Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (18)

A presença da Lua em Leão nos deixa mais alegres e determinados, mas também pode despertar um comportamento egocêntrico.

Essa influência leonina é evidenciada pelo trígono que Vênus em Gêmeos está fazendo com Saturno em Aquário hoje, configurando um momento delicado para nossos relacionamentos afetivos, porque tendemos a ser sinceros demais, com certa frieza, o que acaba gerando conflitos.

Esse aspecto pode nos levar a analisar excessivamente nossas escolhas dentro da relação e também aquilo que nos incomoda no outro.

Essa reflexão é necessária para que possamos entender o que realmente estamos buscando ao nos relacionar com outras pessoas, mas também devemos ter cuidado para não estabelecer expectativas inviáveis.

É preciso compreender que quando escolhemos nos comprometer com alguém, isso não significa que a pessoa tem que satisfazer todos os seus desejos e você os dela.

A compatibilidade é algo fundamental para uma relação saudável, mas não podemos mudar quem somos para nos adequar ao outro e nem esperar o movimento contrário, porque isso acaba gerando frustrações posteriormente.

Confira o seu signo de hoje (18/5)

Áries

Hoje a Lua está formando uma oposição com Saturno, o que pode dificultar a comunicação, fazendo com que você seja mal interpretado. Por isso, é necessário ter paciência para se expressar, principalmente em se tratando de assuntos delicados que envolvam a pessoa com que você se relaciona (ou deseja se relacionar).

Touro

Os nativos de Touro, apesar de serem majoritariamente pessoas sensíveis, podem não ter facilidade em se expressar com palavras. Por isso, é interessante descobrir uma outra linguagem do amor com a qual você se identifique, o que pode envolver passar um tempo de qualidade com a outra pessoa ou presenteá-la.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos costumam não ter problema para expressar suas ideias, sendo carismáticos e convincentes. Porém, o aspecto tenso que a Lua está formando com Saturno hoje, somado à 'sinceridade tóxica’ despertada pelas energias leoninas, pode alterar essa realidade, fazendo com que você seja mal interpretado.

Câncer

Os cancerianos são regidos pela Lua, que está fazendo uma quadratura com Urano, despertando intuições que podem ser problemáticas, porque te deixam ansioso e preocupado. Você deve ter cuidado para não reagir mal a esses sentimentos, descontando nas pessoas ao seu redor. Tente iniciar o dia com uma atividade relaxante.

Leão

Os nativos de Leão são especialmente afetados pelos trânsitos lunares, porque a Lua se encontra no seu signo. A oposição que esse astro está fazendo com Saturno hoje faz com que você se sinta sufocado emocionalmente, sem compreender seus sentimentos. Sendo assim, tenha cuidado para não tomar decisões impulsivas.

Virgem

Os nativos de Virgem são naturalmente sérios e reservados. Nesse momento em que a Lua está formando uma oposição com Saturno, você pode se sentir incomodado com emoções intensas, mas que são incompreensíveis caso você tente entendê-las apenas pelo ponto de vista racional. Acolha seus sentimentos sem julgá-los.

Libra

Um dos maiores desafios dos librianos é compreender suas próprias emoções e tomar decisões assertivas com base nelas. O aspecto que está se formando entre a Lua e Saturno hoje evidencia essa dificuldade, sufocando seus sentimentos e mexendo com a sua autoconfiança. Não duvide de si mesmo por pensamentos passageiros.

Escorpião

Os nativos de Escorpião podem ser considerados pessoas controladoras, o que se configura como uma grande dificuldade para suas relações amorosas, porque você não gosta de ser contrariado. Aproveite a conjuntura astrológica atual para refletir sobre possíveis prejuízos que esse comportamento tem causado.

Sagitário

A oposição que a Lua está fazendo com Saturno hoje coloca em pauta a sua necessidade de se organizar melhor. Você tende a se confundir com prazos no trabalho e esquecer compromissos com as pessoas que se relaciona, mas ao mesmo tempo não gosta de ser cobrado. Colocar suas tarefas em uma agenda pode ser o primeiro passo.

Capricórnio

A questão da cobrança é algo muito delicado para os capricornianos, que costumam construir uma visão idealizada de como o outro deve se comportar, mas pode ser inflexível para dialogar. É importante saber conciliar as incompatibilidades sem mudar a sua personalidade, e isso exige esforço de ambas as partes.

Aquário

Os nativos de Aquário são regidos por Urano, que está formando uma quadratura com a Lua hoje. Esse aspecto tenso pode fazer com que você sinta uma maior necessidade de espaço, mas não tenha paciência para comunicar isso, o que pode acabar gerando desentendimentos e deixando seu parceiro inseguro.

Peixes

A oposição que a Lua está formando com Saturno hoje te deixa confuso em relação aos seus objetivos pessoais e profissionais. Por isso, esse não é um bom momento para mudar algum plano que já estava determinado. Se concentre em realizar as tarefas práticas que você precisa cumprir hoje, e não foque nos pensamentos intrusivos.

