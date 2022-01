Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (18/1)

Câncer

Como Mercúrio está retrogradando, pode ser difícil enxergar qual o caminho mais assertivo que devemos tomar para alcançar metas. Em vez de se sentir frustrado e tentar forçar-se a tomar decisões importantes nesse momento, você deve parar para repensar suas prioridades. Analise o que tem tomado mais tempo em sua vida e o que merece mais dedicação, para que dê mais frutos. Além disso, a Lua ingressa em Leão logo no início da madrugada, o que pode gerar até mesmo dificuldades para dormir, além de nos deixar mais impulsivos. Esse contexto indica dificuldade para dialogar e cooperar com aquelas pessoas que têm opiniões diferentes.Os nativos de Câncer tendem ficar mais irritados com a entrada da Lua em Leão, que aconteceu nessa madrugada. Tenha cuidado para não tirar conclusões precipitadas e tomar decisões inconsequentes. A quadratura que Mercúrio está formando com Urano pode fazer com que você fique extremamente sensível e com expectativas muito altas.A retrogradação de Mercúrio que está acontecendo no seu signo configura um momento difícil para você. Suas emoções são permeadas por duras cobranças e julgamentos racionais, fazendo com que você se sinta confuso e irritado. Tenha cuidado para não projetar seus problemas nas pessoas ao seu redor.Hoje você deve ter cuidado para não descontar seus sentimentos nas pessoas ao seu redor. Mercúrio retrógrado dificulta o pensamento claro e consciente e a quadratura que Mercúrio está fazendo com Urano pode despertar respostas impulsivas quando você se sentir vulnerável. Tenha cuidado para lidar com os imprevistos.A quadratura que Mercúrio retrógrado (seu planeta regente) está formando com Urano hoje pode ter trazido decepções ou mesmo o reaparecimento de pessoas ou sentimentos do passado. A retrogradação ‘exige’ que você revise as questões pendentes em sua vida, para começar um novo ciclo livre dessa bagagem emocional.Os nativos de Leão podem se sentir incomodados com os sentimentos ou até mesmo as pessoas que estão reaparecendo em sua vida nesse momento. A retrogradação de Mercúrio que está acontecendo nesse momento te convida a encarar os assuntos mal resolvidos da sua vida com mais maturidade.Como o Sol e Mercúrio retrógrado estão se aproximando, você pode ficar mais briguento e isso requer mais distância e reflexão antes de agir. Isso se evidencia hoje por causa das energias leoninas, que se tornam mais evidentes a partir dessa madrugada, quando a Lua ingressa em Leão.Hoje a Lua está transitando por Leão e faz com que os nativos de Peixes levem tudo para o lado pessoal e tenham reações exageradas. Além disso, a retrogradação de Mercúrio indica algum desentendimento (com horário de compromissos, pequenos acidentes domésticos ou no trânsito..) gerado por problemas de comunicação.Nesse momento em que Mercúrio se aproxima do Sol em Capricórnio, você pode se sentir mais sortudo e autoconfiante, buscando iniciar novos projetos no trabalho. Porém, a retrogradação de Mercúrio faz com que esse não seja um momento para lançar novas ideias, porque podem surgir imprevistos de última hora.Os nativos de Sagitário tendem a se sentir indignados com as situações que começam a se desenrolar neste momento, tanto no âmbito social quanto em sua vida pessoal. Porém, é importante enxergar essas situações como fontes de esclarecimento, para iniciar um novo ciclo se libertando das coisas que não fazem mais sentido para você.Hoje Urano está formando uma quadratura com Mercúrio retrógrado. esse astro está se aproximando de Vênus (regente de Libra), fazendo com que você idealize seus relacionamentos e, consequentemente, se sinta traído quando algo acontece de forma diferente do que você planejou. Lembre-se de ser flexível e paciente para lidar com imprevistos.A entrada da Lua em Leão faz com que você se sinta mais disposto e confiante, mas é preciso ter cuidado para que você não acabe agindo com arrogância. Como Leão é um signo de fogo, assim como Áries, você tende a se irritar com mais facilidade e agir como se as coisas girassem ao seu redor.A proximidade entre o Sol e Mercúrio pode impulsionar atitudes egoístas, porque amplifica o seu orgulho, fazendo com que você acredite saber o que é o melhor a se fazer - para si mesmo e para as outras pessoas, mesmo que elas discordem disso. Tente não permitir que essa teimosia gere grandes discussões.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.