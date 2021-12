Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (14/12)

Hoje, no início do dia, a Lua ingressa em Touro, o que gera ânsia por estabilidade emocional e financeira. A conjunção que está acontecendo hoje entre Vênus e Plutão é um aspecto muito poderoso que te convida a aprofundar-se nos processos que você está vivendo, para que consiga entender seus sentimentos.

Porém, a proximidade entre esses dois astros pode trazer situações inesperadas e nos levar a agir por impulso. É importante ter cuidado para não acabar levando tudo muito a sério e, por isso, reagir de modo que machuque alguém ou cause algum problema.

Câncer

A entrada da Lua em Touro te ajuda a acalmar seus sentimentos e a organizar as ideias. Por isso, a dica de hoje é parar para refletir sobre os principais problemas que te afetaram durante a última semana, analisando se você tratou essas situações com maturidade. Lembre-se de não deixar que o orgulho te impeça de conciliar as discussões.

Capricórnio

O ingresso da Lua em Touro te devolve um pouco do controle emocional, que estava em falta nos últimos dias. Aproveite para refletir sobre o que você está sentindo e o que está causando essas emoções. Além disso, esse posicionamento pode impulsionar um criticismo desnecessário. Tenha cuidado com pensamentos sabotadores.

Escorpião

Os escorpianos são intensos emocionalmente, e o ingresso da Lua em Touro faz com que você tenha mais lucidez para compreender seus sentimentos. Por outro lado, como Vênus e Plutão estão formando um forte aspecto hoje, você deve compreender que suas emoções estão amplificadas e não é coerente tomar decisões agora.

Gêmeos

Com a entrada da Lua em Touro, você é convidado a dar mais atenção ao seu lar e às pessoas que convivem nele com você. Muitas vezes, você pode focar nos problemas da vida prática, como as demandas do trabalho e mesmo a necessidade de cuidar da casa, e acaba não priorizando o diálogo com quem você mora.

Aquário

Os empreendimentos que você desenvolver nesse momento serão produtivos, o que é especialmente positivo para a sua vida financeira. Porém, lembre-se que esse não é o único foco e você também deve se fortalecer com as coisas boas da vida, como os momentos em família e a simples apreciação de uma refeição com calma.

Peixes

A presença da Lua em Touro te desafia a lidar com suas emoções com mais sobriedade (e até mesmo um pouco de racionalidade, por mais contraditório que isso pareça ser). A dependência emocional é um dos pontos fracos do nativo de Peixes, e esse é um bom momento para refletir sobre como isso tem afetado suas relações.

Leão

A ansiedade é uma característica marcante da personalidade dos leoninos. A serenidade para fazer planos que darão resultados a longo prazo pode ser uma tarefa difícil para você. Porém, é exatamente por esse motivo que você precisa aprender a desenvolver essa habilidade, buscando equilibrar sua tendência imediatista.

Áries

Como a Lua estava no seu signo, você pode ter se irritado de forma exagerada com as pessoas com quem convive e, por isso, é necessário deixar o orgulho de lado para se desculpar. Esse não é um ponto forte dos arianos, mas é exatamente por isso que você precisa se esforçar para desenvolver essa habilidade.

Virgem

Os virginianos apreciam o posicionamento da Lua em Touro, que lhe confere mais tranquilidade emocional. Além disso, as energias taurinas evidenciam a importância da sua família, a qual pode ficar de lado na sua rotina, devido ao seu foco no trabalho. Uma simples ligação é uma forma de demonstrar carinho.

Libra

Os librianos são regidos por Vênus, que está formando um forte aspecto com Plutão, há alguns dias evidenciando alguns assuntos que são sensíveis para você. É preciso ter cuidado para não tentar se desviar desses processos, pensando que isso afeta o seu equilíbrio emocional. Apenas quando você lida com seus sentimentos, eles perdem o poder de te desequilibrar.

Touro

Os taurinos se sentem mais tranquilos com o posicionamento da Lua no seu signo, conferindo mais clareza mental e controle emocional. Hoje é um dia interessante para se dedicar a novos projetos no trabalho, traçando metas realistas que te levarão ao seu objetivo. Porém, lembre-se de reservar tempo para a sua família.

Sagitário

O posicionamento da Lua em Touro faz com que você tenha mais serenidade para lidar com suas emoções, mas também pode impulsionar pensamentos pessimistas, baseados em cobranças direcionadas a si mesmo. É importante refletir sobre as suas prioridades, mas lembre-se de ser compreensivo consigo mesmo.



