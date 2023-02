Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (14/2)

Escorpião

Touro

Câncer

Leão

Aquário

Libra

Gêmeos

Sagitário

Peixes

Capricórnio

Virgem

Áries

Hoje a Lua se encontra em Sagitário e forma aspectos muito bonitos com outros lados, o que combina com a comemoração de hoje, que é o dia mundial do amor. Esse é um momento muito inspirador e criativo, que toca seu coração e desperta muitos sonhos. Aproveite o lado mais alegre e extravagante de Sagitário para ressignificar sua jornada, seguindo em frente no processo de transformação e mudança de hábitos. Além disso, o trígono que se forma entre Lua e Júpiter ao longo favorece o planejamento de viagens e a busca por novos conhecimentos. Reflita sobre sua rotina, buscando identificar o que pode ser alterado para viver de uma forma mais leve.A Lua em Sagitário traz um lembrete de que nem tudo à sua volta está sob o seu controle. Aproveite esse momento para se desapegar de cobranças que não te ajudam a evoluir.A entrada da Lua em Sagitário te convida a se desapegar um pouco das coisas materiais e superficiais, para focar em seus sentimentos. Esse movimento de desapego desencadeia muitas transformações em sua vida, te levando a sair da sua zona de conforto.O lado mais agitado e vibrante de Sagitário te impulsiona a ir em busca do novo, conhecendo o mundo à sua volta. Esse processo de expansão pode ser desafiador, porque exige que você se desapegue de algumas coisas. É preciso estabelecer suas prioridades, colocando sua felicidade em primeiro lugar.Os trânsitos do dia impulsionam a criatividade leonina, fazendo com que sua mente viaje por vários pensamentos e sentimentos que antes não estavam sendo notados. Aproveite para ir em lugares diferentes, sair com seus amigos e abrir os olhos para novos pontos de vista.Os trânsitos astrológicos do dia te convidam a revisar sua rotina, pensando em como ela está afetando sua saúde física e mental. É um bom momento para cuidar da sua alimentação, do seu corpo e da sua mente. Inclua no dia a dia algumas atividades de lazer que te ajudem a relaxar.A presença da Lua em Sagitário desperta a necessidade de liberdade e espaço dentro das suas relações, fazendo com que você acabe se afastando um pouco das pessoas à sua volta. Lembre-se de buscar equilíbrio entre seu lado racional e emocional, para evitar intrigas.A Lua em Sagitário pode despertar um lado mais vibrante dos geminianos, fazendo com que se sintam empolgados para fazer planos e para aprender novas coisas. Cuidado para não acabar agindo por impulso ou ficar muito fixado em mudar tudo de uma hora pra outra. Atente-se aos excessos.A entrada da Lua minguante em seu signo potencializa o movimento de mudança e busca por transformações. Fazendo com que você se sinta mais disposto a sair da sua zona de conforto, para se aventurar em novas áreas.A Lua minguante te convida a refletir sobre as crenças e limites que estão impedindo o seu crescimento. Pense nos rótulos em que você está se esforçando muito para se encaixar. Aproveite a Lua em Sagitário para olhar a vida com mais leveza, e para ter momentos de diversão e partilha.A Lua em Sagitário traz um lembrete para que pegue mais leve com a autocobrança, já que nem tudo se resume às suas obrigações e responsabilidades. Aproveite para se soltar mais, incluindo momentos de lazer em sua rotina.A Lua em Sagitário te convida a olhar para os pensamentos, sentimentos e situações que estão se repetindo no dia a dia, e o que você precisa mudar para lidar com isso. A entrada de Mercúrio em Aquário traz muita criatividade e esperteza, mas, para usá-las, é preciso se desapegar do que te paralisa.A Lua em Sagitário, que é signo de fogo assim como Áries, possibilita que você se sinta mais animado e vibrante para se movimentar em busca dos seus desejos. É um momento de muita independência, ousadia e vontade de viver.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.