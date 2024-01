Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (2/1)

Você inicia a primeira semana do ano precisando rever

alguns planos e metas. Mas ainda estamos sob um aspecto desafiador entre Vênus e Saturno e essa desarmonia está aí para te lembrar que nem toda mudança é instantânea.

E hoje, coincidentemente no primeiro dia útil do ano, Mercúrio sai da retrogradação e reinicia o seu movimento direto. E aqueles assuntos que estavam parados podem começar a fluir melhor, mas ainda não é hora de agir. Só observe, pois a Lua está se recolhendo, ou seja, iniciando sua fase minguante, que acontece no dia 04/01. O ano começou, mas nada de pressa. Vá devagar, faça pausas e comece a se preparar para a próxima Lua nova.

Áries

Mercúrio voltando ao movimento direto vai trazer um pouco mais de clareza sobre o que você consegue ou não fazer agora. Aproveite para planejar e e começar a traçar as metas do primeiro trimestre. Tente colocar foco em algum projeto que envolva estudos ou viagens.

Touro

O medo, ansiedade ou indecisão que provavelmente estava lhe

tirando o sono, começa a se dissipar. Agora é hora de entender melhor seus sentimentos mais profundos, tomar decisões e talvez até desvendar um segredo ou dois.

Gêmeos

Mercúrio, seu planeta regente, está retomando seu

movimento a partir de hoje. Chegou a hora de retomar acordos que ficaram em suspenso. Agora você consegue resolver qualquer incômodo ou mal-estar dentro de um relacionamento.

Câncer

Aproveite essa primeira semana para colocar ordem na casa e na mente. Você está em um ótimo momento para

organizar aquele armário bagunçado ou planejar sua rotina de exercícios para 2024.

Leão

Mercúrio retoma o movimento direto, o que te ajuda com o jogo de cintura e criatividade para fazer acontecer. Tudo indica que, a partir de hoje, você se sentirá inspirado(a) a trabalhar em uma ideia. Tente se divertir mais e arejar a cabeça.

Virgem

Mercúrio retoma o movimento direto trazendo mais clareza para assuntos íntimos e emocionais. Você pode comunicar sobre suas necessidades sem medo, tenho certeza que será compreendido(a). Tente não ser muito crítico com as outras pessoas.

Libra

Mercúrio retoma o movimento direto a partir de hoje, trazendo clareza para as suas ideias e te ajudando a solucionar qualquer mal entendido que tenha ficado do ano passado. Mas ainda não tome nenhuma decisão e deixe as conversas difíceis para depois do dia 04/01.

Escorpião

Chegou a hora de retomar as boas negociações, compras e

organizar a vida. Faça uma pausa e revise seu orçamento. O momento pede que você busque novas formas de economizar ou fazer uma renda extra.

Sagitário

Mercúrio retomando o movimento direto promete ajudar você a comunicar o que deseja sem tanto risco de ser mal interpretada. Aproveite esse momento para resolver questões difíceis ou aproveite para expressar suas necessidades.

Capricórnio

E hoje Mercúrio retoma o movimento direto e tudo que não estava clara para você, começa a fazer sentido. Acho que a partir de agora você finalmente encontra as palavras certas para um diálogo importante. O momento pede que você foque em planejar suas ações.

Aquário

Mercúrio está retomando o seu movimento direto a partir de hoje e suas ideias vão fluir melhor a partir de agora. Não tenha medo de falar a verdade. O que quer que seja, sua honestidade será ainda mais valorizada. É um ótimo momento para fazer fazer contatos e encontrar amigos.

Peixes

Com Mercúrio retomando o movimento direto a partir de hoje, sua habilidade de expressar ideias melhora significativamente.

Se você está aguardando um convite que não chega, pode ser que agora esteja mais perto de acontecer. Aproveite essa nova fase para comunicar suas ideias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.