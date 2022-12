Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (20/12)

Escorpião

Hoje a Lua continua transitando por Escorpião, despertando em nós uma intensidade emocional que pode colocar em evidência alguns sentimentos que costumamos esconder de nós mesmos. Apesar desse desafio, a influência da Lua em Escorpião também evidencia nosso poder pessoal, aquilo que nos move. A entrada de Júpiter em Áries que acontece hoje também evidencia nossa força. Esse trânsito de Júpiter, o planeta da expansividade, acontecerá até maio de 2023, marcando um período em que nos sentiremos mais encorajados e determinados para correr atrás dos nossos desejos. Por isso, aproveite toda a potência ariana para refletir sobre a marca que você deseja deixar no mundo, buscando entender o que significa ter uma vida próspera para você.Hoje a Lua continua transitando por Escorpião, despertando em nós uma intensidade emocional que pode colocar em evidência alguns sentimentos que costumamos esconder de nós mesmos. A entrada de Júpiter em Áries neste momento te convida a acessar sua força interior, deixando de lado os julgamentos. Lembre-se que os seus desejos só precisam fazer sentido para você. É muito bom sentir-se compreendido, mas, caso isso não seja possível agora, não deixe de se mover em prol do que você mais almeja.A entrada de Júpiter em Áries pode ativar o senso de inovação (e também de rebeldia) dos aquarianos. Aproveite sua coragem e determinação para fazer aquilo que vinha postergando, mas tenha cuidado com a vontade de se impor em situações que são movidas apenas pelo orgulho.A quadratura que a Lua está formando com Saturno hoje, principalmente durante o início da tarde, pode fazer com que você se sinta um pouco frustrado com a agilidade e a impessoalidade das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por isso, lembre-se de ter momentos de autocuidado e recolhimento ao longo do dia.Hoje a Lua formará uma quadratura com Saturno, planeta regente dos capricornianos, entre 12 e 15 horas. Esse será um momento mais tenso, sendo importante evitar conversas e compromissos importantes nesse período. Caso esteja se sentindo impaciente, lembre-se de pensar duas vezes antes de dar sua opinião.A influência da Lua em Escorpião pode fazer com que você, pisciano, acabe levando tudo para o lado pessoal. Aproveite a saída de Júpiter do seu signo para mudar um pouco os ares, e buscar um novo ponto de vista sobre as situações que você está vivendo.Com a entrada de Júpiter em Áries, que é um signo de fogo assim como Leão, você se sentirá cada vez mais ‘dono de si’, configurando um momento perfeito para dar o passo que você deseja em sua vida, mas estava se segurando pelo medo.Como a Lua continua em Escorpião hoje, esteja disposto a acolher mais seus sentimentos, percebendo aquilo que você vem tentando evitar. A entrada de Júpiter em Áries desperta sua força de vontade, mas também indica que os processos que você está vivendo vão se acelerar. Tenha cuidado para não perder a paciência.Hoje a Lua está formando um trígono com Mercúrio, planeta regente de Gêmeos, indicando um momento incrível para conversas mais profundas. Desabafar com quem você confia pode te ajudar a tirar um grande peso dos ombros. Esteja aberto a aprender com quem você ama.A entrada de Júpiter no seu signo indica um momento de muita energia mental e física. Será preciso ter cuidado para que isso não te leve a abraçar o mundo, iniciar inúmeros projetos, e acabar se sobrecarregando. Lembre-se, para tudo o que for fazer, que qualidade importa mais que quantidade.Com a entrada de Júpiter (seu planeta regente) em Áries, faz com que você se sinta mais extrovertido e expansivo, configurando um ótimo momento para se dedicar àquilo que te dá frio na barriga. As coisas podem até não sair como o esperado, mas há muito a ser aprendido neste caminho que você deseja seguir.A entrada de Júpiter em Áries pode ser muito benéfica para que as pessoas de Virgem tirem suas ideias do papel, e coloquem em prática os projetos que estavam sendo planejados há muito tempo. 