Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (15/3)

Nesta terça-feira, será preciso ter muito cuidado com nossas próprias atitudes e falas. A Lua em Leão, que tende a nos deixar mais desinibidos, fica fora de curso hoje no começo do dia. Entre às 8 horas de hoje e às 2 horas da próxima madrugada esse fenômeno estará acontecendo. Como os trânsitos lunares interferem diretamente nas mudanças de humor das pessoas, podemos esperar algumas situações delicadas ao longo do dia. Quando a Lua está fora do seu curso padrão, um dos principais efeitos percebidos por nós são relacionados à imprevisibilidade. Por isso, precisamos estar preparados para lidar com situações inesperadas, eventos aleatórios, pensamentos, ações e emoções inusitadas - e ainda assim manter o controle emocional. Neste período em que a Lua fica fora de curso, a dificuldade de raciocínio e os contratempos que acontecem representam um pedido (um tanto quanto forçado) para desacelerar.A presença da Lua em Leão faz com que você se sinta mais disposto e animado nos últimos dias, mas essa motivação vai diminuindo ao longo do dia, porque a Lua fica fora de curso pela manhã. Respeite os seus próprios limites emocionais, mas não se esqueça que isso é muito diferente de apelar para a vitimização.Os nativos de Capricórnio se sentem irritados com a Lua fora de curso e também podem ser surpreendidos por algum sentimento do passado hoje. Tenha cuidado para não ficar muito tempo tentando entender o que você ou o outro fizeram de errado. Prender-se ao passado não transforma o futuro.Os nativos de Escorpião são controladores natos e, por isso, podem se sentir irritados com a falta de clareza no raciocínio, que é um dos efeitos causados pela Lua fora de curso, esse movimento lunar representa exatamente um convite para desacelerar. Por isso, não se force a manter um ritmo que está te prejudicando.Quando a Lua está transitando pelo seu signo, você se sente mais confiante e animado. Porém, o orgulho também é evidenciado e você precisa ter cuidado para não magoar alguém. Durante o período em que a Lua fica fora de curso, os leoninos ficam confusos com a lentidão do raciocínio e podem acabar descontando isso nas pessoas ao seu redor.Os efeitos da Lua fora de curso podem fazer com que os geminianos tentem encontrar culpados para as situações que saírem do esperado. É importante ter em mente que, ainda que o que aconteceu seja consequência das atitudes de outra pessoa, de nada adianta apontar o dedo para ela.Os nativos de Câncer tendem a se sentir confusos e irritados quando a Lua fica fora de curso, porque são regidos por esse astro. O seu raciocínio fica mais lento e afeta a sua produtividade. É importante respeitar a sua mente quando ela se sente cansada. Tente ter um dia mais tranquilo e, caso tenha um compromisso, tente fazê-lo com mais tempo e paciência.Como a Lua fora de curso requer um ritmo mais leve, é preciso ter cuidado para não colocar sobre si mesmo uma pressão excessiva por não estar fazendo tudo o que tinha imaginado para o dia de hoje. Lembre-se de respeitar seus limites.Os nativos de Virgem são caracterizados por sua alta capacidade mental, mas essa é afetada hoje durante as horas em que a Lua fica fora de curso. Você não consegue ser produtivo como é normal e isso te deixa irritado. Não se force a manter um ritmo que está te fazendo mal.A presença da Lua em Leão representa um perigo para a estabilidade emocional dos nativos de Libra. É interessante manter-se reservado, porque você tende a levar para o lado pessoal tudo o que acontece ao seu redor nesse momento. Além disso, os efeitos da Lua fora de curso podem ter pensamentos passageiros, mas tensos. Não tome nenhuma decisão com base neles.Os nativos de Peixes se sentem irritados e confusos quando a Lua está fora de curso, principalmente porque a sua sensibilidade está aflorada devido ao posicionamento do Sol em Peixes. Você pode encontrar conforto desabafando com um amigo sobre o que está se passando, isso tende a te ajudar a organizar melhor as ideias.Os nativos de Áries tendem a se sentir muito ansiosos durante o período em que a Lua está fora de curso. Esse trânsito te desafia a fazer as coisas com mais calma e de forma mais consciente, saindo do ritmo automático que você adota para cumprir as tarefas diárias. Perceba que, apesar de ser desafiador para você, é preciso permitir a si mesmo um descanso mental.Os nativos de Sagitário podem se sentir especialmente irritados, mesmo que por motivos pequenos, durante o período em que a Lua fica fora de curso. Tenha cuidado para não se deixar levar pelas emoções e acabar falando o que não deve. Caso tenha algum compromisso ou reunião importante durante o dia, tente se organizar com antecedência.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.