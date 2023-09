Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (19/9)

Hoje pode ser um dia bem difícil, pois temos um céu repleto de desafios pela frente. A sensação é de um nevoeiro que baixou à sua frente e agora você não consegue enxergar nada.

O dia já começa com a Lua em Escorpião num cabo de guerra com Júpiter no signo de Touro. Cuidado com o excesso de expectativas e exageros.

Logo em seguida o Sol se opõe a Netuno. E entre as nuvens do céu e aa névoas do mar, algo fica nítido. Nem tudo é o que parece ser e você será sinalizado. Não se deixe levar por enganos!

Áries

A oposição entre Sol e Netuno traz uma necessidade de olhar para dentro, ariano(a). A semana inicia tranquila, sem muitos compromissos, então aproveite e tire um tempo para que você possa refletir sobre as situações que te limitam. Talvez esse seja um dia para cuidar do seu equilíbrio interior e aprender a lidar com seus medos. Quando você se equilibra por dentro consegue lidar melhor com as adversidades. De qualquer forma, atenção, porque sua saúde pode ficar mais fragilizada.

Touro

O clima de romance está no ar, mas cuidado porque nem tudo são flores. Pode ser que você esteja aberto(a) para novas possibilidades, mas eu não estou falando só de amor, pode ser um projeto criativo também. Tem algo novo surgindo, que faz os seus olhos brilharem. Mas a oposição entre Sol e Netuno pede cuidado com as idealizações. E o melhor a fazer é diminuir as expectativas, pois nem tudo vai sair como imaginou.

Gêmeos

A oposição entre Sol e Netuno mostra que existe algo que precisa ser transformado. Você se deixa afetar pela sua família e acaba se frustrando. Acredite nos seus sonhos, pois só assim você será reconhecido(a). Faça as pazes com seu passado e faça melhorias no seu lar. Você vai enxergar que chegou a hora de crescer. E esse crescimento deve acontecer de dentro para fora.

Câncer

A oposição entre Sol e Netuno pede atenção aos acontecimentos à sua volta. Sua mente e suas ideias estão um pouco turvas. Pense antes de falar. Se tiver alguma apresentação marcada, reveja cada detalhe. Evite assinar contratos nesta semana. Evite se expor nas redes sociais, pois pode ser que você não saiba lidar com as críticas. Não custa nada se preservar!

Leão

Enquanto Sol e Netuno estiverem em desarmonia no céu é importante que você tenha atenção redobrada com suas finanças. Por mais que o dinheiro entre, a chance dele escorrer entre seus dedos é ainda maior, por isso, evite investimentos arriscados. Aproveite para revisar gastos e planejar melhor seu orçamento para os próximos meses.

Virgem

Você se envolve de forma tão profunda com o outro e acaba se misturando demais. A oposição entre Sol e Netuno traz uma névoa para o campo dos relacionamentos. Você acaba se decepcionando nas suas relações porque acaba idealizando muito. Evite grandes decisões amorosas e até parcerias profissionais. Mas não se preocupe, essa névoa vai se dissipar!

Libra

Esse aspecto tenso entre Sol e Netuno pode te deixar meio “pra baixo”, por isso, se concentre no que importa. Você está às vésperas de começar um novo ciclo pessoal, por isso, se organize para entrar nele com o pé direito. Cuidado para não se perder na rotina, aproveite e faça alguns exames médicos, cuide da saúde.

Escorpião

Sol e Netuno em conflito, estão criando uma atmosfera de frustração e pequenos desencontros. Algo me diz que você terá que mudar alguns dos seus planos por conta da agenda dos filhos. O importante é não deixar a peteca cair e nem o humor virar. Envolva-se com atividades que elevem o seu astral e tente desapegar das expectativas que tinha criado.

Sagitário

As coisas parecem confusas no seu lar. Pode ser também uma confusão emocional. A oposição entre Sol e Netuno influencia diretamente sua energia e emoções. Se você tiver sendo cobrada pelos seus chefe e pela sua família, você acaba saindo enfraquecida. Cuidado para não cair na armadilha de achar que vai salvar alguém.

Capricórnio

Tudo parece confuso, capricorniano(a). Um conflito entre Sol e Netuno indica um momento de angústia e indecisão, principalmente quando o assunto é tomar decisões práticas e objetivas. Mas não se preocupe, essa fase é passageira. Tudo o que você precisa fazer é diminuir o ritmo e atravessar esse nevoeiro evitando se desgastar com discussões e atividades que não te levam a lugar nenhum.

Aquário

Hoje, a oposição entre o Sol e Netuno pode fazer você acreditar que está diante de um projeto ou investimento milagroso, mas é justamente o contrário! Até aqui você já deve ter aprendido que, por maiores que sejam os seus sonhos, não existe milagre quando o assunto é multiplicar tempo e dinheiro. Diante de uma decisão importante, se pergunte: “Estou realmente investindo onde vale a pena?”. Independente da resposta, espere alguns dias para bater o martelo.

Peixes

A semana começa com um pouco de dificuldade, onde cada passo leva a um reflexo distorcido do que você esperava encontrar. O conflito entre Sol e Netuno no dia 19 mostra que o entendimento entre você e seu par (seja ele amoroso ou profissional) está em modo de “interferência”, e o que um diz, o outro entende diferente. Respire fundo e resista ao impulso de tentar resolver alguma coisa agora; melhor deixar a DR para depois.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.