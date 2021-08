Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (17/8)

Nesta terça-feira, a Lua continua na fase crescente e transitando por Sagitário. Os aspectos que ela está formando hoje configuram um dos dias mais especiais deste mês.

É importante aproveitar esses dias para nos dedicar ao que realmente é importante em nossa vida e ao que queremos ver fluindo de forma benéfica em nossas vidas.

Uma dica interessante para aproveitar os trânsitos de hoje é se arrumar, colocar uma roupa que você goste (mesmo que você esteja em home office) e colocar uma música animada, para começar o dia com o pé direito.

Porém, como nem tudo são flores, por volta das 14 horas a Lua formará uma quadratura com Netuno em Peixes, o que é considerado um aspecto desarmônico na Astrologia.

Por isso, esse não é um bom horário para ter uma conversa importante, porque nesse momento as emoções podem estar afloradas e nos levar a agir exageradamente em discussões. A sinceridade em excesso também pode ser causadora de problemas hoje.

Capricórnio

O ingresso de Vênus em Libra desperta em você a vontade de encontrar equilíbrio e bom senso em todas as áreas da sua vida. Esse posicionamento de Vênus te encaminha a buscar sua paz interior, além de formar um bom aspecto com Saturno (seu planeta regente). Por isso, dê ouvidos à sua intuição e aproveite para conciliar seus relacionamentos.

Aquário

A presença da Lua em Sagitário faz com que você se sinta mais animado(a) e disposto(a), o que é interessante para encarar os problemas do trabalho com mais otimismo. Perceba que você apenas controla a forma como reage aos imprevistos, porque eles mesmo não podem ser controlados.

Escorpião

A Lua cheia em Sagitário representa um convite para se cobrar menos e perceber pequenos motivos para se sentir grato(a) em seu dia a dia. Muitas vezes, você foca tanto no resultado que esquece de dar valor para o processo que você está vivendo até chegar lá. Aproveite esse momento para reconhecer a importância de cada passo.

Câncer

A presença da Lua em Sagitário te convida a já começar a agradecer pelas coisas que você está trabalhando para realizar. Agradeça por já estar se dedicando a esse sonho, mas também seja otimista e já exerça a gratidão em relação ao que você vai conseguir conquistar, porque você sabe que é capaz!

Leão

A presença do Sol no seu signo e de Vênus em Libra faz com que você se sinta mais otimista e também sinta uma maior necessidade em resolver as pendências ou algum clima estranho com as pessoas que você se relaciona. Por isso, deixe o orgulho de lado e busque compartilhar um momento agradável com quem você ama.

Libra

A entrada de Vênus no seu signo, que aconteceu ontem, faz com que você esteja se sentindo mais sensível e amoroso(a). Aproveite esse momento para resolver discussões, mas lembre-se de ter cuidado para não interpretar erroneamente a outra pessoa, porque a presença da Lua em Sagitário pode nos deixar as emoções afloradas nas conversas.

Peixes

A entrada de Vênus em Libra que aconteceu ontem faz com que você se sinta mais sensível e até mesmo busque mais a validação das outras pessoas. Por outro lado, a presença da Lua em Sagitário te ajuda a ter um pensamento mais livre e independente. Foque nisso e lembre-se que você não precisa da aprovação dos outros.

Gêmeos

Muitas vezes você se deixa tomar pela ansiedade e acaba deixando de lado aquele entusiasmo gostoso que surge quando você está desenvolvendo um novo projeto. Seja em relação à sua vida profissional ou pessoal, é preciso aprender a aproveitar o processo e não apenas se sentir satisfeito quando conquistar o que almejou.

Sagitário

A presença da Lua no seu signo faz com que você se sinta mais animado(a), e é interessante aproveitar esse sentimento para fazer um momento de reflexão sobre todos os motivos que você tem para ser grato(a). Lembre-se que, mesmo em meio aos problemas, é importante dar valor às pequenas coisas.

Virgem

A presença de Vênus em Libra te convida a dar mais espaço para o diálogo em seus relacionamentos. Você, virginiano(a), não costuma ter muita facilidade para expor o que está sentindo, mas esse posicionamento planetário pode te ajudar a desenvolver melhor essa habilidade. Aproveite esse momento para se aproximar de quem você ama.

Áries

Os aspectos que a Lua em Sagitário está formando hoje te levam a refletir sobre mudanças de padrões de comportamento que podem ser benéficas para a sua vida. Além disso, esse é um momento interessante para estar atento às suas relações de forma geral, repensando os projetos futuros que você está formulando com as pessoas com quem você se relaciona.

Touro

A Lua em Sagitário te convida a refletir mais sobre cada etapa dos processos que você está vivendo. Lembre-se que a vida deve ser celebrada em todos os momentos, e não apenas naqueles em que você achar que, finalmente, conquistou algo. As energias sagitarianas te convidam a ter mais otimismo para enxergar o que está acontecendo em sua vida.

