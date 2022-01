Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (11/1)

Após dias intensos marcados pela Lua em Áries e pela Lua fora de curso que aconteceu ontem, hoje temos um dia inteiro de Lua em Touro pela frente. As energias taurinas despertam um clima mais calmo, o que nos ajuda a organizar as ideias que estavam borbulhando nos últimos dias, mas de forma um pouco confusa. Durante essa semana, estaremos vivendo a fase crescente da Lua, que aconteceu no último domingo (09).

Como a Lua estará transitando por Touro até amanhã (12) a tarde, esse é um ótimo período para organizar as prioridades e para resolver questões profissionais de forma mais prática e assertiva. Porém, como o Sol está em Capricórnio, formando um aspecto desafiador com Marte em Sagitário, é preciso ter cuidado com cobranças excessivas.

Capricórnio

Os capricornianos se sentem mais confiantes quando a Lua está transitando por um signo de terra, mas a quadratura que está se formando entre Netuno e Marte hoje pode desencadear situações que evidenciem suas inseguranças. Tenha cuidado para não reagir de forma excessiva às surpresas e aos acidentes que podem ser causados por esse aspecto desafiador.

Aquário

Os nativos de Aquário tendem a se sentir irritados quando o Sol e a Lua estão transitando por signos de terra, como neste momento. Porém, as energias desse elemento têm o potencial de ajudar a alinhar suas atitudes ao que você realmente acredita. Por mais que seja confortável ‘deixar a vida levar’, esse momento exige o reconhecimento das suas responsabilidades.

Gêmeos

A influência da Lua em Touro te ajuda a pensar de forma mais racional e direcionada, o que facilita a resolução de questões no trabalho. Porém, é preciso ter cuidado para não ser inflexível e tentar fazer com que todos sigam a sua ideia, sem ouvir opiniões diferentes.

Câncer

O trânsito da Lua por Touro beneficia principalmente a sua vida profissional, porque possibilita maior esclarecimento mental para lidar com situações desafiadoras. A habilidade de não agir por impulso quando alguma situação (ou mesmo algum sentimento) sai do controle é aprimorada pelas energias taurinas, mas tudo depende do seu autocontrole.

Escorpião

Hoje Marte em Sagitário está formando um aspecto desarmônico com Netuno, que está transitando por Peixes. Essa quadratura evidencia a probabilidade de acidentes causados por pequenas faltas de atenção, mas que podem acabar nos abalando para além do âmbito pessoal. Por isso, tenha cuidado com detalhes e busque ser paciente para lidar com imprevistos que podem vir à tona nesse momento.

Libra

O poder da Lua crescente em Touro te convida a reconhecer o poder da sua mente para concretizar suas ideias. A sua habilidade de manifestar seus desejos é muito maior do que você mesmo acredita, mas isso exige ação e determinação. Para de focar naquilo que você está insatisfeito no momento ou naquilo que você não quer fazer.

Virgem

O trânsito da Lua por Touro faz com que você se sinta mais confiante, já que este é um signo de terra assim como Virgem. Porém, como Marte está formando uma quadratura com Netuno hoje, é preciso ter cuidado para não agir de forma arrogante e inflexível, sem considerar a forma como suas atitudes afetam as outras pessoas.

Sagitário

Júpiter (planeta regente de Sagitário) está fazendo um sextil com a Lua, o que nos faz sentir mais inspirados a aproveitar as coisas boas da vida, mas de forma consciente. Esse aspecto é favorável para nos direcionar a uma vida mais abundante em todos os sentidos, buscando alinhar as nossas metas às pequenas atitudes e escolhas que tomamos diariamente.

Áries

Hoje Marte (planeta regente de Áries) está formando uma forte quadratura com Netuno, o que aumenta a probabilidade de acidentes que nos abala de forma além do âmbito pessoal. Por isso, é preciso ter cuidado com a falta de atenção na hora de manipular coisas perigosas, com lugares lotados e também com o trânsito.

Peixes

Hoje Netuno (planeta regente de Peixes) forma uma quadratura tensa com Marte. Esse aspecto desarmônico pode desencadear acidentes no dia a dia, além de fenômenos naturais envolvendo água (que está sob o domínio de Netuno). É preciso ter cuidado para não focar nas notícias ruins que vem à tona nesse momento - faça o que está ao seu alcance e busque se desconectar um pouco das redes sociais.

Leão

A entrada da Lua em Touro te convida a desacelerar um pouco, percebendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo apenas faz com que nenhuma delas saia como o esperado. Busque fazer suas tarefas de forma mais consciente, presente e serena, sem pensar apenas nos resultados imediatos.

Touro

A quadratura que está se formando entre Marte e Netuno já há alguns dias tende a nos deixar mais impressionados com as notícias sobre acidentes e tragédias que estão acontecendo nesse momento. É importante ajudar da forma que for possível para você, mas focar e buscar esse tipo de informação durante o dia acaba aumentando o sentimento de angústia.



