Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (15/8)

Temos um Céu em ebulição. E o melhor a fazer nesse momento é tentar manter a calma, pois você será desafiado a lidar com as tensões geradas pelo conflito entre Sol em Leão e Urano em Touro.

Urano sempre chega sem avisar e pode ser que você tenha que lidar com rupturas ou reviravoltas. Nem tudo está sob controle, o melhor a fazer nesse momento é abrir o coração para o novo.

Esse aspecto, Sol quadratura Urano, acontece hoje, mas a energia permanece até o dia 14 de setembro. Pode ser que você fique abalado no início, mas o que o Universo quer de você é que você rompa com padrões de comportamento ou situações que não facilitam o seu processo evolutivo.

Áries

Ariano, segure firme, porque Urano vai tensionar o Sol e marca um período que pode trazer algumas despesas inesperadas e isso vai lhe deixar de cabeça quente. Se não for isso, pode ser que você seja surpreendido em algum tipo de relacionamento romântico ou paqueras. A reviravolta também pode vir de um projeto com o qual está envolvido. Mas não leve esse acontecimento tão a sério, tente encarar os fatos como uma criança que constrói um castelo de areia sem nenhuma preocupação com a onda que pode desmanchá-lo no minuto seguinte.

Touro

Taurino, nesse período Urano chega na sua vida privada causando desordem. É provável que você seja pego de surpresa por um acontecimento na sua casa. Talvez você tenha que lidar com uma visita inesperada, um reparo ou um parente que chega sem avisar. Pode ser também uma libertação de algum elo que te aprisiona ao passado. Mas o melhor a fazer é celebrar e seguir o conselho de Fernando Sabino: “Fazer da interrupção um caminho novo”.

Gêmeos

Geminiano, existe um padrão se repetindo na sua vida e chegou a hora de se libertar dele. Urano, o planeta das surpresas, pode te ajudar. Sua mente pode ficar muito agitada e muitas coisas podem acontecer no mesmo dia. Você pode ter que lidar com mal-entendidos, desencontros e atrasos. Tente deixar a agenda mais livre e organize bem seus compromissos.Pode ser que você tenha que remarcar algo ou não consiga entregar os trabalhos no prazo. É importante observar também os seus relacionamentos

Câncer

Canceriano, você precisa refletir sobre a gestão das suas finanças, pode ser que você tenha o impulso de gastar, mas cuidado com algumas armadilhas. Urano em conflito com o Sol indica que você pode se frustrar com os resultados de um projeto ou com um dinheiro que você estava esperando. Caso você tenha recebido um convite ou uma proposta milagrosa, saiba que nem tudo sairá como planejado ou prometido. Mas quando você abraça os novos caminhos, surgem outras oportunidades e a sua vida financeira floresce.

Leão

Leonino, um sentimento de turbulência e instabilidade bate à sua porta. Urano, o planeta imprevisível, vai tensionar o seu Sol.E pode ser que você se sinta constantemente desafiada em suas capacidades e posição. Mas não esqueça que a luz da sua própria verdade está mais acesa do que nunca e agora você está determinado a viver de acordo com ela.

Virgem

Virginiano, quando Urano, o planeta das surpresas, se posicionar em conflito com Sol neste momento, você se sentirá mais inquieto, mais ansioso.. As coisas não saíram como você planejou, mas ainda não é hora de chutar o balde.

Mas você não tem o controle de tudo, a vida está aí para te lembrar que isso é pura ilusão. De repente, dá uma vontade de chutar o balde porque nada parece estar saindo como você tinha planejado.

Libra

Libriano, o planeta Urano faz uma quadratura severa com o Sol. Muito cuidado com as despesas inesperadas que podem surgir. Evite convites, eventos ou qualquer outro evento social que faça você extrapolar seus orçamento. E não esqueça de celebrar ambas as coisas: eu crio condições para que alguma coisa nova possa começar.

Escorpião

Escorpiano, quando o Sol tenciona Urano, a Terra treme.E toda essa energia bate na sua carreira.. Pode ser que uma figura de autoridade e poder esteja atrapalhando os seus planos, mas nesse momento o melhor a fazer é compartilhar amor e conhecimento.

Sagitário

Sagitariano, não é fácil lidar com o imprevisível. Mas nessa semana a imprevisibilidade está muito presente. O aspecto de tensão entre Sol e Urano vai bagunçar sua vida.

Você só precisa segurar a onda, pra depois organizar. Não extrapole os limites do seu corpo. Vá devagar.

Capricórnio

Capricorniano, aproveita para reavaliar investimentos e, principalmente, mergulhar mais fundo em questões íntimas e emocionais. Urano, o imprevisível, está formando uma quadratura com o Sol hoje, obrigando você a pensar duas vezes antes de gastar dinheiro. Algo me diz que você terá que lidar com impostos ou pode precisar levantar dinheiro para para investir nos estudos.

Aquário

Aquariano, mudanças profundas e talvez inesperadas podem acontecer no cenário doméstico. Pode ser uma mudança de residência ou a reavaliação da convivência com pessoas próximas. Você tem muito trabalho pela frente, a jornada está só começando.

Peixes

Pisciano, o planeta Urano, que está em desarmonia com o Sol, tende a trazer surpresas em suas comunicações. e viagens curtas. Será que você consegue manter uma rotina calma e organizada? Chegou o momento de renascer, já chega de se preocupar ou se misturar muito com os outros.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos