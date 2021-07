Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (20/7)

Hoje a Lua permanece em Sagitário durante todo o dia, impulsionando uma energia expansiva, de otimismo e entusiasmo, proporcionada pela influência desse signo.

Além disso, a Lua está formando aspectos favoráveis com outros astros, começando com um sextil com Saturno em Aquário por volta de 13 horas, nos convidando a assumir responsabilidades em nossos relacionamentos com mais leveza e maturidade, sem esquecer da necessidade de liberdade e da individualidade.

Aproximadamente às 15 horas a Lua também forma um trígono com Quíron em Áries, que desperta um sentimento de fortaleza interna.

Outra aspecto muito importante é o sextil que está acontecendo entre Mercúrio em Câncer e Urano em Touro, nos mostrando que hoje é um dia muito propício para fazer tudo o que queremos que dê muito certo, como assinar um contrato importante, começar um novo projeto no trabalho ou ter uma conversa mais delicada, porque, em geral, tendemos a compreender melhor as informações.

Áries

A energia da Lua crescente em Sagitário te convida a manifestar coisas boas, deixando de lado o hábito de ficar apenas reclamando sobre os aspectos negativos dos seus relacionamentos afetivos e profissionais. Expresse seu carinho e procure ter momentos de lazer com quem você ama.

Touro

Aproveite a energia da Lua crescente te convida a correr atrás daquilo que você quer realizar com determinação. Caso a insegurança esteja sendo um empecilho constante para a evolução da sua carreira, é interessante buscar um curso profissionalizante que te ajude a aprimorar seu conhecimento.

Gêmeos

O sextil que está se formando entre Mercúrio e Urano te ajuda a ativar a sua criatividade, para resolver os problemas no trabalho com mais leveza e também com mais sensibilidade, lembrando-se de considerar que as suas decisões afetam outras pessoas. Sair da rotina é algo que ajuda a renovar os relacionamentos.

Câncer

O trígono que a Lua está formando com Quíron ativa a sua compreensão e te ajuda a ter conversas esclarecedoras com as pessoas com quem você se relaciona. Aproveite esse momento para harmonizar o clima em casa, conciliando as últimas discussões. Hoje é um dia adequado para você refletir sobre como pode crescer financeiramente.

Leão

Hoje é um dia muito propício para você sair da sua zona de conforto e ir em direção ao que você realmente deseja. Aproveite para mandar currículos ou para apresentar propostas de novos projetos no trabalho. Se você está com um dinheiro guardado, o sextil que a Lua está fazendo com Saturno indica que esse é um momento propício para começar a investir.

Virgem

A presença da Lua em Sagitário faz com que você se sinta mais animado(a), o que pode ser aproveitado para fazer um programa diferente com as pessoas que você ama. Além disso, você precisa aprender a confiar na força do seu pensamento, lembrando que se ficar apenas reclamando dos desafios que está vivendo, você se prende nessa energia negativa.

Libra

Hoje é um dia adequado para você refletir sobre como pode crescer financeiramente. Adquirir um curso sobre aplicações no mercado de ações pode ser uma ótima oportunidade. O trígono que a Lua está formando com Quíron ativa a sua compreensão e te ajuda a ter conversas esclarecedoras com as pessoas com quem você se relaciona

Escorpião

Uma dica interessante para hoje é colocar no papel uma coisa que você deseja muito alcançar em sua vida amorosa, agradecendo como se você já estivesse conseguindo realizar isso nesse momento. A gratidão é uma das energias mais poderosas que existe e você precisa aprender a confiar na força do seu pensamento.

Sagitário

Aproveite o sextil que a Lua está fazendo com Saturno para planejar a próxima viagem que você deseja fazer. Procure promoções de hotéis e passeios, e cheque no banco se você tem pontuação suficiente para trocar em milhas para passagens aéreas. Sair da rotina é algo que ajuda a renovar seus relacionamentos.

Capricórnio

Como as energias Sagitário são ligadas à boa sorte e à prosperidade, esse é um ótimo momento para estudar mais sobre aplicações financeiras e, se você ainda não está investindo nesse mercado, aproveite para dar os primeiros passos. Expresse seu carinho e procure ter momentos de lazer com quem você ama.

Aquário

Uma dica interessante para hoje é colocar no papel uma coisa que você deseja muito alcançar em sua vida amorosa, agradecendo como se você já estivesse conseguindo realizar isso nesse momento. Aproveite o sextil que a Lua está fazendo com Saturno para planejar a próxima viagem que você deseja fazer.

Peixes

Caso a insegurança esteja sendo um empecilho constante para a evolução da sua carreira, é interessante buscar um curso profissionalizante que te ajude a aprimorar seu conhecimento. O trígono que a Lua está formando com Quíron ativa a sua compreensão e te ajuda a ter conversas esclarecedoras com as pessoas com quem você se relaciona.

O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.