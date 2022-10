Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (11/10)

Câncer

Essa semana se iniciou com a força da Lua cheia em Áries, que nos deixou mais agitados, motivados e extrovertidos. Isso tudo começou a mudar ontem, quando a Lua entrou no signo de Touro no fim da tarde, fazendo com que a nossa ‘bateria social’ fique mais escassa nesse momento. Apesar do ar mais sério e reservado de Touro, o Sol em Libra está formando um trígono com Saturno em Aquário, e esse aspecto poderosíssimo favorece o clima de parceria e aprendizado. Por isso, mesmo que você esteja se sentindo um pouco sem paciência para grandes confraternizações, não deixe de aproveitar os ensinamentos que as conexões podem te proporcionar. Tanto em casa quanto no trabalho, esse é um bom momento para perceber que não custa nada (além do seu orgulho) pedir ajuda para alguém, e realmente estar disposto a aprender com as outras pessoas.A Lua em Touro faz com que as pessoas de Câncer se sintam ainda mais carentes e apegadas a tudo aquilo que já lhe é familiar. Por isso, hoje é um bom dia para dar mais atenção à sua casa (no âmbito físico) e à sua família, mas lembrando de ter cuidado com sentimentos como o ciúmes.A Lua cheia em Touro faz com que os capricornianos fiquem mais focados em suas metas e objetivos a longo prazo. Por isso, aproveite um momento do dia para se dedicar a planejar e organizar aquilo que está precisando de um pouco mais de atenção, mas lembre-se de manter o equilíbrio, mantendo um tempo para fazer coisas por você, que não sejam relacionadas à sua carreira profissional.A presença da Lua cheia em Touro desperta o seu senso prático e pode te ajudar a colocar a agenda em dia - ou até mesmo a elaborar uma agenda, caso você ainda não utilize uma. Porém, também é preciso ter cuidado para não se cobrar demais, e esperar que as coisas aconteçam de forma ‘perfeita’, de acordo com suas expectativas.A Lua cheia em Touro, que é o signo oposto complementar de Escorpião, te desafia a colocar os pés no chão, encarar os sentimentos que você está mantendo afastados e perceber que você é sim capaz de lidar com eles. Isso não significa que você deve vestir uma capa de super-herói - é exatamente sobre aceitar que está tudo bem se as coisas não estiverem indo tão bem, a 'confusão' também é uma etapa importante do processo.Para as pessoas de Gêmeos, a postura mais séria que é cobrada pela Lua em Touro pode fazer com que você fique muito focado em seus problemas, sendo um pouco insensível com as pessoas ao seu redor. Lembre-se da importância da empatia e da compreensão quando for abordar alguém, principalmente no trabalho.A presença da Lua em Touro indica um bom momento no trabalho, para que você desenvolva suas ideias de forma mais realista e prática. Não se esqueça de que seus colegas podem te ajudar a construir projetos mais ‘completos’, já que a união de diferentes perspectivas nos ajuda a ter uma visão diversificada e rica. Os padrões que você segue podem estar te limitando.Para as pessoas de Peixes, a Lua em Touro te convida a sair um pouco do ‘mundo da Lua’ para encarar a realidade à sua volta. Não é sobre ser pessimista ou sobre olhar as coisas de forma ‘fria’, mas perceber que os sentimentos e pensamentos padrão podem fazer com que você tenha uma visão um pouco distorcida (ou viciada) das situações desafiadoras que está vivendo.A Lua em Touro pode despertar algumas cobranças nos seus relacionamentos, principalmente aquelas que partem de si mesmo. Como a Lua cheia faz com que as coisas pareçam mais claras, os incômodos também se amplificam e é preciso ter cuidado com a forma que você irá abordar isso em uma conversa.Para que as pessoas de Libra não se sintam frustradas com a energia da Lua cheia em Touro, que limita um pouco toda a criatividade e liberdade libriana, é preciso reconhecer os sentimentos que estão te incomodando. Pare para refletir um pouco sobre formas de encontrar equilíbrio entre a vontade de buscar o novo e desconhecido, e a necessidade de manter certa rotina e estabilidade.A presença da Lua no seu signo faz com que você se sinta mais confortável, e mais consciente dos próprios sentimentos. Aproveite essa energia para tirar alguns momentos de reflexão, lembrando que a força da Lua cheia te ajuda a entender as coisas por um novo ponto de vista - esteja com a mente aberta.A influência da Lua em Touro pode deixar as pessoas de Sagitário um pouco mais carentes e ‘reclamonas’, principalmente porque a força da Lua cheia faz com que você enxergue de forma mais clara as coisas que vinham te incomodando, mas que você estava ignorando (de forma inconsciente ou não). Faça o movimento de perceber essas questões sem projetar suas frustrações nas pessoas que estão ao seu redor.O orgulho pode ser um grande impedimento nas suas relações, já que ele costuma distorcer a compreensão dos seus próprios sentimentos. Por isso, o trígono entre o Sol e Saturno te convida a entender melhor as situações que despertam o seu orgulho. Lembre-se que essas barreiras apenas te afastam de quem você ama.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. 