Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (13/9)

A Lua, que estava em Áries desde domingo (11), ficou fora do curso desde o início da madrugada, até aproximadamente 9 horas. A Lua fora de curso indica certa confusão mental e cansaço, além de imprevistos e discussões.

Por isso, precisamos ‘pegar leve’ hoje pela manhã, para não acabar nos estressando logo no início do dia. Após as 9 horas, porém, as coisas começam a melhorar com a entrada da Lua em Touro, que nos ajuda a ficar mais focados nas tarefas que precisam ser cumpridas hoje.

No trabalho, é um bom momento para focar naqueles projetos mais árduos, que tem muitas etapas, mas sem tanta pressa para ver os resultados. Como a flexibilidade não é um ponto forte de Touro, um cuidado a ser tomado é com a forma de lidar com as frustrações do dia a dia e, principalmente, com a forma de comunicar aquilo que estamos sentindo.

Horóscopo do dia

Aquário



Para as pessoas de Aquário, a entrada da Lua em Touro pode ser um pouco conturbada, já que forma uma quadratura com o seu Sol natal. Sabendo disso, tenha cuidado com suas atitudes hoje, principalmente com a tendência de agir de forma inflexível e fria. Muitas vezes, precisamos desacelerar para escutar o outro - e a nós mesmos.

Câncer



Para as pessoas de Câncer, a entrada da Lua em Touro ativa o lado mais cuidadoso, caseiro e voltado para a família. Por isso, encontre um tempo em sua rotina para se doar a quem você ama hoje, e também para cuidar do seu lar. Porém, tenha cuidado para não ser ‘cabeça dura’, principalmente no trabalho.

Capricórnio



A entrada da Lua em Touro faz com que as pessoas de Capricórnio se sintam mais aptas e determinadas. Porém, é preciso lembrar-se de que todo excesso é negativo, e o excesso de autoconfiança pode acabar se configurando como arrogância. Além disso, hoje é um bom dia para ter um momento de lazer em família.

Sagitário



O posicionamento da Lua hoje pode deixar os nativos de Sagitário mal humorados, já que as responsabilidades se tornam mais pesadas quando o Sol e a Lua estão em signos de Terra - Virgem e Touro, respectivamente. Em vez de abraçar a frustração, tente direcionar essas energias de forma construtiva: faça uma lista de prioridades, resolva burocracias e comece a movimentar suas pendências.

Leão



O desafio que é despertado pelo ingresso da Lua em Touro se relaciona com a necessidade de fazer as coisas com mais calma, atenção e presença. Hoje é necessário lembrar a si mesmo de que tudo tem o seu tempo, e você não pode controlar todas as coisas. Sendo assim, aprenda a usar as ferramentas que você tem à sua disposição agora.

Virgem



Para as pessoas de Virgem, a entrada da Lua em Touro representa maior controle emocional. Porém, como o Sol está no seu signo, o excesso de energia dos signos de Terra pode fazer com que você aja de forma arrogante, colocando as suas prioridades acima das necessidades das pessoas ao redor - tenha cuidado.

Libra



A entrada da Lua em Touro faz com que as pessoas de Libra se sintam mais calmas e capazes de focar naquilo que precisa ser feito. Porém, as questões evidenciadas pela retrogradação de Mercúrio podem ser especialmente incômodas agora, já que as energias taurinas pedem mais estabilidade. Tome cuidado para não buscar respostas ‘rápidas’.

Peixes



A entrada da Lua em Touro representa um convite para 'colocar os pés no chão', encarar a realidade como é e, a partir das ferramentas que estão à sua disposição agora, tomar a atitude mais assertiva possível. Lembre-se de dar um passo de cada vez, e fazer uma pesagem entre razão e emoção.

Escorpião



Como Touro é o signo oposto complementar à Escorpião, a entrada da Lua nesse signo faz com que algumas tendências desafiadoras se evidenciem, como a teimosia e a dificuldade para ouvir alguma ‘chamada de atenção’. Por isso, tome cuidado no trabalho - as críticas que você recebe podem ser construtivas, a depender da forma como você as encara.

Touro



A entrada da Lua em Touro é um ‘respiro’ para as pessoas deste signo, já que a intensidade ariana, que estava nos influenciando nos últimos dias, faz com que seja difícil controlar os sentimentos mais intensos. Por isso, aproveite o dia de hoje para colocar as coisas em ordem, mas lembrando de respeitar seus limites.

Gêmeos



As pessoas de Gêmeos podem estar se sentindo um pouco mais confusas e inquietas, devido a retrogradação de Mercúrio, seu planeta regente. Com o início deste movimento, algumas coisas começam a sair dos planos, fazendo com que seja preciso reavaliar o caminho que você está seguindo. Enxergue isso como uma possibilidade, e não apenas como um contratempo.

Áries



A Lua fora de curso em Áries durante o período da manhã pode fazer com que as pessoas deste signo acordem muito irritadas, e é muito importante ter cuidado para não descontar isso nas pessoas ao redor. Aproveite a entrada da Lua em Touro para focar mais no trabalho, observe detalhes e tente manter o foco no que verdadeiramente importa.



