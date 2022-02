Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (1/2)

Aquário

Câncer

Escorpião

Peixes

Áries

Leão

Sagitário

Touro

Gêmeos

Capricórnio

Virgem

Libra

Essa semana se inicia com a Lua, astro que rege nossas emoções e oscilações de humor, posicionada em Aquário. As energias aquarianas nos levam a prezar por sentimentos mais racionais, renegando emoções como o ciúmes e o medo, por considerá-las, de alguma forma, inferiores. O grande problema é que, dessa forma, ficamos mais frios e irritados (na tentativa de ignorar essas sensações), o que pode acabar criando distanciamento nas relações afetivas. Além disso, o trígono que Vênus está formando com Urano hoje nos deixa mais sensíveis para o mundo externo e interno, o que pode fazer com que fiquemos mais suscetíveis a chateações. Por outro lado, esse aspecto também facilita a conexão com nós mesmos, ativando os sentidos de percepção e a intuição de forma extraordinária.O posicionamento da Lua no seu signo é confortável para você, além de impulsionar sua criatividade para que você expresse todo o seu potencial profissional. Por outro lado, você deve ter cuidado para não exigir demais de si mesmo e das pessoas ao seu redor, criando uma atmosfera hostil no ambiente de trabalho e em casa.Os cancerianos se sentem irritados com a atmosfera crítica que é gerada pela presença de Marte e de Mercúrio em Capricórnio . Essas energias são contrárias ao espírito acolhedor de Câncer, mas é interessante aproveitar esse momento para aprender a produzir em ambientes que sejam desafiadores para você.Os escorpianos podem ter comportamentos explosivos hoje, porque se sentem divididos entre razão e emoção, devido à forte influência de Urano e de Vênus hoje. Por isso, é interessante iniciar o dia praticando algo que lhe ajude a manter a paz e a serenidade, como praticar yoga por alguns minutos.Os piscianos tendem a se sentir mal humorados nesse momento, influenciados pelo criticismo saturnino e aquariano, que faz com que você enxergue defeitos em tudo ao seu redor. O posicionamento de Marte e Mercúrio em Capricórnio é benéfico para que você desenvolva melhor o senso de responsabilidade, aprendendo a organizar suas prioridades.Marte, regente de Áries, está posicionado em Capricórnio. Além disso, a Lua se encontra com Saturno (regente de Capricórnio) durante a tarde, formando uma conjunção. Esses dois aspectos te influenciam a ter uma visão exigente, como se nada estivesse suficientemente bom, o que pode evidenciar o “pavio curto” dos arianos.Hoje a Lua forma uma conjunção com Saturno, as energias saturninas podem fazer com que você adote um posicionamento egocêntrico, atribuindo toda a responsabilidade daquilo que não lhe agrada às pessoas ao seu redor. Na verdade, esse comportamento apenas evidencia inseguranças pessoais que você está projetando no outro.Os nativos de Sagitário têm a sua criatividade expandida pelo posicionamento da Lua em Aquário, somada às energias que são despertadas pelo sextil que está acontecendo entre Vênus e Urano. Esses aspectos são benéficos para que você direcione seu foco para encontrar soluções “fora da caixa” para os imprevistos cotidianos.Os taurinos apreciam a estabilidade emocional proporcionada pela presença da Lua em Aquário (mesmo que seja ilusória, porque reprimir nossas emoções dá espaço inconsciente para elas - permitindo que nos influenciem de forma “independente”). Tenha cuidado para não exigir demais de si mesmo e das pessoas à sua volta.Para começar a semana com o pé direito, é indicado que você direcione sua atenção para o trabalho, especialmente para a produção de novas ideias e para expressá-las com assertividade. Contudo, é necessário que você tenha muita paciência para lidar com as situações que não ocorrerem de acordo com suas expectativas.Os capricornianos são regidos por Saturno e, por isso, são diretamente influenciados pelo encontro entre esse planeta e a Lua hoje. É necessário ter cuidado com a forma que você expressa suas opiniões para as outras pessoas, porque você tende a ficar mais exigente e menos sensível nesse momento.Os virginianos são críticos por natureza e, por isso, devem ter um cuidado especial para não magoar outras pessoas nesse momento, com exigências incabíveis. Saiba modular o tom que você utiliza para se direcionar ao outro e lembre-se também que as opiniões que não são construtivas não devem ser expressas.O posicionamento da Lua em Aquário favorece a sua criatividade, que também é evidenciada pelo trígono que está se formando hoje entre Urano e Vênus (planeta regente de Libra). Você tende a se sentir dividido entre razão e emoção e, para não afetar seus relacionamentos, é indicado direcionar sua atenção para o trabalho.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.