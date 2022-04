Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (12/4)

Capricórnio

Hoje a Lua entra em Virgem e, após dias intensos em que sua impulsividade pode ter ocasionado discussões, é possível ter mais racionalidade para lidar com os sentimentos. Aproveite esse momento para analisar suas ações e conciliar possíveis desentendimentos. Além disso, esse posicionamento também desperta interesse nos problemas que pessoas importantes para você podem estar passando. Apesar de as energias virginianas não serem caracterizadas pelo carinho e pela expressividade, você encontra facilidade em demonstrar seu afeto de maneira mais prática nesse momento, mostrando prestativo para auxiliar aqueles que estão ao seu redor. O trígono que a Lua está fazendo hoje com Urano desperta nossa intuição, gerando ideias e concepções originais, dado que conseguimos observar as situações por um ponto de vista não convencional. É provável que você se sinta profundamente afetado pelo contexto social e político atual e é interessante que você analise o que pode fazer para ajudar de alguma forma nesse momento, mas tenha cuidado para não se prender a isso, cedendo a tendências melancólicas que não levam a lugar algum.Assim como Virgem (onde a Lua se encontra no momento), Capricórnio também é um signo regido pelo elemento Terra. Por esse motivo, hoje você se sente mais inspirado para se dedicar ao trabalho, mas deve tomar cuidado para não deixar outras áreas da sua vida em segundo plano. Procure reservar momentos mais tranquilos com pessoas amadas.O trígono que está acontecendo hoje entre a Lua e Urano - regente de Aquário - é especialmente sentido por você. Sabendo disso, procure ouvir sua intuição e de espaço para sua criatividade em ambientes mais tranquilos, que você possa refletir verdadeiramente. Isso te ajuda a se compreender melhor e acessar as ideias originais que vêm à tona nesse momento.Os escorpianos tendem a ficar mau humorados com a presença da Lua em Virgem, que te deixa mais crítico e implicante. Por outro lado, o controle emocional é muito importante para você e foi dificultado pela conjuntura astrológica dos últimos dias. As energias virginianas te devolvem um pouco do equilíbrio para lidar com seus sentimentos e te ajudam a resolver conflitos afetivos.Os cancerianos são regidos pela Lua e, por isso, o trígono que esse astro está formando com Urano hoje te afeta diretamente. Preste atenção na sua intuição e tenha momentos em paz consigo mesmo, em que você consiga meditar sobre as questões que está vivenciando (profissionais ou afetivas), pois esse posicionamento traz ideias originais que vão te auxiliar nesses processos.Os piscianos tendem a abnegar suas vontades pelas pessoas com quem se importam e, muitas vezes, perdem sua essência nesse processo. A atual conjuntura astrológica é propícia para que você avalie os padrões de comportamento que têm emitido em suas relações e perceba aqueles que não estão sendo benéficos e te afastam do que você deseja verdadeiramente.Os leoninos tiveram dias estressantes no começo da semana e, por isso o metodismo e a ‘frieza’ da Lua em Virgem pode fazer com que você se sinta aliviado de certa forma - caso você não ceda ao mau humor característico das energias virginianas, que te leva a querer que tudo seja feito à sua maneira. Seja flexível para lidar com imprevistos ao longo do dia.A presença da Lua em Virgem diminui o intenso fluxo de pensamentos e emoções que você experienciou nos últimos dias e que, provavelmente, gerou discussões. As energias virginianas podem fazer com que você fique implicante e perfeccionista, e, para não causar situações desagradáveis, busque maneiras construtivas de expressar suas opiniões.Integrar as energias arianas que estão em alta essa semana pode ser desafiador para você, pois exige um posicionamento determinado e firme, que não é comum para os nativos de Libra. Mas, exatamente por isso, é necessário que você faça esse esforço e aproveite o posicionamento da Lua em Virgem para reconhecer todo o seu valor e reforçar sua autoconfiança.Os nativos de Sagitário, quando influenciados por um signo sonhador e distraído como Peixes, podem tomar atitudes irresponsáveis ou dar pouca importância para questões que exigem mais cuidado, como algo no emprego ou mesmo alguém com quem você se relaciona. A Lua em Virgem te ajuda a recuperar a disciplina para lidar com essas situações.Para os nativos de Virgem, a presença da Lua em seu signo traz bem-estar após dias marcados pela emoção à flor da pele, que pode ter gerado conflitos. Por isso, aproveite que hoje você consegue mediar suas emoções com um pouco mais de razão, para ter diálogos sinceros e resolver o que está pendente. Porém, tenha cuidado para não ceder ao criticismo e causar mais problemas.Touro é um signo regido pelo elemento Terra assim como Virgem, onde encontra-se a Lua, e esse posicionamento te leva a sentir-se mais estável emocionalmente. Essa tranquilidade interna é aliviante e você deve aproveitá-la para organizar suas ideias e ponderar sobre a veracidade das conclusões que você tirou nos últimos dias. Aproveite que hoje o posicionamento da Lua em Virgem desperta em você mais disciplina e coerência para ponderar sobre suas atitudes e escolhas, tendo em vista que nos últimos dias você pode ter estressado-se e magoado pessoas com quem se importa. O amor pode ser demonstrado de muitas formas, mesmo que você tenha dificuldade para se comunicar com palavras.