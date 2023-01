Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (17/1)

Libra

Hoje a Lua fica em Escorpião até às 14:40, entrando em Sagitário logo em seguida. Durante a manhã, a Lua forma aspectos que nos ajudam a focar na vibe mais alta de Escorpião, nos deixando mais reflexivos e conectados com tudo ao redor. Com a entrada da Lua em Sagitário, você pode se sentir mais comprometido com sua necessidade de expandir e buscar novos horizontes, fazendo com que seu corpo e sua mente busquem muita movimentação. Cuidado para não acabar extravasando e tomando decisões precipitadas. Muitos planos podem começar a ser elaborados, mas deixe para colocá-los em prática depois que Mercúrio retomar seu movimento direto, o que acontecerá amanhã.A presença da Lua minguante em Sagitário é uma ótima chance para você refletir sobre como vem enxergando seus relacionamentos, buscando ter mais consciência das suas ações. Essa movimentação pode ajudar a ter mais autoconhecimento e liberdade para se expressar.A entrada da Lua em Sagitário pode te deixar mais intenso, te levando a tomar decisões precipitadas. É importante refletir sobre suas atitudes, e perceber como as consequências dessas situações podem afetar não só a você, mas também as pessoas à sua volta.A entrada da Lua minguante em Sagitário enfatiza seu lado mais emocional, deixando seus pensamentos mais agitados, podendo te levar a tomar decisões impulsivas. Cuidado com o excesso de sinceridade e impaciência dentro das suas relações.A entrada da Lua em Sagitário, signo mais extrovertido do Zodíaco, te convida a expor um pouco mais suas ideias e sentimentos. Aproveite o dia para estar ao lado de quem ama, permitindo-se ver a vida com um olhar mais leve e comunicativo.Os trânsitos do dia podem despertar a vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você, aquariano, pode acabar sentindo-se perdido ao tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo. Cuidado com seus julgamentos e com a necessidade de estar sempre com a razão.Os trânsitos do dia te convidam a refletir sobre sua autocobrança, e podem deixar você, canceriano, mais instável emocionalmente. É importante ver a vida com mais leveza, buscando novos ares.A Lua forma um trígono com Júpiter hoje, deixando seus pensamentos mais agitados que o normal. Aproveite a força desse aspecto para colocar em prática algumas atividades que vem procrastinando, com mais leveza e sem tantas cobranças.A energia sagitariana traz um momento mais descontraído e ótimo para encontros ou reuniões. Aproveite a noite para estar ao lado de pessoas que ama. Muitos ciclos vêm se encerrando, não esqueça de curtir um pouco e comemorar sua evolução.A entrada da Lua em seu signo evidencia sua vontade de viver novos desafios, sendo um ótimo momento para compartilhar novas ideias no trabalho. Você, sagitariano, pode se sentir mais agitado do que o normal. Cuidado para não acabar se perdendo em meio aos seus pensamentos.A entrada da Lua em Sagitário traz um clima mais leve diante de tantos imprevistos e preocupações que vinham surgindo durante a última semana. Busque aproveitar este clima para programar momentos de lazer e diversão com as pessoas que ama. Lembre-se de que seu corpo precisa de descanso também.Os trânsitos do dia enfatizam a vontade de buscar novos desafios, fazendo com que você se sinta mais livre para buscar conhecimento e foco em outras áreas da sua vida. É importante entender como esse movimento pode acrescentar em sua vida e quais benefícios vai trazer.A entrada da Lua em Sagitário, pode despertar nas pessoas de Áries seu lado mais impulsivo e impaciente. Cuidado com a forma de se expressar. Tente colocar suas ideias para fora, refletindo se elas condizem com o que você acredita.