Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (1/3)

Hoje se inicia o mês de março, mas esses primeiros dias tendem a ser um pouco conturbados. Essa terça-feira é marcada pela Lua fora de curso no começo do dia e os efeitos desafiadores neste aspecto são ainda mais difíceis de lidar hoje, porque Vênus, Marte e Plutão estão juntos nesse momento. Nesse momento precisamos trabalhar internamente para não nos deixar reagir de forma explosiva a acontecimentos externos de todos os tipos - um assunto polêmico que te deixa irritado, um acidente de trânsito ou um compromisso que está te deixando ansioso. Além disso, aproveitando o feriado, é importante internalizar nesse momento o fato de que descansar não é desistir. Faça o que está ao seu alcance aqui e agora, mas também saiba respeitar os seus limites. Cada pessoa e cada pequena ação contam muito quando somadas, e a sua atitude faz toda a diferença.Durante os próximos dias é muito importante redobrar a paciência e pensar duas vezes antes de levar as coisas para o lado pessoal. Lembre-se de respirar fundo antes de se expressar, porque o que for falado de forma impensada nesse momento tende a ser motivo para discussões.Nesse momento, é importante ter cuidado com a forma que você trata as pessoas com quem se relaciona. Não cobre do outro algo que não foi acordado, e deixe o orgulho de lado para dialogar sobre as suas expectativas dentro do relacionamento. Tenha cuidado para não ser cabeça dura e acabar complicando as coisas.Os nativos de Escorpião sentem mais necessidade de se conectar com as pessoas que amam, devido à influência do Sol em Peixes. Porém, você deve ter cuidado para não exigir do algo que não está disposto a dar. Lembre-se de ter cuidado para não deixar o orgulho falar mais alto, porque isso apenas te afasta do outro.O alinhamento planetário que está acontecendo intensifica tudo aquilo que você est[a sentindo. Por isso, é muito importante ter cuidado para medir suas reações nesse momento, lembrando que ficar se lamentando e dramatizando as situações apenas dificulta a resolução.Os nativos de Leão tendem a se sentir mais impulsivos nesse momento. Tome cuidado para não adotar uma postura egocêntrica, analisando apenas o seu ponto de vista. Lembre-se que a reciprocidade e o equilíbrio são essenciais para a construção de um relacionamento saudável.A Lua em Aquário desperta uma maior necessidade de independência e não há nada de errado com isso. Porém, é preciso ter cuidado com a forma que você expressa esse sentimento que está aflorado, porque a falta de sensibilidade pode fazer com que alguém importante se magoe. Tenha paciência para dialogar, caso isso ocorra.A presença do Sol em Peixes forma uma quadratura com seu Sol Natal, indicando um momento em você perceberá a importância de expor seus sentimentos com cuidado, porque você se magoa com mais facilidade quando isso não é feito por você. Lembre-se que a reciprocidade é essencial para todos os tipos de relacionamentos e repense como você tem lidado com isso em sua vida.A presença do Sol em Peixes mais sensível para interpretar as atitudes e palavras das outras pessoas. Antes de se magoar por algo que alguém fez ou falou, deixe o orgulho de lado para esclarecer qual foi a real intenção da pessoa. Fazer 'joguinhos' apenas dificulta a conciliação.O alinhamento planetário que está acontecendo agora tende a despertar um comportamento infantil nos nativos de Peixes. Assim como fazem as crianças, você tende a não saber lidar com situações que não correspondem às suas expectativas e acabar tendo uma explosão emocional. Tente dialogar consigo mesmo sobre seus sentimentos antes de externá-los.Devido ao alinhamento planetário, você tende a ser (ainda) mais exigente com as pessoas com quem se relaciona. Além disso, esse posicionamento indica uma preocupação maior com as aparências, tanto estéticas quanto sociais. É importante ter cuidado para não se identificar demais com uma 'máscara' e acabar perdendo a sua essência.É preciso ter cuidado para não deixar com que o excesso de autoconfiança faça com que você tenha atitudes hostis com as pessoas ao seu redor. Transmute essas energias dedicando-se a novos projetos profissionais, lembrando da importância do trabalho em equipe.Tenha cuidado para não deixar com que o seu ego acabe criando uma barreira entre você e as pessoas com quem se relaciona. Também é necessário ter cuidado para não ser egocêntrico, esquecendo-se de considerar o ponto de vista do outro.