Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (17/10)

A Lua, ainda mergulhada no signo de Escorpião, confronta Urano. E você levanta da cama, depois de uma noite agitada, se perguntando o que deve ser modificado no seu modo de ser e de se relacionar. Cuidado para não projetar suas tensões no outro. E muita calma antes de tomar uma decisão, pois a vontade vai ser de mais uma vez chutar o balde e promover algumas mudanças. Prepare-se para lidar com surpresas e imprevistos logo no início da manhã.

No período da tarde a Lua sai do seu esconderijo, pega suas flechas e vai em direção às estrelas. E agora você está sob a Lua em Sagitário, buscando um ideal, enxergando longe e revendo seus limites e tentando superá-los. Uma dose a mais de otimismo cai bem e agora Plutão te ajuda a reverter uma situação que parecia perdida. E no fim da tarde ou no início da noite se algum empecilho surgir no seu caminho, foi a Lua em tensão com Saturno. Tente não se sobrecarregar, pois por mais que você se esforce, a tendência é que você se frustre. Continue cultivando o solo e se preparando para as mudanças da vida que estão a caminho.

Áries

Não se apegue, ariano(a)! Cuide bem do que é seu enquanto durar. Aproveite para renovar seus desejos e abandonar velhos valores. Você precisa encarar suas posses e recursos como uma condição para ser livre e não se sentir preso. O universo está trabalhando para que você se liberte dos antigos valores materiais e se aventure buscando novidades.

Touro

Você está mais sensível e afetado(a) pelo que acontece nos seus relacionamentos. E agora você tem consciência que precisa dar uma sacudida no seu jeito de se relacionar e romper com velhos padrões. Chega de alimentar sentimentos nocivos.

Gêmeos

Você está super envolvido(a) com os afazeres da rotina, mas isso não quer dizer que está produzindo com qualidade. E esse movimento te deixa mais ansioso(a) e intranquilo(a). Essa intranquilidade sinaliza que você precisa modificar e renovar a sua vida interior. Esse é o momento de ficar mais atento(a) às suas necessidades.

Câncer

Quando você se conscientiza do seu próprio valor, fica mais fácil colaborar com o coletivo e se doar ao próximo. Não se apegue a um jeito de ser. Se redescubra, se reinvente. Você está num processo de transformação.

Leão

Hoje você se recolherá no seu canto e sua casa será seu verdadeiro abrigo. Pode ser que você fique mais melancólico(a), mas quando você encontra afeto, se sente mais seguro(a) para se desprender de uma posição privilegiada ou se libertar de uma imagem pública, ou seja, desapegue e deixe a vida sacudir as estruturas, a vida vai ficar muito mais interessante.

Virgem

Cuide do que alimenta sua mente e nutre sua curiosidade. Que tal descobrir novos interesses e romper com alguns princípios que lhe foram impostos? O caminho é seguir o que verdadeiramente tenha haver com você, ou seja, alinhar o que você é e o que você faz.

Libra

Hoje o dia pede um olhar especial para as finanças. Invista nas suas aptidões e nos seus talentos. A Lua nova é o momento de cultivar o solo, pois as sementes precisam de um ambiente certo para germinar. Libere os seus medos e não se preocupe se tiver que diminuir o ritmo para ganhar velocidade.

Escorpião

Cuide de si, do seu bem-estar físico e da sua autoestima. Você sente que está num processo de renascimento. E se sentir vontade de mudar o visual, não tenha medo, pode arriscar. Tudo que você está vivendo acaba afetando nas parcerias de trabalho e relacionamentos, pois você agora se sente mais seguro(a) e sabe valorizar o seu trabalho.

Sagitário

Pode ser que você sinta vontade de silenciar e extrair desse momento de quietude uma resposta que você precisa no momento. Você está mais sensível e pode ser que não queira ser incomodado(a). Esse recolhimento vai te ajudar a pensar nas possíveis revoluções que deseja fazer no seu trabalho. Não tenha medo das novidades.

Capricórnio

Quando você busca nutrir suas amizades, fortalecer seus ideais ou se sensibilizar com alguma causa, você acaba encontrando novas formas de autoexpressão e pode acabar descobrindo que existem outras maneiras de se colocar no mundo e de afirmar sua identidade. Mas para isso precisa buscar equilíbrio entre o seu jeito de ser, as coisas que você gosta e a turma que você anda.

Aquário

O Universo está sacudindo as bases que sustentam sua estabilidade emocional. E essa montanha-russa emocional que você tem vivido nos últimos tempos vai fazer uma revolução nos seus relacionamentos. E essa renovação emocional vai impactar positivamente na sua carreira. Aproveite a Lua nova e semeie o solo daquilo que deseja se tornar no futuro.

Peixes

Tudo que você precisa agora é encontrar um sentido maior para sua existência. Aproveite e mergulhe profundo em algum conhecimento. Aproveite o dia para estudar um tema do seu interesse. Pode ser que não seja fácil, a inquietude pode bater à sua porta, mas não desista.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.