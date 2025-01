Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (21/1)

Hoje, o Sol se encontra com Plutão, marcando um dia de profundas transformações e intensidade. Logo em seguida, a Lua entra em sua fase Minguante no signo de Escorpião, reforçando a necessidade de desapegar, transformar e deixar ir o que não faz mais sentido.



Marte nos convida a olhar para as situações sob outra perspectiva. Se algo não está funcionando, tente fazer diferente. Mas cuidado: essa fase pode trazer certa confusão emocional, então seja paciente consigo mesmo.



Esses dias de Lua Minguante em Escorpião pedem coragem para se reinventar. Quando Escorpião e Plutão estão em cena, não há espaço para resistência. Abrace as mudanças e permita-se renascer. Se algo em sua vida não está legal, esse é o momento de mudar.



Dica do dia: Faça uma pausa, observe seus sentimentos e pergunte-se: "O que eu preciso transformar para seguir mais leve?"

Áries

A Lua Minguante em Escorpião ativa suas transformações profundas, pedindo que você abandone hábitos ou crenças que já não fazem sentido. Reflita sobre suas relações íntimas: o que precisa ser renovado? Este é um momento para se libertar de medos ocultos e buscar um novo sentido para sua força pessoal.

Touro

O céu ilumina sua área de parcerias, revelando a necessidade de desapegar de padrões desgastados nos relacionamentos. Se uma parceria não te traz equilíbrio, é hora de transformar essa dinâmica. Valorize o diálogo honesto e esteja disposto a ouvir e a ser ouvido.

Gêmeos

Hoje o foco está na sua rotina e saúde. É um excelente momento para rever hábitos que te deixam preso ou esgotado. Transforme pequenos comportamentos diários que possam trazer mais equilíbrio entre corpo e mente. A disciplina será sua aliada.

Câncer

A área da criatividade e do prazer está em destaque. Que tal olhar para seus talentos e descobrir novas formas de expressá-los? Se algo na sua vida afetiva ou nos seus hobbies não está te preenchendo, desapegue e busque algo que realmente te traga alegria.

Leão

O lar e as questões familiares pedem atenção. A energia de Escorpião pode trazer à tona memórias ou questões que precisam ser resolvidas. Aproveite para transformar os vínculos com aqueles que ama, fortalecendo laços ou desapegando de situações tóxicas.

Virgem

Sua comunicação está em evidência, pedindo que você transforme a maneira como expressa suas ideias. Talvez seja necessário rever conversas ou contratos que não estão fluindo como deveriam. Seja estratégico e busque formas mais eficazes de transmitir suas intenções.

Libra

A Lua Minguante em Escorpião ativa sua casa das finanças e valores pessoais. É hora de revisar seus recursos e identificar o que precisa de transformação. Avalie se você está investindo energia e dinheiro onde realmente faz sentido. Novas prioridades podem surgir.

Escorpião

Com a Lua Minguante em seu signo, este é o momento de deixar para trás qualquer identidade ou crença que não represente mais quem você é. Reflita sobre o que você precisa soltar para renascer com mais autenticidade. A transformação começa dentro de você.

Sagitário

A fase minguante ativa seu inconsciente, trazendo a necessidade de desapegar de medos e padrões que você carrega há muito tempo. Este é o momento ideal para descansar, refletir e buscar maior conexão espiritual. Escute sua intuição; ela será uma grande guia.

Capricórnio

Suas amizades e projetos de longo prazo estão em evidência. Reavalie as conexões que já não fazem sentido ou os grupos nos quais você não se sente mais alinhado. Invista em relacionamentos que tragam crescimento e deixe ir o que te prende.

Aquário

Sua carreira e imagem pública estão no centro das atenções. Reflita sobre sua trajetória profissional e busque mudanças que estejam mais alinhadas aos seus valores. Se algo na sua vida pública não está funcionando, a energia de Escorpião te convida a transformar e inovar.

Peixes

Hoje, sua casa da expansão e das crenças está ativada, pedindo que você reveja aquilo em que acredita. Solte ideias antigas e abrace novas formas de ver o mundo. Este é um momento para investir no aprendizado e em experiências que tragam crescimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.