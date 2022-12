Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (13/12)

Peixes

A Lua em Leão pode fazer com que seja mais desafiador tomar decisões conscientes, de maneira assertiva e alinhada à sua essência, porque ficamos mais impacientes. Aproveite o período da manhã para resolver suas pendências, já que a Lua ficará fora de curso às 13 horas. O aspecto que o Sol está formando com Saturno hoje enfatiza essa energia de empoderamento, para conquistar tudo que você realmente merece. É um ótimo momento para se conectar com novas pessoas, trabalhos e atividades. No período da tarde será preciso desacelerar um pouco, já que a Lua ficará fora de curso até a manhã de quarta-feira (14/12). A dica é adiantar suas obrigações durante a manhã, para depois fazer atividades mais leves e ter momentos de descanso e autocuidado.A presença da Lua em Leão, acaba deixando as pessoas de Peixes mais rígidas consigo mesmas, te direcionando a buscar um equilíbrio entre seus sentimentos e seus ideais. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto, pois somente assim será possível se movimentar para o novo.A presença da Lua em Leão enfatiza seu lado mais criativo, aumentando seu poder pessoal para realizar novas atividades. Esse movimento vai ser potencializado pelo aumento de energia característico da temporada sagitariana, deixando você mais leve e maleável para tomar decisões.A presença da Lua em Leão desperta o lado mais confiante e carismático das pessoas de Gêmeos, potencializando suas habilidades de comunicação e interação. Por isso, hoje é um ótimo dia para realizar reuniões importantes, debater novos pontos de vista e planejar metas e objetivos.A Lua em Leão potencializa seu lado mais confiante, aumentando seu poder pessoal. Esse aspecto é um ótimo aliado para o trabalho, por evidenciar sua capacidade de negociação. Contudo, não se esqueça de que nem tudo é trabalho. É importante ter uma rotina saudável e equilibrada, com momentos de descanso e lazer.A presença da Lua em Leão pode amplificar o seu lado impulsivo. Lembre-se que tomar decisões precipitadas pode acabar prejudicando seus projetos pessoais e profissionais. Aproveite a força leonina para se conectar ao seu poder pessoal, ao que você tem de mais autêntico.O Sol em seu signo enfatiza seu lado mais expansivo, te convida a buscar novos conhecimentos e desperta mais insights para desenvolver seus projetos. É preciso se atentar ao que está estagnado na sua vida, permitindo-se modificar o que for preciso. A Lua em Leão traz mais confiança para que essa movimentação seja realizada.A Lua em Leão traz uma energia mais confiante para as pessoas de Libra, enfatizando sua comunicação e processo de socialização que são características potentes dos librianos. Esse aspecto pode ser uma porta de entrada para trabalhar seu amor próprio e suas relações pessoais, buscando mais equilíbrio entre as emoções e a razão.O Sol, seu planeta regente, está transitando por Sagitário, formando um sextil com Saturno em Aquário. Esse aspecto indica um momento de inovações construtivas, principalmente no trabalho. Por isso, não tenha medo de sair da zona de conforto, expor suas ideias e, também, dar credibilidade para a opinião de outras pessoas.A Lua em Leão traz a necessidade de olhar para seu posicionamento na vida, e buscar ser menos rígido com suas decisões e obrigações. Mesmo que você defina algo que acredite ser importante nesse momento, é preciso ser flexível com as mudanças que podem se fazer necessárias.A presença da Lua em Leão, amplifica a criatividade das pessoas de Aquário, permitindo que novas ideias inovadoras surjam. Aproveite esse momento para se aproximar do que quer conquistar, sempre se lembrando de reconhecer e ser grato por tudo de bom que está acontecendo na sua vida agora.A influência da Lua em Leão, signo de fogo, faz com que as pessoas de Virgem acabem sendo mais críticas consigo mesmas e intolerantes às mudanças da rotina. Essa quebra de organização pode acontecer quando a Lua estiver fora de curso, e será preciso ter paciência para entender que nem tudo está ao seu alcance.A Lua fica fora de curso durante grande parte do dia, afetando diretamente na rotina e estabilidade desejada pelas pessoas de Touro. Esses imprevistos acabam fazendo com que seja necessário lembrar que, muitas vezes, as coisas não ocorrem como desejamos. É importante não se desesperar nesses momentos, para conseguir enxergar os novos caminhos que se abrem.