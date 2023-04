Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (18/4)

Câncer

Hoje a Lua em Áries pode exaltar um pouco seus ânimos, evidenciando algumas situações que possam confirmar caminhos que vem trilhando ou mesmo dizer sobre o que precisa ser mudado, principalmente pela proximidade com o Eclipse que vai ocorrer na quinta-feira. Esses movimentos podem despertar sentimentos intensos para sua semana, levando a ações impulsivas. É preciso ter atenção, especialmente hoje à noite, quando a Lua forma uma quadratura com Marte, e pode influenciar alguns conflitos ou acidentes. Além disso, Quíron também se encontra em Áries, sendo um momento importante para buscar cura, especialmente sobre sua necessidade de aprovação. Trabalhe a confiança para tomar suas próprias escolhas.Os trânsitos do dia podem trazer uma certa oscilação em seus sentimentos, fazendo com que se sinta mais confortável para compartilhar suas emoções e sentimentos, ao mesmo tempo que pode se sentir emotivos e reativos em excesso. É importante se conectar consigo mesmo e ter uma comunicação clara sobre suas necessidades.A Lua em Áries pode enfatizar sua intensidade emocional, levando a conflitos e confrontos com outras pessoas. É importante se atentar aos seus sentimentos e como vem utilizando deles para justificar suas ações, busque trabalhá-los e se libertar deles para ir atrás de crescimento.Vênus em seu signo forma um sextil com a Lua em Áries, gerando um momento muito harmonioso. Você pode se sentir mais confiante e expressivo em suas interações sociais, aproveite para ouvir o ponto de vista das outras pessoas e buscar ver novas perspectivas que estão a sua disposição.Os trânsitos do dia podem trazer desafios em relação a ações e tomadas de decisões, sendo preciso se afastar de situações de conflito e tensão. É importante buscar a paz interior e se preparar para um novo ciclo de crescimento e aprendizado.A Lua em Áries pode fazer com que sinta a necessidade de se desapegar de situações que estão estagnadas, levando a uma falta de progresso em suas vida. É um momento muito importante para se relacionar com outros profissionais a sua volta buscando contribuições para seu crescimento pessoal e profissional.Com a chegada do Eclipse e com a Lua minguante em seu signo, você pode sentir a necessidade de finalizar alguns projetos e situações que não fazem mais sentido. É importante deixar para trás o que não serve mais e se preparar para o novo ciclo que está por vir.A quadratura da Lua com Marte pode despertar uma sensação de impaciência e urgência em relação aos seus projetos e objetivos pessoais. É importante controlar a impulsividade e evitar tomar decisões precipitadas, que podem prejudicar o andamento de seus planos.Os trânsitos do dia podem fazer com que você sinta uma dificuldade em se expressar de forma clara e assertiva, o que pode levar a mal-entendidos e conflitos em suas relações. É importante praticar sua comunicação com foco em seus objetivos, dando espaço para ouvir o ponto de vista das outras pessoas.A energia da Lua em Áries pode despertar a busca por finalização e conclusão em seus projetos. É uma oportunidade de finalizar questões pendentes e deixar para trás situações que não estão mais em sintonia com seus objetivos. Buscando sempre a harmonia e o equilíbrio emocional.A Lua em Áries forma um sextil com Vênus, seu planeta regente, trazendo clareza e compreensão sobre suas necessidade emocionais e como elas se relacionam com seus relacionamentos amorosos. É um bom momento para se comunicar mais e estabelecer conexões mais profundas.A quadratura entre a Lua e Marte pode gerar desafios em relação a suas ações e tomada de decisão. É importante ter cautela e avaliar bem as consequências antes de agir para evitar pequenos conflitos ou mesmo problemas maiores.Com Vênus em harmonia com a Lua, você pode se sentir mais confiante e atraente, o que pode ajudá-lo a atrair pessoas que apoiem seus objetivos e valores. É um bom momento para se conectar e expandir sua rede social. Lembre-se de se atentar a sua comunicação, para evitar conflitos.