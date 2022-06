Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (21/6)

Capricórnio

Câncer

Aquário

Escorpião

Gêmeos

Leão

Libra

Virgem

Peixes

Touro

Sagitário

Áries

Essa terça-feira é marcada por aspectos importantes que estão acontecendo no céu, que são muito relevantes do ponto de vista da Astrologia. Podemos considerar, também, que o movimento dos astros pode causar efeitos contraditórios, principalmente relacionados ao que estamos sentindo agora. Isso significa que precisaremos ter mais paciência com nós mesmos, porque a sensibilidade que está sendo ativada hoje pode fazer com que as situações do dia a dia ganhem um peso a mais. Além das energias cancerianas que estão afloradas pela entrada do Sol em Câncer, a Lua minguante que está acontecendo hoje em Peixes pode dar ainda mais força para nossa intuição. Dessa forma, estamos mais sensíveis a alguns incômodos internos que estávamos tentando evitar - mesmo que sem perceber.A Lua minguante em Peixes faz com que as pessoas de Capricórnio se sintam vulneráveis, e, por isso, é importante ter cuidado para não acabar olhando para si mesmo como vítima. Seja sincero consigo mesmo sobre seus sentimentos, mas entenda que nem tudo o que você sente é uma verdade absoluta ou algo que não pode se modificar.O lado maternal das pessoas de Câncer é despertado pelo posicionamento dos astros neste momento. Apesar de essa ser uma de suas forças, é importante ter cuidado com os excessos. Como bem sabemos, a necessidade de cuidar e de nos sentir seguros em nossos relacionamentos também pode causar conflitos.Os aquarianos têm dificuldade para manter o otimismo quando a Lua está minguante em Peixes, porque as dúvidas em relação às suas crenças se tornam evidentes e você precisa ter cuidado para não deixar que o ceticismo se transforme em pessimismo. É um momento importante para cuidar da sua espiritualidade e se conectar a ela.O movimento da Lua minguante em Peixes tende a despertar sentimentos intensos, que te desafiam a manter o controle emocional. Você tende a se comportar de forma explosiva caso não tenha serenidade para compreender o que pode aprender com essas situações. É importante refletir sobre o que te faz feliz e se você está priorizando isso.Para os geminianos, a entrada do Sol em Câncer pode gerar certa impaciência, porque você sente que as pessoas estão mais melancólicas. É importante refletir sobre formas de dar ouvido às suas próprias emoções, para que seja possível se conectar de forma mais próxima em seus relacionamentos.Para lidar com todo o sentimentalismo que é despertado pelo posicionamento do Sol e da Lua em signos de água, é importante fazer isso de forma consciente. Demonstrar aquilo que estamos sentindo pode ser complicado quando as emoções estão amplificadas, então o drama e o pessimismo são desafios nesse momento.Com os efeitos da Lua minguante em Peixes, as pessoas de Libra sentem mais facilidade para falar do que estão sentindo. Porém, é preciso ter cuidado para não falar tudo o que vem em mente, sem considerar que os sentimentos são passageiros e que as outras pessoas podem se magoar.Os virginianos podem se sentir mais ansiosos quando a Lua está minguante em Peixes, já que a sensibilidade e a espiritualidade deste signo são opostas à rigidez e conservadorismo de Virgem. É importante questionar seus preconceitos e estar aberto a novas experiências que podem mudar a sua forma de ver o mundo.Os nativos de Peixes podem se sentir desanimados, quando a Lua está minguante no seu signo. É importante ter cuidado para não deixar que os pensamentos destrutivos tomem conta e te levem a ceder ao escapismo, buscando alívio em coisas que serão prejudiciais à longo prazo.Os nativos de Touro costumam se sentir inquietos emocionalmente quando a Lua minguante está transitando por Peixes. É importante perceber que a vulnerabilidade despertada por esse posicionamento lunar não é um empecilho - na verdade, pode te ajudar a fortalecer seus relacionamentos. Lembre-se de dar espaço para mudanças e se desafiar.Neste momento, a influência da Lua minguante em Peixes faz com que você se sinta um pouco sem energia, principalmente do ponto de vista mental. Por isso, é importante respeitar seu próprio tempo e entender que você não precisa 'resolver' tudo o que está sentindo - permita-se apenas sentir.Os nativos de Áries devem ter cuidado com a impulsividade. Apesar da atmosfera mais romântica e sensível que é despertada pelo Sol neste momento, algumas emoções são mais difíceis de lidar. Lembre-se de ter cuidado com a forma que se comunica, porque você pode ser insensível sem notar.