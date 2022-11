Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (1/11)

Escorpião

Câncer

Leão

Touro

Peixes

Gêmeos

Aquário

Sagitário

Libra

Capricórnio

Virgem

Áries

Dá pra acreditar que já estamos em Novembro? 2022 passou num piscar de olhos, e esse penúltimo mês que está se iniciando já desperta um clima de fechamento. Agora, os trânsitos te convidam a entender seus sonhos e a agradecer por tudo que vem acontecendo - as coisas podem ter saído dos planos, mas com certeza as experiências até aqui nos trouxeram muitos aprendizados. Esse primeiro dia do mês é marcado por uma forte Lua crescente em Aquário, signo da originalidade e da inovação. Aproveite a potência dessa fase lunar para se voltar ao seu eu interior, com o intuito de buscar seu equilíbrio interno. Esse movimento é importante para se comprometer com aquilo que você deseja alcançar. Durante o dia, a Lua faz uma conjunção com Saturno, despertando a necessidade de se atentar ao que realmente precisa de sua atenção, definindo qual sua maior prioridade para o mês de Novembro. É preciso ter clareza sobre suas escolhas, aproveitando a sabedoria de Saturno para entender o que está fluindo e o que não está mais dando certo.Sol, Vênus e Mercúrio estão transitando pelo seu signo, potencializando sua forma intensa de se relacionar e buscar por transformações. Ainda que seja um momento que se sinta com mais energia e pronto para começar novos projetos, é preciso ter cuidado com seu lado emocional, já que pode se sentir mais agitado e acabar se perdendo em suas emoções.O mês se inicia com o Sol ainda em Escorpião, signo de água, assim como Câncer. Essa influência promove o autoconhecimento para os cancerianos, mas acaba potencializando também seu lado mais intenso emocionalmente. Você pode acabar cobrando demais das pessoas que gosta por conta da sua insegurança consigo mesmo.A influência escorpiana no começo deste mês, com Sol, Vênus e Mercúrio transitando por Escorpião, traz um desafio para os leoninos em relação à busca por reflexão e conexão com seu interior. A Lua em Aquário pode ser uma aliada nesse processo, tente colocar em uma balança tudo que vem te consumindo e o que realmente precisa da sua atenção.A forte influência das energias escorpianas nesse início de mês pode deixar os taurinos um pouco sem paciência com os sentimentos mais intensos, já que Escorpião é seu signo oposto. É preciso trabalhar seu autocontrole e seu autoconhecimento para entender melhor suas emoções e não agir de forma impulsiva.A presença da Lua em Aquário pede para que as pessoas de Peixes usem sua criatividade, suas metas e seus sonhos como fonte de energia e motivação. É preciso entender o que você deseja e o que pode te auxiliar no processo de conquistar essa meta. A forte influência de Escorpião, em conjunto com a Lua crescente, te ajuda a se conectar com o que realmente te motiva e te faz sentir realizado.A Lua em Aquário em conjunto com as energias de Escorpião, evidenciam um ótimo momento para as pessoas de Gêmeos focarem em seus objetivos. Você, geminiano, pode ter mais clareza sobre seus ideais e mais coragem para encarar a realidade. Esteja aberto a reconhecer novas possibilidades e visões de mundo, principalmente quando estiver ao lado de pessoas que você admira.A Lua crescente em seu signo evidencia a necessidade de se desapegar de certos sentimentos, pessoas e situações que não vêm sendo construtivas em seu dia a dia. Essa fase lunar vem como forma de colocar a vida em movimento e fluidez. Busque fazer novas atividades, cuidar do seu corpo e da sua mente.A Lua crescente em Aquário, evidencia a necessidade de olhar para seus sonhos e metas e compreender como você pode potencializá-los a seu favor. Esse impulso é uma porta de entrada para seu interior, busque se movimentar para compreender aquilo que te motiva. É preciso ter mais clareza sobre o que vem sendo positivo nos seus relacionamentos pessoais e profissionais.A forte presença das energias de Escorpião faz com que as pessoas de Libra sejam impulsionadas a desenvolver sua intuição, aprendendo a confiar mais na sua voz interior. Além disso, a Lua crescente em Aquário, traz a necessidade de compreender melhor o que vem sendo saudável ou não em seus relacionamentos.Hoje a Lua crescente se encontra com Saturno em Aquário. A relação do seu planeta regente com a Lua neste momento te leva a refletir sobre aquilo que você deseja se comprometer e qual será o seu foco para o mês que está se iniciando. Conecte-se à sua sabedoria para colocar as coisas em movimento, finalizando tarefas que vem procrastinando, para que abra espaço para novas ideias.Para as pessoas de Virgem, a entrada da Lua em Aquário acaba potencializando as características dos virginianos de reprimir suas emoções. É preciso usar a determinação e a força de Escorpião para entender melhor a si mesmo e as pessoas à sua volta. Esse esforço de compreender o que te afeta ou não te ajuda a desenvolver melhor o controle das suas emoções mais intensas.A presença da Lua crescente em Aquário, faz com que as pessoas de Áries sintam a necessidade de se desapegar de relações e situações que não são mais importantes para sua vida. Essa urgência em desapegar pode deixar você mais ansioso e estressado, mas é preciso fazer esse movimento para que coisas boas fluam de volta.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.