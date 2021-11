Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (2/11)

Hoje a Lua continua transitando por Libra, se aproximando de Mercúrio que também está posicionado nesse signo.

A influência dessa conjunção propicia um momento em que conseguimos ter mais sabedoria para mediar conflitos, já que o senso de harmonia e de justiça característicos de Libra nos ajuda a ser mais paciente para conversar sobre assuntos importantes.

A presença do Sol em Escorpião tem configurado um momento de reflexão, introspecção e transformação que todos nós vivemos, mesmo que de formas diferentes.

Nesse momento em que o Sol está formando uma oposição com Urano em Touro, somos direcionados a perceber certos padrões de comportamento e crenças limitantes que estamos alimentando, mas que não são mais benéficas.

Apesar de ser considerado um aspecto desarmônico, essa quadratura nos leva a ter uma percepção mais assertiva de nós mesmos, sabendo identificar nossos limites e necessidades.

Aquário

Os nativos de Aquário são regidos por Urano, que está formando uma quadratura com o Sol hoje. Você pode se deparar com alguma situação em que será desafiado a manter a calma, mesmo quando as coisas saem do controle. Lembre-se que no calor da emoção não é o melhor momento para ter uma conversa saudável.

Câncer

A necessidade de se encaixar no outro geralmente provém com base naquilo que você mesmo impôs como um padrão de relacionamento perfeito. Muitas vezes, os nativos de Câncer podem acabar tentando moldar o seu modo de pensar e de agir, porque acreditam que isso é o que deve ser feito, seja para atingir suas próprias expectativas ou as das pessoas com quem se relacionam.

Capricórnio

A proximidade entre o Sol, Marte e Mercúrio pode fazer com que o seu pensamento fique acelerado e você sinta como se não houvesse tempo suficiente para fazer tudo o que deseja. É preciso alinhar suas prioridades e começar o dia com algo que te faça bem, como algum tipo de exercício físico, meditação ou simplesmente escutar uma música.

Leão

A oposição que está se formando entre Urano e o Sol (planeta regente de Leão) nesse momento pode fazer com que você questione coisas que não estavam claras antes, como a necessidade de estabelecer limites mais claros em seus relacionamentos. Porém, é preciso ter cuidado com a forma que você toma decisões, porque você pode parecer arrogante.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos são regidos por Mercúrio, que está formando um aspecto desarmônico com Plutão em Capricórnio hoje. Como Plutão é relacionado aos processos inconscientes e à noção de renovação, você pode precisar encarar alguma situação desafiadora. É preciso ter coragem para admitir para si mesmo os pontos que você precisa transformar.

Libra

O trânsito da Lua por Libra faz com que você se sinta mais emotivo. Porém, como o Sol está transitando por Escorpião, essa sensibilidade pode acabar despertando sentimentos difíceis, que te fazem questionar algumas crenças pessoais. É importante acolher essas reflexões e entender o que pode ser transformado para que você se sinta mais comprometido consigo mesmo.

Escorpião

A presença do Sol e de Marte em Escorpião pode fazer com que a sua autoestima seja elevada de forma um pouco perigosa, fazendo com que você aja como se fosse superior às outras pessoas. Mesmo que você tenha uma percepção mais aguçada, é preciso lembrar-se que todos os pontos de vista são válidos e que é preciso diálogo para alinhá-los.

Touro

Hoje Urano, que está transitando por Touro, forma um aspecto tenso com o Sol, o que pode ocasionar alguma situação inesperada. As transformações que estão começando a vir à tona nesse momento são relacionadas ao trânsito do Sol e de Marte por Escorpião, que é o signo oposto de Touro. Esse momento exigirá paciência e resiliência.

Sagitário

A passagem da Lua por Libra faz com que os nativos de Sagitário sintam uma necessidade maior de encontrar equilíbrio em relação à forma que estão lidando com seus relacionamentos. As energias librianas te ajudam a compreender melhor o outro e a se expressar de forma não agressiva, para que seja possível alinhar as expectativas.

Peixes

A proximidade entre o Sol, Marte e Mercúrio pode fazer com que os nativos de Peixes se sintam confusos e ansiosos, devido ao alto fluxo de pensamentos. As fortes energias escorpianas que estão nos influenciando trazem à tona sentimentos delicados e fazem com que esse seja um momento mais introspectivo. Aproveite para se conectar consigo mesmo.

Virgem

A presença da Lua em Libra facilita o diálogo, mas será preciso ter cuidado para não perder a paciência com facilidade, já que o Sol está formando uma quadratura com Urano. A influência desse aspecto tende a despertar um comportamento mais individualista e até mesmo arrogante, o que pode prejudicar principalmente seus relacionamentos afetivos.

Áries

Hoje a Lua em Libra está formando uma oposição à Quíron em Áries, indicando uma possibilidade de cura através da conversa ou de um desabafo. Muitas vezes acabamos guardando sentimentos por achar que uma discussão não valeria a pena, mas é importante perceber que a base de qualquer tipo de relacionamento é o diálogo.