Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (18/10)

Câncer

Touro

Libra

Peixes

Leão

Áries

Escorpião

Sagitário

Virgem

Capricórnio

Aquário

Gêmeos

Hoje o dia se inicia com a entrada da Lua minguante em Leão, dando ênfase para nossos desejos, sonhos e busca de novas experiências. Além da entrada da Lua em Leão, o Sol e Vênus estão caminhando lado a lado por Libra, e formam um trígono com Marte em Gêmeos hoje, fazendo com que esse seja um ótimo momento para mudanças tanto físicas quanto nos relacionamentos. Essa harmonia entre Libra e Gêmeos pode gerar uma necessidade de movimentação, principalmente no amor, criando um clima ótimo para um encontro e para conversar sobre planos futuros. Além de ajudar a ter novas ideias, especialmente no trabalho, sendo um ótimo dia para reuniões importantes. Apesar de todos esses pontos positivos, precisamos ter cuidado sobre com que iremos dividir nossas necessidades emocionais, para não jogar toda a expectativa em cima das outras pessoas.Para os cancerianos, o dia pode ser um pouco mais sentimental e trazer uma necessidade maior de atenção. As principais sensações despertadas pela Lua minguante envolvem a carência e o cansaço mental. Sabendo disso, tenha cuidado com a maneira que vai lidar com os seus sentimentos e lembre-se de cuidar de si mesma, ninguém pode fazer isso por você.A entrada da Lua em Leão traz energia positiva para as pessoas de Touro. Isso pode despertar a sua confiança para começar a desenvolver novos projetos, principalmente profissionais. Aproveite o dia para resolver pendências no trabalho e em seus relacionamentos.Como hoje o Sol e Vênus estão formando um trígono com Marte durante o dia, as pessoas de Libra se sentiam mais equilibradas para se comunicar, expressar seus sentimentos e ideias. Hoje é um ótimo dia para focar em seus relacionamentos, conversar com amigos próximos e, se possível, sair um pouco da rotina.A entrada da Lua em Leão, traz para as pessoas de Peixes uma sensibilidade maior em relação aos seus sentimentos. Ao longo do dia, os piscianos podem acabar se sentindo mais desligados e sonhadores. Dê mais atenção para sua intuição, mas tome cuidado para não fugir muito da realidade.A Lua entra em seu signo hoje, trazendo mais ânimo para seu dia, além de te ajudar a ter mais confiança nos seus projetos e aumentar sua criatividade. Para as pessoas de Leão, o instinto de liderança fica mais presente, indicando que esse é um bom momento para dar espaço a novas ideias no serviço e tomar frente das tarefas que você vem deixando de lado.O planeta regente de Áries, que é Marte, está em Gêmeos, gerando maior instabilidade nos pensamentos e sentimentos. Os arianos podem se sentir com a cabeça nas nuvens e acabar perdendo o foco das tarefas que exijam mais atenção. Além disso, você pode acabar se sentindo mais ansioso ao longo do dia. A dica é tirar um momento para relaxar ao chegar em casa.A Lua em Leão pode despertar certa necessidade de movimentação para o dia, tanto de ideias como de atividades. Isso pode afetar um pouco as pessoas de Escorpião, que são tendem a estar mais introspectivas com a influência da Lua minguante em Câncer que aconteceu ontem.A Lua em Leão, signo de fogo assim como Sagitário, acaba trazendo uma forte influência para suas características mais marcantes. O excesso de confiança pode fazer com que as pessoas prometam muitas coisas para o dia e acabam não dando conta de tudo. Lembre que você não precisa fazer tudo de uma vez.A presença da Lua em Leão pode levar as pessoas de Virgem a se sentirem mais animadas e com mais capacidade para realizar suas tarefas. Essas energias, somadas a organização e disciplinas dos virginianos, podem te ajudar a elaborar novas ideias para o trabalho. Tire um momento do dia para organizar suas tarefas e tente aproveitar ao máximo a energia.Para as pessoas de Capricórnio, a entrada da Lua em Leão, em conjunto com os trígonos que ocorrem hoje, pode trazer benefício nos negócios e ótimas ideias. Aproveite o dia para fazer reuniões importantes ou mesmo tomar decisões sobre o trabalho, aproveitando as novas ideias que podem surgir.Os trígonos que ocorrem hoje entre Vênus e Sol em Libra com Marte em Gêmeos, signos de ar assim como Aquário, traz fortes sentimentos à tona. Isso pode acabar fazendo com que você se sinta um pouco inseguro. Por isso, é importante se lembrar de cuidar de si mesmo ao longo do dia.Os trígonos de Vênus e Sol em Libra com Marte em Gêmeos, potencializam a comunicação e liderança para as pessoas de Gêmeos. Por isso, você pode acabar se sentindo mais à vontade para falar seu ponto de vista. Aproveite a criatividade para sair de situações embaraçosas. Mas tenha cuidado para não acabar deixando de ouvir as outras pessoas, e acabar sendo arrogante.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.