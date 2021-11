Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (16/11)

Essa semana se iniciou com trânsito da Lua por Áries, o que nos leva a ficar mais animados e dispostos a resolver as pendências e a correr atrás daquilo que desejamos conquistar. Porém, hoje a Lua fica fora de curso a partir de meio dia e continua transitando dessa forma até o fim do dia. Por isso, tendemos a nos sentir mais irritados, como se as coisas estivessem acontecendo de forma mais lenta e não há nada que possa ser feito para que você consiga acelerar as coisas.

É importante não tentar forçar esse processo, já que esse fenômeno lunar indica a necessidade de desacelerar e tentar lutar contra a maré apenas nos faz sentir mais impotentes. Por volta das 23:30, a Lua ingressa em Touro e alivia esse sentimento de instabilidade, fazendo com que tenhamos mais assertividade para agir nos próximos dias, principalmente no que diz respeito ao âmbito profissional.

Aquário

O espírito inovador e original dos aquarianos é acentuado pelas influências arianas hoje e você pode sentir uma urgência para realizar transformações. Tome cuidado para não fazer nada de maneira imprudente! É mais indicado que você canalize essa energia para se dedicar a algum hobbie que te gere bem-estar.

Câncer

A Lua é o seu planeta regente e, quando ela está em um signo que tem a natureza diferente da sua - como é o caso de Áries - é possível que você se sinta desconfortável. As agilidade e impaciência arianas podem te deixar ansioso hoje, mas lembre-se que você não precisa ser produtivo todos os dias e não se cobre tanto, principalmente devido ao trânsito da Lua fora de curso até às 23:30.

Capricórnio

A personalidade disciplinada e controladora dos capricornianos faz com que as tendências impulsivas, geradas pelo posicionamento da Lua, sejam mal vistas e você pode reagir de maneira arrogante e conservadora. Por isso, tome cuidado para não magoar pessoas importantes para você por motivos desnecessários.

Escorpião

Para os escorpianos, a energia despertada pela Lua em Áries faz com que hoje seja um ótimo dia para que você se dedique a algo que se sente apaixonado, seja um projeto profissional ou um hobby. Além disso, aproxime-se também de pessoas que despertam sua sua paixão e compartilhe momentos de lazer com elas. Apenas tenha cuidado para não se comportar de forma impaciente.

Gêmeos

O posicionamento da Lua em Áries pode gerar certa urgência para resolver os afazeres diários e, por isso, é importante ter cuidado para não se precipitar, principalmente devido ao trânsito da Lua fora de curso até às 23:30. Anote suas ideias e encontre formas não convencionais de expressão, como o desenho e a poesia.

Libra

Os librianos devem tomar cuidado com as tendências impulsivas de hoje, pois essas sensações não costumam ser habituais para você e se entregar a elas pode gerar conflitos. No fim do dia, a Lua ingressa em Touro, que é caracterizado pela estabilidade e, por isso, a presença da Lua nesse signo te auxilia a identificar pontos de apoio (internos ou externos) que você pode acessar quando sentir-se confuso.

Leão

Para os leoninos, a entrada da Lua em um signo regido pelo elemento terra é positiva para que você tenha mais clareza emocional e seja mais assertivo ao se expressar ou tomar decisões. Por isso, esse é um bom momento para resolver questões profissionais nos próximos dias. A atual conjuntura astrológica é benéfica para o trabalho, mas pode gerar conflitos amorosos.

Sagitário

Hoje é um bom dia para deixar emergir o seu lado aventureiro, já que as últimas conjunturas astrológicas podem ter gerado certo desânimo, mas a presença da Lua em um signo de fogo muda essas tendências! Se você puder descansar a mente, tente desconectar-se das redes e ir para algum lugar que te faça sentir paz.

Peixes

Você, pisciano, pode estar se sentindo confuso e distraído, caso não esteja reservando momentos de relaxamento e conexão consigo mesmo. Hoje, a entrada da Lua em Touro no fim do dia te auxilia a ter mais domínio sobre seus sentimentos e observá-los de forma mais racional; e é muito importante que você se dedique a isso para organizar melhor suas ideias.

Touro

As energias arianas te deixaram mais disposto nos últimos dias, mas também te desafiam a se arriscar um pouco. A entrada da Lua no seu signo hoje faz com que você se sinta mais autoconfiante, mas a Lua fora de curso até às 22:30 pode te deixar mais irritado. Tenha calma e seja compreensivo consigo mesmo.

Virgem

A presença da Lua em Áries pode te deixar muito temperamental e sem paciência. Sabendo disso, tome cuidado para não magoar pessoas importantes para você. Com a entrada da Lua em Touro no fim do dia, é importante que você tenha cuidado para que o posicionamento da Lua nesse momento - planeta que rege nossas emoções - não intensifique seu traço controlador.

Áries

Após dias em que você foi incomodado por sentimentos intensos, o ingresso da Lua em Touro hoje te ajuda a pensar de forma mais racional. Esse posicionamento é benéfico para sua carreira, fazendo com que você se sinta mais determinado a resolver pendências e colocar as coisas em ordem. Porém, você deve se atentar para não agir de forma arrogante.



