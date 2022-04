Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (19/4)

Aquário

Nesta terça-feira o Sol ingressa em Touro, e nos leva a desenvolver a autoconfiança - mas lembre-se que esse processo se inicia quando você reconhece suas qualidades e habilidades, e não quando você se acha superior a alguém. É importante desacelerar e rever prioridade, para perceber alguns hábitos e impulsos que podem estar te fazendo “jogar dinheiro fora”. Como o início de 2022 está sendo fortemente influenciado pelo signo de Peixes, questões financeiras e burocráticas tendem a ficar em segundo plano, o que pode ser perigoso. A partir dos próximos dias, em que o astro rei estará transitando pelos primeiros graus de Touro (o que desperta nossa habilidade para lidar com as finanças), teremos a oportunidade de reavaliar a forma como estamos lidando com a nossa renda. Essa reflexão é muito importante agora, porque um poderoso Eclipse (que também acontecerá no signo de Touro) está se aproximando e tende a despertar um período de instabilidade financeira.O fim da temporada ariana, que acontece com a entrada do Sol em Touro hoje, faz com que os nativos de Aquário se sintam mais preparados para assumir algumas responsabilidades. Porém, tenha cuidado para não cobrar muito de si mesmo - tudo que você está começando agora precisa de tempo para ser acelerado, permita-se cometer erros.A entrada do Sol em Touro, que é um signo de Terra assim como Capricórnio, faz com que os nativos deste signo se sintam mais calmos. Porém, você tende a agir de forma mais controladora, e pode acabar causando problemas no trabalho.A entrada do Sol em Touro evidencia o ciúme dos nativos de Câncer. Além disso, alguns aspectos desafiadores estão se formando entre os astros, e você precisará trabalhar o autocontrole e a paciência. Busque direcionar a sua atenção para atividades práticas.Os nativos de Escorpião podem se sentir vulneráveis durante os próximos dias, com a entrada do Sol em Touro, signo oposto à Escorpião. O ciúmes e o peso das responsabilidades se tornam maiores. Por isso, é importante começar a cuidar mais de si mesmo.Os nativos de Libra se sentirão um pouco desconectados consigo mesmos, porque muitas ideias estão vindo à tona, e você tende a ser mais exigente com os resultados do seu trabalho. Por isso, tenha cuidado para não tomar decisões precipitadas.Os nativos de Sagitário podem se sentir um pouco irritados durante o dia de hoje. Por isso, tenha cuidado para que o orgulho não seja motivo de discussões. Lembre-se de não conversar quando estiver com raiva, porque você pode acabar falando coisas que não sente de verdade.Essa semana é marcada pela entrada do Sol em Touro e uma quadratura com o Sol natal dos nativos de Leão. Isso significa que algumas cobranças e inseguranças podem vir à tona, e será preciso ter cuidado para não entender tudo o que você sentir como uma verdade absoluta.A conjuntura astrológica dos últimos dias pode fazer com que os nativos de Peixes sintam como se estivessem em meio a uma bagunça. Por isso, aproveite a entrada do Sol em Touro ( que é um signo mais racional) para colocar as ideias em ordem, mas não cobre de si mesma atitudes perfeitas.A conjuntura astral da semana que está se iniciando pode despertar sentimentos contraditórios: você sabe que precisa dar mais atenção para si mesma, mas há algo te afastando da sua essência. Por isso, aproveite a entrada do Sol em Touro para repensar suas prioridades e rever seus valores.Essa semana traz alívio mental para os taurinos, porque o Sol entra em Touro, fazendo com que você tenha mais controle sobre suas próprias emoções e atitudes. Porém, tenha cuidado com a inflexibilidade e com o ciúmes - você pode acabar encontrando agulha no palheiro, se insistir em algo que não existe.Durante as últimas semanas, a impaciência e a ansiedade foram grandes desafios para os nativos de Virgem. Com a entrada do Sol em Touro, você se sente mais autoconfiante para agir com assertividade - porém, a arrogância e o ciúmes (causado pela noção de posse nos relacionamentos - podem trazer problemas.O fim da temporada ariana, marcado pela entrada do Sol em Touro, faz com que as coisas desacelerem. Aproveite para fazer um balanço do que aconteceu no último mês, em que o astro rei estava transitando pelo seu signo, e realinhar suas prioridades.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.