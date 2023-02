Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (21/2)

Peixes

Ontem a Lua entrou na fase Nova em Peixes, despertando nosso lado mais sensível e sonhador. Novas ideias, planos e experiências estão surgindo, e temos a oportunidade de começar novos ciclos com mais confiança e propósito. É hora de viver nossos sonhos e desejos, mas lembrando de manter os pés no chão. Além disso, Vênus está entrando em Áries e formando um aspecto poderoso com Plutão. Esse movimento é sinônimo de renovação e regeneração de assuntos profundos em nossos relacionamentos. O momento astrológico é importante para finalizar ciclos, com o coração aberto para os que estão começando.A Lua Nova em Peixes pede que você reconheça seus próprios limites e necessidades. Abrace com carinho os traços da sua personalidade, e perceba que você tem a oportunidade de se transformar em sua melhor versão todos os dias.Aproveite a força de Vênus em Áries para abraçar novas experiências, e a Lua em Peixes te ajuda a se conectar com seus desejos. Permita-se ser mais sensível, e olhar com gratidão para tudo que a vida te oferece diariamente.A presença do Sol em Peixes traz a oportunidade de ter mais compaixão e acolhimento em suas relações. Aproveite para se conectar com as pessoas através de conversas sinceras, falando sobre seus planos e desejos.A Lua Nova em Peixes traz a oportunidade de se abrir para quem você ama, e Vênus em Áries te ajuda a agir com mais liberdade e espontaneidade. Algumas relações e ideias precisam ser ressignificadas, para olhar a vida com mais fé e entusiasmo.A Lua Nova em Peixes marca um momento de renovação e cura, que exige coragem. Aproveite esse momento de expansão para abraçar seu lado mais sensível e escutar a sua intuição.A entrada de Vênus em Áries te chama a se reconectar com seus instintos, para reconhecer seus desejos e renovar suas motivações. Não tenha medo de ser diferente - de se arrumar, se expressar e agir com mais liberdade.A Lua Nova em Peixes desperta seus sonhos e desejos mais profundos. Tenha mais confiança em seus instintos e em suas próprias ideias. Não deixe que o medo do desconhecido te faça permanecer sempre no mesmo lugar.A entrada de Vênus em Áries traz um pico de energia e animação, mas também indica um momento turbulento. Alguns sentimentos 'escondidos' podem vir à tona, e será preciso coragem para encarar de frente o que está te incomodando.A entrada de Vênus em Áries pode gerar certa urgência para resolver suas pendências, e te deixa mais irritado. Por isso, tenha cuidado para não se precipitar e agir por impulso.A entrada de Vênus no seu signo traz mais energia e determinação para os seus dias, além de apimentar a vida amorosa. Mas tenha cuidado com seus impulsos - nem tudo vale a pena.A Lua Nova em Peixes te desafia a reconhecer algumas coisas que você estava escondendo de si mesma - sentimentos, ideias e vontades de mudar. Permita-se desacelerar, para aproveitar cada momento com mais atenção e cuidado.A imaginação despertada pela Lua Nova em Peixes te ajuda a começar novos projetos e a viver novas experiências. Porém, tenha cuidado para não criar expectativas muito altas, e acabar se esquecendo de aproveitar o momento.