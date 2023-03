Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (21/3)

Leão

Ontem aconteceu o Ano Novo Astrológico, e hoje acontece a entrada da Lua em sua fase Nova no signo de Áries. Porém, no período da manhã a Lua ainda vai estar em Peixes. Por isso, no começo do dia, você pode se questionar bastante sobre quem você é, sobre o que está vivendo e o que deve fazer, ficando um pouco preso em seus pensamentos. Aproveite essa reflexão para identificar tudo que não está mais acrescentando em sua vida, para libertar-se do que for possível, aproveitando a energia de renovação que é proporcionada pela Lua Nova em Áries. Escolha renascer e agir, despertando seu lado mais corajoso e determinado.A conjunção do Sol, seu planeta regente, com Plutão, traz uma habilidade para liderar e tomar decisões estratégicas. Você pode se sentir uma vontade de se concentrar em seus objetivos e liderar outros para alcançar suas metas. Mas tenha cuidado para não ser arrogante, esquecendo-se de ouvir as outras pessoas.A nova fase da Lua pode trazer uma maior disposição para assumir riscos e tentar coisas novas, particularmente relacionadas a sua carreira. Esse movimento pode despertar uma maior coragem, incentivando a seguir seus desejos mais profundos.A Lua forma uma conjunção com Mercúrio, ambos em Áries, enfatizando seu lado mais comunicativo, colocando em questão a necessidade de ser mais claro e direto em seus objetivos e falas. Você pode sentir vontade de resolver questões de forma mais eficiente.A energia do dia desperta a necessidade de se concentrar em seu lado emocional e espiritual, buscando amparo em tudo que te faz sentir fé e esperança na vida. Aproveite para fazer técnicas de meditação e práticas espirituais, mas não se esqueça de aproveitar a força de ação de Áries para dar passos importantes no trabalho.Os trânsitos do dia podem trazer uma habilidade para se concentrar em suas metas profissionais e desenvolver uma comunicação mais clara e efetiva. É uma oportunidade de buscar avanços em sua carreira, apoiando-se em suas crenças, em sua essência e no que você mais deseja conquistar.Aproveite a energia do dia para renovar sua forma de socializar. O movimento dos astros hoje pode ajudar a aprofundar em suas relações, colocando em cheque como se sente ao lado de outras pessoas. Você pode se sentir mais à vontade para compartilhar ideias e opiniões.A Lua Nova desperta seus lado mais criativo, possibilitando uma melhor expressão artística. Esse movimento pode despertar a vontade de buscar novas formas de se divertir e ir em busca dos seus objetivos. Aproveite a força de ação de Áries para começar novos projetos.A Lua Nova traz uma energia renovadora para sua vida familiar, sendo um ótimo momento para fazer mudanças em casa e ter conversas transformadoras. Mas tenha cuidado para lidar com opiniões diferentes das suas, sem deixar que elas gerem distanciamento em suas relações.A Lua Nova em Áries traz um impulso para se conectar com novas pessoas e ampliar sua rede social, sendo um bom momento para cultivar novas amizades. Aproveite a conjunção do Sol com Plutão para socializar, já que esse aspecto proporciona uma comunicação mais assertiva e persuasiva.A Lua Nova em seu signo é especialmente poderosa para você, despertando seu lado mais corajoso e autoconfiante. É um bom momento para estar mais motivado e avançar em sua carreira. Sua energia vai estar em renovação, aproveite para deixar o passado para trás e começar algo novo.A entrada da Lua em Áries traz um clima de recomeço e busca por novas aventuras, despertando seu lado mais corajoso. Essa renovação pode ser muito presente em suas vida financeira e material, mas tenha cuidado com a emoção, lembrando de fazer escolhas com mais atenção e responsabilidade.O sextil entre o Sol e Plutão vem te lembrando do seu poder pessoal, fazendo com que se sinta mais criativo e disposto a inovar em suas tarefas. Lembre-se que, muitas vezes, precisamos olhar com mais calma e paciência para as questões que você está vivendo, para enxergar novas soluções.