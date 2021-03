Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (16/3)

Lua anuncia fase fecunda

A Lua entra em Touro às 7h57 e ficará neste signo até depois de amanhã. Assim, estes dias prometem ser especialmente fecundos, ideais para a concretização de nossos planos. Nossas iniciativas práticas tendem ao pleno êxito, mesmo porque estamos mais firmes, tenazes e determinados. Tudo o que exige foco, objetividade e capacidade de realização está beneficiado nestes dias e nossos empreendimentos concretos tendem ao êxito. A fase é ideal para a gente se concentrar no trabalho, pois o trânsito da Lua por Touro e os bons aspectos que ela forma enfatizam nosso lado mais sensato, além de nos tornarem mais perseverantes e realmente capazes de dar continuidade às coisas com garra e entusiasmo. A influência desse signo favorece os negócios e finanças e anuncia um ótimo momento para as transações relacionadas com bens de raiz, como terras e imóveis. O signo de Touro é regido por Vênus, a deusa do amor, por isso os assuntos do coração estão especialmente beneficiados neste período.



Áries

Sua capacidade de realização e de trabalho está em alta graças à Lua e Plutão, que estimulam seu lado esforçado e lhe estimulam a atuar com especial atenção e competência. Esses astros acentuam o poder purificador de seu organismo e fazem com que as dietas sejam bem-sucedidas. DICA: procure ser tolerante e não fale sem pensar.



Touro

Agora seus dons criativos estão sendo reforçados pela Lua, em seu signo, Plutão, que lhe ajudam a revelar suas melhores potencialidades, em todos os setores nos quais atua. Você está em condições de agir de modo muito mais firme e determinado. DICA: a Lua acentua seu romantismo e Plutão lhe torna mais estável no amor.



Gêmeos

Como a Lua está em seu setor espiritual, este período é ótimo para você desacelerar o ritmo e dar maior atenção à sua necessidade de elevação e transcendência. Sua capacidade de síntese está em alta e você está em condições de analisar as coisas como um todo. DICA: refletir e pensar de forma positiva será especialmente produtivo.



Câncer

A Lua, em harmonia com Plutão, faz com que nestes dias você esteja com os olhos voltados para o futuro. Faça seus planos, mas seja realista, para não desperdiçar seu tempo, dinheiro e energia. DICA: curtir os amigos será bastante gratificante, porém não peça nem conceda empréstimos e mantenha-se estritamente dentro do orçamento.



Leão

Plutão e a Lua ativam seu setor material, acentuam sua capacidade de concretização e lhe dão condições de se sair bem em tudo o que exige perseverança e objetividade. Além disso, esses planetas lhe tornam uma pessoa mais realista e consequente em suas ações. DICA: não se deixe abater pelas dificuldades e perceba o quanto elas fortalecem você.



Virgem

Nesta fase planeta Plutão vibra harmoniosamente para a Lua, por isso estes dias são de grande magnetização para você. Aproveite cuidar melhor de si e de tudo o que lhe diz diretamente respeito. O momento é ótimo para você dar uma boa renovada no visual. DICA: Plutão e a Lua dão total força e proteção a seus contatos sentimentais.



Libra

Aproveite estes dias para fazer um balanço objetivo de sua vida afetiva e procure entender melhor as motivações das pessoas mais próximas e queridas. Isso lhe ajuda a preservar um clima de entendimento e harmonia à sua volta. DICA: os momentos dedicados à autoanálise serão enriquecedores, pois lhe tornarão muito mais consciente de si.



Escorpião

A Lua vibra harmoniosamente no signo que complementa o seu. Assim, movimenta bastante suas relações pessoais, acentua seu interesse pelos outros e estimula seu lado mais altruísta e cooperativo. Você está em condições de juntar-se às outras pessoas no sentido de atingir metas comuns. DICA: tenha tato e não provoque atritos indesejáveis.



Sagitário

Durante estes dias os assuntos profissionais estão especialmente beneficiados pela Lua e Plutão. Eles colocam você em evidência e fazem com que o sucesso no trabalho esteja a seu alcance. Aproveite para aliar-se aos outros e perceba o quanto as parcerias são frutíferas. DICA: não se envolva com pessoas confusas e imaturas.



Capricórnio

O bom aspecto da Lua com Plutão, que está em seu signo, faz sua mente voar longe e possibilita que você tenha uma visão mais ampla das coisas. Além disso, lhe dá condições para alargar seu campo de ação. A sorte está do seu lado, vá fundo! DICA: a Lua também aquece seu coração, dá total proteção aos amores e promete bons momentos a dois.



Aquário

Você está entrando em uma fase mais tranquila, pois a Lua transita pelo seu signo de concepção e diminui seu ritmo. Ela faz com que você sinta maior necessidade de se isolar, refletir e reavaliar antigas experiências. DICA: distenda-se ao máximo, não se deixe sobrecarregar pela família nem por assuntos domésticos e preserve sua liberdade.



Peixes

A Lua provoca certa inquietude em você e lhe aconselha a evitar a pressa, a impaciência e o imediatismo. Procure fazer uma coisa de cada vez, com todo capricho e concentração. Não diga nem assine nada de modo precipitado e esteja alerta para não se envolver em confusões. DICA: Plutão vibra em harmonia e facilita as amizades.