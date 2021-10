Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (12/10)

Hoje a Lua continua transitando por Capricórnio, favorecendo um melhor rendimento no trabalho e um maior senso de disciplina.

Na última semana, o movimento retrógrado de Saturno (o planeta regente de Capricórnio) chegou ao fim após cinco meses.

Durante os próximos dias, esse astro estará formando um bom ângulo com Mercúrio, que segue retrogradando.

Esse aspecto beneficia tudo aquilo que envolve o desenvolvimento intelectual, como o ensino, o aprendizado, acordos e negociações.

Marte e Sol continuam caminhando lado a lado, nos tornando mais assertivos e até mesmo agressivos.

Devemos tomar cuidado com a impulsividade e o excesso de ansiedade, que pode nos prejudicar através de atitudes e reações irrefletidas.

No entanto, é altamente benéfico para alcançarmos objetivos e metas, sejam eles na vida pessoal ou no trabalho.

Marte unido ao Sol também nos abre portas e traz novas oportunidades. Juntos, recebem um ótimo aspecto de Júpiter em Aquário, beneficiando ainda mais nossas vidas com boas oportunidades, que trarão crescimento e expansão.

Capricórnio

Você pode até estar se sentindo um tanto confusa sobre os rumos que a sua vida vem tomando nos últimos tempos. Isso tudo faz parte de um processo que tende a se desenrolar no seu próprio ritmo. Os trânsitos astrológicos favorecem uma reorganização estratégica dos planos e as coisas se movimentam de forma bem gradual.

Câncer

Existe a possibilidade de se libertar de antigos nós e amarras. Coisas que pareciam travadas, presas e bloqueadas vão aos poucos se liberando. A longo prazo, isso faz parte de um processo maior que poderá lhe fortalecer ao mesmo tempo que traz soluções para dilemas e complicações antigas e atuais.

Aquário

Esse é um momento para se localizar e entender suas motivações e fundamentos. Talvez você esteja aprofundando estudos, problematizações e refletindo sobre dilemas. Essa é uma etapa importante. Muita coisa está sendo renovada, inclusive a sua relação com a espiritualidade e com a sua visão de mundo.

Leão

Para aproveitar e conseguir captar todas as informações necessárias, é preciso descansar e dar uma folga pra cabeça esvaziar. Entenda seus ciclos e ritmos desse período e aceite algumas contradições inevitáveis. Dê tempo ao tempo, tome distância se for necessário, mas também tenha empatia para pensar em como isso afetará as outras pessoas envolvidas.

Gêmeos

Este é o momento para fazer uma imersão nos seus interesses e se permitir aprimorar suas habilidades e talentos. Talvez no começo a coisa seja um tanto frustrante. Nem sempre (ou quase nunca) o que a gente visualiza na idealização mental consegue se materializar fielmente na prática. Mas não deixe que a frustração lhe afaste do que você pode fazer.

Touro

Talvez você já tenha travado muito do seu crescimento com medo das demandas ou até do sucesso. Esse é um momento para fazer as pazes com seu tamanho e não se segurar em lugares que nitidamente são menores do que você. Ocupe seu espaço. Deixe as coisas crescerem, se permita crescer e aceite o que vem no seu caminho.

Peixes

É preciso reconhecer o que não está no seu controle e o que está ao seu alcance e assim se concentrar no que é mais construtivo. Devido a influência libriana que te leva a tentar resolver todos os problemas com que se depara, você pode se misturar com problemas alheios. Se precisar, tome distância de situações e pessoas que mais te confundem do que te ajudam.

Escorpião

As coisas podem parecer confusas mas elas estão num processo de transformação, e mais tarde tudo vai fazer sentido e você vai se sentir mais conectada consigo mesma. Como o Sol está se aproximando do seu signo, você está vivendo um momento de finalização de um ciclo, o que desperta emoções difíceis de lidar, mas também permite que você enxergue com mais nitidez aquilo que você não deve manter em sua vida.

Libra

Mercúrio e Júpiter estão alinhados, o que te ajuda a retomar projetos pessoais, reencontrar antigas paixões, experimentar novos hobbies ou qualquer atividade que faça você se reconhecer de uma forma diferente e mais livre. Tem a ver com a sua identidade e expressão para que você possa se sentir mais à vontade na sua pele e satisfeito com o caminhos que você está traçando.

Virgem

É preciso se perguntar se o tanto que você se doa realmente vale o esforço e traz alguma recompensa. Você pode estar se obrigando a fazer coisas que só servem para te sobrecarregar, o que pode ser muito bom e conveniente para os outros, mas não para si mesmo. É importante refletir sobre isso para que, posteriormente, você não acabe projetando sua frustração em terceiros. A escolha de os priorizar foi sua.

Sagitário

Permita-se usufruir de tudo o que você tem construído na sua vida até agora. Este é também um momento para buscar uniões, consenso e fortalecimento dos seus laços comunitários. Mesmo que a princípio você sinta dificuldade de entender todas as complexidades que envolvem um trabalho coletivo, a influência de Libra te ajuda a aguçar o olhar para identificar o que precisa ser adequado.

Áries

Você pode esperar mal entendidos, confusões, desencontros, mas também reencontros e reconciliações durante essa semana. Tem a ver com as expectativas que você coloca nas outras pessoas e também com a forma que você tem lidado com a sua necessidade de aceitação e validação social.