantes, tomando cuidado para que a vontade de fazer coisas novas não acabe te deixando sobrecarregado.Além da entrada do Sol no seu signo, Júpiter vem formando um aspecto harmônico com o Sol há alguns dias, o que pode te ajudar a clarear algumas questões internas. Na correria do dia-a-dia, lembre-se de se fazer prioridade. É preciso tomar um tempo para refletir, deixar a intuição fluir e, o mais importante, escutar e acreditar em si mesmo!*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.