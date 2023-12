Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (19/12)

A partir de hoje, metade da Lua pode ser vista no Céu. É Lua crescente no signo de Peixes. O mar é céu. O Céu é Mar. E algo precisa ser desfeito, dissolvido. As águas invadem. Chove fora e dentro. Você precisa se comprometer com firmeza nessa busca por uma crença, uma fé ou algo que dê um sentido maior na sua vida. Lava, limpa e deixa ir, pois essa Lua crescente faz um pacto com Plutão. É sobre fins e recomeços. Se entregue à magia e aos encantos piscianos, mas não fique à deriva, não se perca. Eu sei que você não aguenta mais enganos. É Lua crescente, não desista, não resista, pois os desafios podem ser bênçãos.

Áries

A Lua crescente em peixes te convida a mergulhar nos teus vazios, pois é lá onde tudo começa e surgem todas as possibilidades. Você vai ouvir o toque de recolher. Não tenha medo, pode ser o começo de um novo ciclo. Caso não esteja afinado(a) com algum objetivo que dê sentido ao que faz, repense. Um novo ciclo está prestes a começar.

Touro

O sentimento de pertencer a um grupo, a algo maior que si mesmo, é importante para a segurança emocional, mas você só você só vai se sentir seguro de si mesmo(a), quando lançar voo rumo ao desconhecido.

Gêmeos

O que você deseja se tornar no futuro? Esse precisa ser o seu foco nesse momento. Não fique refém do medo de perder. É um ciclo que facilita os fins. Sua resistência à perda será colocada à prova. É tempo de se reinventar, pois nada está sob seu controle. Porque você continua insistindo no que não faz mais sentido para você?

Câncer

O seu desejo é obter conhecimento e encontrar um sentido maior para a sua vida. Mas quem você deseja do seu lado? Abra o jogo com seu par, chefe ou parcerias e tente solucionar definitivamente o problema que impede crescimento ou bons resultados.

Leão

Para que você se sinta confiante, seguro(a) de si, alegre e cheio(a) de energia, é importante que você vasculhe suas emoções mais profundas e desapegue de alguns ressetimentos. Não tente controlar nada, abrace as transformações em sua vida.

Virgem

Enquanto o Sol ilumina sua base emocional e o seu sentido de segurança, a lua crescente em Peixes pede atenção com as ilusões nos seus relacionamentos mais nebulosos. Chegou a hora de você ir em busca do que você deseja. Não reprima seus sentimentos e não tenha medo de se autoafirmar no mundo.

Libra

Priorizar as relações familiares e a vida em família. Para eles, isso representa segurança.Enquanto você foca na sua segurança emocional do indivíduo está intimamente ligada aos seus relacionamentos e raízes com seu lar. Busca a sensação de pertencimento, seja no círculo de amigos ou da família.

Escorpião

Aproveite essa fase crescente para se envolver mais com o seu processo criativo, especialmente a sua autoexpressão. Experimente novos formatos. Você sabe que é alguém único, mas precisa se empoderar da sua fala, pensamentos, ideias e opiniões. Chega de silêncios, tira essa mordaça.

Sagitário

Defina um alvo, foque nos seus objetivos, o sol está iluminando seus caminhos. O momento pede ação, não é hora de recuar. Nessa busca por segurança, pode ser que você esteja mais realista para lidar com seus recursos, mas é importante que você corrija falhas, economize e se entregue as mudanças.

Capricórnio

Você está prestes a entrar numa nova fase. O momento pede que você reflita sobre seus erros e acertos. É melhor se recolher, sair da cena e refletir sobre suas motivações. Mas a Lua crescente em Peixes vai alimentar o seu desejo de ir e vir, se comunicar, mas muito cuidado, pois você pode ser colocado(a) à prova. O que engessa a sua liberdade de expressão? Elimine tudo que está associado a sua imagem e deixe fluir o que é verdadeiro.

Aquário

O momento é de distribuir sua energia, compartilhar e valorizar as ações coletivas. Mas antes você precisa colocar em ordem a sua vida interior.A Lua crescente em peixes vai te convidar a verificar as pendências e prestar contas a si mesmo(a). Será um período para pôr a prova a sua espiritualidade. Invista em práticas que beneficiem o seu espírito.

Peixes

Chegou a hora de agir, colocar energia no que você quer ver crescer, especialmente no seu trabalho e carreira. Seja responsável com seu futuro, pois você precisa assumir a parte que lhe cabe na sociedade. Renove seus planos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.