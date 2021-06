Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (22)

Hoje o dia começa de forma mais animada, com o ingresso da Lua em Sagitário logo de manhã. Os trânsitos astrológicos que aconteceram nos últimos dias nos deixaram mais emotivos e até mesmo pessimistas, porque os sentimentos estavam à flor da pele e qualquer situação pareceu ser mais desafiadora que o normal.

Por isso, é importante aproveitar as energias sagitarianas para recuperar o ânimo e fazer coisas que te fazem sentir bem, seja começar o dia com uma atividade física ou ter um momento de lazer com as pessoas que moram com você.

Uma dica interessante para hoje é fazer algo diferente da sua rotina, como jogar um jogo de tabuleiro, fazer algo ao ar livre (como uma corrida, um piquenique ou alguns minutos de yoga).

Além disso, hoje Mercúrio retrógrado chega ao fim e esse astro volta a transitar normalmente, trazendo alívio na confusão mental que estamos experienciando.

Porém, os efeitos desse fenômeno ainda são percebidos por aproximadamente mais dez dias, devido ao que é chamado de sombra pós-retrogradação.

O que seu signo revela para hoje, terça-feira (22)

Áries

Os nativos de Áries devem ter cuidado com a impulsividade. Apesar de as energias sagitarianas te ajudarem a se sentir mais disposto e determinado, elas também despertam uma tendência a tomar atitudes irracionais. Lembre-se de ter cuidado com a forma que se comunica, porque você pode ser insensível sem notar.

Touro

Os nativos de Touro costumam se sentir inquietos quando a Lua está transitando por Sagitário, porque esse signo de fogo gera um movimento de mudança e de expansão, que se configura como um empecilho para a manutenção da estabilidade emocional. Lembre-se de dar espaço para mudanças e se desafiar.

Gêmeos

Para os geminianos, a entrada da Lua em Sagitário pode trazer um sentimento de insatisfação em relação à sua rotina e as coisas que estão muito paradas em sua vida. É importante refletir sobre formas de mudar isso, mas é necessário tomar muito cuidado com decisões precipitadas, motivadas por sentimentos passageiros.

Câncer

A entrada da Lua em Sagitário representa um convite para que os nativos de Câncer saiam da zona de conforto e se desafiem a fazer aquilo que você sempre teve vontade, mas deixava o medo de impedir. Apesar da sua personalidade cautelosa ser uma grande qualidade, ela também pode te impedir de aproveitar novas experiências.

Leão

Os nativos de Leão apreciam a autoconfiança e o otimismo que são despertados pelo trânsito da Lua por Sagitário. Porém, é preciso tomar cuidado para que o excesso de confiança não faça com que você deixe a cautela de lado e acabe tomando decisões impulsivas. Pense duas vezes antes de falar algo.

Virgem

Os virginianos podem se sentir mais ansiosos e explosivos quando a Lua está transitando por Sagitário, porque a energia de expansividade e de liberdade desse signo é oposta à rigidez e conservadorismo de Virgem. É importante questionar seus preconceitos e estar aberto a novas experiências que podem mudar a sua forma de ver o mundo.

Libra

Nesse momento em que a Lua está transitando por Sagitário, você deve aproveitar para ter momentos agradáveis consigo mesmo e aprender a apreciar a liberdade e a sua própria companhia. Muitas vezes, você pode se doar demais para os outros e esquecer de priorizar suas próprias necessidades, o que acaba gerando decepções.

Escorpião

Os nativos de Escorpião sentem mais necessidade de passar um tempo a sós e aproveitar a sua própria companhia quando são influenciados pelas energias sagitarianas. Porém, essas também podem causar problemas principalmente em sua vida profissional, porque dificulta o trabalho em equipe e faz com que você tenha dificuldade em cumprir regras.

Sagitário

Os nativos de Sagitário se sentem mais confiantes e otimistas quando a Lua se encontra no seu signo. Esse é um bom momento para fazer algo sozinho, como um momento de skin care ou tomar um bom vinho. Você pode se sentir irritado com qualquer tipo de cobrança e deve ter cuidado para não reagir de forma exagerada.

Capricórnio

A expansividade e a vontade de liberdade caracterizam Sagitário, o que é oposto às energias capricornianas, que são relacionadas à disciplina e ao conservadorismo. Por isso, você pode se sentir irritado e ter problema em seguir regras (e até mesmo direcionamentos do seu chefe), tenha cuidado com seus impulsos.

Aquário

Os aquarianos se sentem mais otimistas com a influência de Sagitário, mas também podem ser impulsionados a buscar mais liberdade de forma irracional. É importante não decidir nada nesse momento, mas apenas aproveitar para refletir sobre essa necessidade de espaço e sobre o que você deseja em suas relações.

Peixes

A passagem da Lua por Sagitário te ajuda a recuperar o ânimo e a reconhecer a sua força interior, para lidar melhor com os desafios que tem vivido. Tenha cuidado para não tomar decisões precipitadas e desonrar os compromissos que você já havia estabelecido (seja em sua vida profissional ou pessoal).

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.