Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (11/5)

Hoje a Lua se torna nova em Touro às 16h, nos convidando a plantar e nutrir aquilo que queremos colher na próxima Lua cheia.

Touro é o signo de exaltação da Lua, fazendo com que essa lunação propicie o contexto ideal para planejar aquilo que você deseja conquistar nesse ciclo que se inicia, buscando estabilidade no trabalho, na vida financeira e nos relacionamentos (inclusive na relação consigo mesmo).

As energias que são despertadas nesse momento têm o intuito de nos mostrar a importância de dar um passo de cada vez, para que consigamos avançar sem pressa e com precisão, experimento bem o terreno e medindo cada passo.

A influência taurina nos ensina sobre a importância da cautela para tudo que fazemos, porque tudo que é feito com calma e paciência tem mais chance de prosperar.

Além disso, esse signo também nos inclina a apreciar os pequenos prazeres da vida e, especialmente nesse momento delicado de isolamento social, é necessário desenvolver formas de manter seu ânimo.

Lembre-se que a vida continua e precisamos saber valorizar cada momento, mesmo em tempos difíceis.

Descubra o que seu signo revela para hoje (11/5)

Áries

A ansiedade é uma característica marcante da personalidade dos arianos. A serenidade para fazer planos que darão resultados a longo prazo pode ser uma tarefa difícil para você. Porém, é exatamente por esse motivo que você precisa aprender a desenvolver essa habilidade, buscando equilibrar sua tendência imediatista.

Touro

Os empreendimentos que você desenvolver nesse momento serão produtivos, o que é especialmente positivo para a sua vida financeira. Porém, lembre-se que esse não é o único foco e você também deve se fortalecer com as coisas boas da vida, como os momentos em família e a simples apreciação de uma refeição com calma.

Gêmeos

A rapidez do fluxo de pensamento dos geminianos pode fazer com que você queira resultados igualmente rápidos nas tarefas que inicia e é comum que você deixe várias ideias e tarefas incompletas. Por isso, essa lunação é um convite para que você perceba que o imediatismo pode ser um grande empecilho para a sua vida.

Câncer

Os nativos de Câncer são muito sensíveis e empáticos, sendo afetados pelo sofrimento alheio. Apesar de isso ser uma qualidade linda da sua personalidade, pode fazer com que esse momento seja ainda mais difícil. É muito importante se apegar às pequenas felicidades diárias, que te ajudam a passar por isso com mais leveza.

Leão

Os nativos de Leão têm dificuldades em lidar com situações que não ocorrem de acordo com as suas expectativas. Essa lunação te auxilia a perceber que essas frustrações são uma grande fonte de aprendizado, para compreender que nem tudo está sob o seu controle, mas você tem o dom da resiliência para lidar com isso.

Virgem

A lunação que acontece hoje é propícia para os empreendimentos que você está iniciando no trabalho, sendo importante que você revise tudo para garantir os resultados. Porém, você deve ter cuidado para não focar apenas em sua profissional, esquecendo-se de aproveitar a sua família e a dádiva que é estar vivo.

Libra

Os librianos podem sentir uma forte tensão emocional, devido ao sextil que está acontecendo entre Marte (que está em Câncer) e Urano (que se encontra em Touro). Porém, é importante valorizar todos os motivos que você tem para ser grato neste momento, sendo o simples fato de estar vivo um dos maiores deles.

Escorpião

A lunação de hoje te auxilia a ter mais serenidade e resiliência para lidar com os imprevistos cotidianos e aprender com eles. Apesar de ser um ótimo momento para se dedicar a novos projetos profissionais, você também deve reservar um momento para simplesmente respirar e agradecer pela vida e por tudo que ela te proporciona.

Sagitário

A lunação que acontece hoje te convida a refletir sobre as consequências que os comportamentos imediatistas trazem para a sua vida. As exigências profissionais fazem com que você adote um ritmo automático para cumprir prazos, mas você deve se lembrar de apreciar a dádiva que é estar vivo diariamente.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio tendem a ser muito rígidos e disciplinados, principalmente em se tratando de suas obrigações profissionais. Porém, você deve ter cuidado para não levar a vida a sério demais, esquecendo-se que você se esforça no trabalho exatamente para ter condições de aproveitar a vida. Permita-se ser feliz.

Aquário

A Lua nova em Touro faz com que você se questione sobre os padrões de comportamento que não são benéficos para você, e que devem ser deixados para trás. Liberte-se de tudo aquilo tem impedido a sua evolução pessoal e profissional, para iniciar esse novo ciclo lunar com mais leveza, paz e serenidade.

Peixes

Os piscianos são empatas natos, o que faz com que você seja muito afetado pelo contexto pandêmico que estamos vivendo. Por isso, é tão importante encontrar formas de se conectar a sua espiritualidade, que é uma âncora para você. Aproveite essa lunação para parar, respirar profundamente e apreciar tudo que está a sua volta.

