Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (14/9)

Na última semana, Vênus ingressou em Escorpião, o que configura um período favorável para organizar a casa e dar um destino a coisas que você vem varrendo para baixo do tapete.

Além disso, Marte ingressa em Libra hoje, o que não é favorável do ponto de vista astrológico, trazendo certo desconforto interno e externo. Como Marte está bem próximo do Sol, as situações se tornam mais nebulosas e confusas.

Nada é o que parece ser e é fácil perder tempo, dinheiro e energia correndo atrás de coisas que não valem a pena.

A melhor coisa é proteger sua energia e concentrar sua ação para as suas prioridades. Na pressa você pode tomar atitudes precipitadas e acabar se atropelando no processo.

Júpiter está retrogradando em Aquário e se aproxima do seu signo, o que pode fazer com que você se prenda a ideias conservadoras.

Tenha cuidado para não deixar que crenças limitantes atrapalhem o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Capricórnio

O trânsito de Vênus por Escorpião indica a necessidade de conciliar questões profissionais com necessidades particulares. É preciso entender seus limites e fazer suas escolhas com consciência do que está sendo valorizado, priorizado e deixado de lado. Não dá pra abraçar o mundo sem se sobrecarregar e acabar estourando.

Câncer

É preciso olhar para dentro, entender o que você deseja por si mesmo e se comprometer com o seu propósito. Ninguém mais pode fazer isso por você. Além disso, é preciso estar preparado para confusões familiares que podem ser despertadas pelo ingresso de Marte em Libra. Lembre-se de não tirar conclusões precipitadas.

Escorpião

O ingresso de Marte em Libra, que é um signo relacionado com a estabilidade e com a rotina. Apesar de ser essencial manter o foco em suas metas, é preciso lembrar que você não funciona como uma máquina e exigir isso de si mesmo é injusto. Aproveite esse novo mês para inserir em seu dia a dia novos hobbies e também momentos de puro relaxamento.

Gêmeos

A entrada de Marte em Libra que acontece nesta terça-feira traz certo alívio para a sua mente, mas você ainda sentirá que a sua vida está ordenada demais, como se faltassem novidades. Tente inserir novos hobbies em sua rotina para que você não acabe tomando atitudes impulsivas quando se sentir entediado.

Aquário

O trânsito de Marte por Libra indica que existem assuntos que estão passando por um momento nebuloso, em que as coisas se confundem e é fácil se perder na perspectiva, o que pode te fazer reagir de forma desproporcional. Desconfie do que parece bom demais para ser verdade.

Libra

O ingresso de Marte no seu signo pode despertar confusões principalmente no contexto familiar. Você pode se ver envolvido em problemas que sequer são seus. Por isso, esse é um período que vale a pena cortar o mal pela raiz e já definir bem os seus limites. É preciso ter cuidado para não se sentir culpado por não conseguir manter a positividade em todos os momentos.

Leão

A entrada de Marte em Libra pode fazer com que você se sinta impaciente consigo mesmo ao se perceber preso nos mesmos erros e padrões. Outro motivo de estresse que tende a ser evidente nos próximos dias é o quanto a confusão de outras pessoas tem afetado sua vida. Tente separar melhor o que é sua responsabilidade e o que não é.

Touro

A entrada de Marte em Libra nesta terça-feira faz com que você se sinta mais entusiasmado e você pode aproveitar para inserir novos hobbies em sua rotina! O ponto não tão positivo desse posicionamento é que você pode precisar mais da aprovação de outras pessoas para se sentir seguro.

Sagitário

A temporada de Virgem sinaliza um período cansativo, de muito trabalho, mas também indica que as coisas terão uma recompensa. Esse é um bom período para tomar o controle e direcionar as coisas de forma que contemple a sua visão e os seus desejos. Existem boas oportunidades que você pode aproveitar.

Áries

Como Libra é o seu signo oposto, a entrada do seu planeta regente nesse signo pode fazer com que você sinta que os seus limites estão sendo pressionados e deve ter cuidado para não forçar a barra. Para entender essa confusão e passar por esse momento é necessário descansar e visualizar as coisas sob outro ponto de vista.

Virgem

É preciso ter cuidado para não ceder a autocrítica excessiva, Lembre-se que você não precisa provar nada para ninguém, não precisa demonstrar força ou poder. Por mais que seja importante pensar de forma independente nesse momento, também é necessário saber aceitar ajuda. Não tome tudo como sua responsabilidade.

Peixes

O seu planeta regente, Netuno, está retrogradando e pode trazer assuntos e sentimentos do passado que serão desconfortáveis para você. Apesar de ser difícil, é preciso encarar isso com coragem, acolher seus sentimentos e entender o que precisa ser feito para que você consiga colocar um ponto final nessas coisas.

