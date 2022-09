Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (20/9)

Escorpião

Leão

Aquário

Capricórnio

Peixes

Libra

Câncer

Touro

Gêmeos

Sagitário

Virgem

Áries

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Esta semana se iniciou com a presença da Lua em Câncer, trânsito que continua hoje até as 18 horas, aproximadamente, quando esse astro ingressa em Leão. A influência canceriana por si só pode ser desafiadora, porque nos sentimos mais sensíveis. Isso é evidenciado nesta terça-feira a partir das 13 horas, quando a Lua fica fora de curso. Em outras palavras, entre as 13 e as 18 horas precisaremos ter mais cuidado com a impaciência, com a sensação de cansaço e de confusão mental que pode acabar nos direcionando a tomar decisões precipitadas. Além disso, os últimos dias do Sol em Virgem tendem a fazer com que sejamos obrigados a olhar pras responsabilidades e obrigações que estamos ignorando ou ‘empurrando com a barriga’.Nesta semana, é importante se lembrar de que você tem o controle do seu destino e, tendo em mente os seus valores e prioridades, as chances de sucesso são grandes. Com o Sol em Virgem, as mudanças acontecerão de forma natural, desde que você esteja em equilíbrio e seus projetos estejam organizados.A ideia que os outros têm sobre leoninos serem arrogantes, vaidosos e controladores se evidencia agora, com a influência da Lua minguante em Leão, que deixa os nativos sem tato para mostrar opiniões e aumenta a vontade de controlar toda e qualquer situação.Hoje, como efeito da Lua fora de curso, pode ser que falte um pouco de tato na hora de lidar com pessoas mais sensíveis. Dica: liberte-se do que está te puxando para baixo. Deixe sentimentos e pessoas irem embora da sua vida se for preciso, para que você volte a prosperar.Neste início da semana, Plutão em Capricórnio está formando uma oposição à Lua em Câncer, o que indica um momento de mudanças profundas para os capricornianos. Seja no trabalho, em seus relacionamentos e até mesmo nos armários, o importante é arrumar e se livrar do que não lhe acrescenta em nada.Com a Lua fora de curso em Câncer, que é um signo de água assim como Peixes, é preciso ter cuidado para não colocar as vontades alheias à frente das suas próprias. Isso pode causar melancolia e até mesmo uma tristeza profunda por estar se sentindo sozinha. Lembre-se que equilíbrio é tudo.Nesse início de semana, Mercúrio Retrógrado em Libra pode proporcionar aqueles momentos de confusões que são consequência de querer impor sua própria vontade e ideias. Basta calma e diplomacia para evitar grandes problemas - tenha essa cautela principalmente no trabalho hoje.A semana começou com a Lua em Câncer, ou seja, os sentimentos estão à flor da pele. Esse é um período para cuidar e ser cuidada pela família. Por isso, evite brigas e discussões com quem você ama. No trabalho, tente fazer as coisas de forma menos acelerada hoje.A semana começa com as melhores e mais construtivas conversas que podem gerar insights positivos sobre prioridades e relacionamentos saudáveis. E isso se deve ao fato de Vênus estar transitando por Virgem e formar um trígono poderoso com Urano em Touro neste momento.A Lua em Câncer pode te deixar um pouco mais carente, com certa introspecção e uma forte tendência a revisitar feridas emocionais. Cuidado, como os geminianos não costumam acolher os sentimentos delicados com muita facilidade, essa nostalgia tende a se transformar em impulsividade e até mesmo arrogância.Essa é a semana da transformação emocional! Você pode sentir alguma dificuldade na hora de decidir entre a razão e a emoção, afinal, a Lua estará fora de curso em Câncer até 18 horas. Basta ter calma, respirar fundo e mentalizar o que será melhor para você.A semana começa com o Sol em Virgem, formando um trígono com Plutão em Capricórnio, ou seja, a probabilidade de ter mudanças em casa ou no trabalho é muito grande e isso pode incomodar um pouco. Nesse momento, leve em consideração suas prioridades e reavalie parcerias e relacionamentos, mas mantenha o equilíbrio.Hoje a Lua fica fora de curso em Câncer durante a maior parte do dia. Por isso, existe a grande probabilidade de você tentar manipular as situações a seu favor e isso causar uma grande confusão, com direito à frustrações e debates acalorados.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.