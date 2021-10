Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (19/10)

A semana se iniciou com o fim da retrogradação de Mercúrio e de Júpiter e, assim, começamos a sentir certo alívio em relação aos efeitos desses trânsitos, como a confusão mental e as falhas na comunicação.

Além disso, a Lua está em Áries e nos auxilia a identificar aquilo que almejamos verdadeiramente e nos impulsiona a seguir esses objetivos de forma determinada, mas é necessário tomar cuidado para não se empolgar com ideias que podem não ser benéficas a longo prazo.

Por isso, é interessante que você esteja atento para perceber os insights que vêm à tona hoje e faça questão de anotá-los, mas não tome nenhuma decisão efetiva nesse momento, em que as energias arianas nos influenciam a deixar a razão em segundo plano.

Aproveite as reflexões que aconteceram nas últimas semanas, motivadas pela retrogradação, para vislumbrar soluções e estruturar nossos planos por um novo ponto de vista, mostrando o quanto temos a capacidade de nos reinventar e nos adaptar, mesmo em frente às situações mais adversas.

Aquário

Os aquarianos são caracterizados por um certo distanciamento emocional, porque conseguem lidar com seus sentimentos de forma mais racional. Entretanto, as energias arianas evidenciam a intensidade das suas emoções e você deve ter cautela para não se estressar com situações que poderiam ser relevadas.

Capricórnio

O intenso fluxo de pensamentos que você está experimentando neste momento pode te direcionar a dedicar-se a alguma atividade intelectual, como um hobby ou alguma leitura diferente. Lembre-se que hoje é um dia em que você também deve reservar um tempo de lazer, para desfrutar da companhia de pessoas amadas.

Escorpião

Hoje você é acometido por muitas ideias que se movimentam com intensidade, fazendo com que você se sinta confuso e irritado. Seja paciente consigo mesmo e busque fazer algo que te proporcione relaxamento sem sentir-se culpado, porque os momentos de lazer são essenciais para que você consiga ser produtivo posteriormente.

Câncer

A ansiedade característica das energias arianas pode fazer com que você sinta-se excessivamente preocupado ou irritado. Sabendo disso, é importante que você tenha paciência consigo mesmo e não desconte essas emoções em quem está ao seu redor. Dedicar tempo para se conectar com a sua espiritualidade te ajuda a relaxar.

Leão

Os nativos de Leão sentem-se confortáveis quando estão sob a influência da Lua em Áries, dado que ambos são signos regidos pelo fogo. Por outro lado, a influência das energias arianas também podem te levar a cometer exageros nesse momento - como gastar excessivamente ou reagir de maneira descabida quando algo não ocorre como o esperado.

Gêmeos

O alto fluxo de pensamentos e emoções que estava te deixando ansioso começa a se amenizar com o fim da retrogradação de Mercúrio e Júpiter. Assim, você consegue analisar o que se passa internamente com mais sobriedade. Reserve um momento mais sereno em que você possa direcionar sua atenção com esse propósito, mas lembre-se que as energias arianas podem impulsionar atitudes precipitadas.

Peixes

A orientação dos astros hoje é interessante para realizar suas obrigações no trabalho de formas inovadoras, com mais determinação. A rotina de trabalho pode ser maçante, especialmente neste momento em que a maioria de nós está trabalhando em casa. Por isso, é interessante reordenar suas tarefas, para encontrar formas mais agradáveis de fazê-las.

Sagitário

Júpiter é o planeta regente de Sagitário e, por isso, o trígono que esse astro está fazendo com Marte te afeta diretamente. Esse aspecto é especialmente benéfico para a sua vida profissional, pois, ao acessar a criatividade despertada pela presença da Lua em Áries, você consegue observar os obstáculos que está enfrentando por um novo ângulo e encontrar soluções originais.

Libra

Com o fim da retrogradação e a influência da Lua em Áries, você consegue ter mais clareza acerca do que deseja. Você pode aproveitar isso para ter diálogos importantes que podem te causar certo constrangimento, como para impor limites profissionais ou abordar algum assunto que seja desafiador para você e a pessoa com quem se relaciona.

Touro

Os taurinos encontram conforto nos prazeres e devem usar esse artifício para manter-se mais calmos hoje, porque as energias arianas podem te deixar mais estressado. Aproveitar uma comida gostosa e uma companhia agradável é uma forma de acalmar os ânimos e conectar-se com quem você se relaciona. No trabalho, comece a colocar em prática as ideias que foram pensadas nas últimas semanas.

Áries

A presença da Lua em Áries faz com que suas vontades se manifestem com potência, o que pode gerar conflitos e frustrações. A configuração dos astros hoje faz com que você se sinta mais disposto para que você possa identificar o que os motiva e, a partir disso, perceber o que deve ser curado e modificado para lidar com eles de forma saudável.

Virgem

Nesse momento, é interessante direcionar sua atenção para o trabalho, porque a impulsividade característica de Áries pode te levar a se envolver em conflitos, principalmente em se tratando dos seus relacionamentos afetivos. Você deve dividir seu tempo com pessoas que são importantes, mas tente não dar ouvidos ao seu ego.