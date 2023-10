Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (10/10)

Hoje é um dia de despertar. De um lado temos o planeta Vênus com muitas expectativas e do outro temos Saturno focado na realidade da vida. E Saturno, munido de sua foice e com seu temperamento melancólico, te chama para uma conversa séria, pode ser que você desperte de uma ilusão.

Parece desconfortável, pois você estará mais suscetível às rejeições, mas você vai compreender na prática que olhar para fora à procura do que é real não é o caminho. Quando você se concentra e observa seus pensamentos e emoções, você relaxa e abandona a mente opiniosa e sai dos julgamentos que te aprisionam.

A Lua chega no signo de Virgem e vai te ajudar a compreender tudo da melhor forma. E depois de alguns meses retrógrado, Plutão volta ao seu movimento direto. E agora existe um segredo, um mistério a ser revelado, que nos provocará ao desapego e à ressignificação profunda.

Áries

Vênus e Saturno num aspecto conflitante, a partir de hoje, mostra a vida como ela é. E você vai se deparar com uma realidade que não corresponde às suas expectativas. Você não vai conseguir controlar os acontecimentos da sua rotina e acaba não cumprindo com tudo o que tinha planejado. É frustrante, mas o importante é seguir em frente.

A boa notícia, é que neste mesmo dia, Plutão volta ao movimento direto, trazendo consigo uma compreensão do que é necessário para impulsionar projetos profissionais e tomar decisões que impactam seu status ou carreira. Até o final do ano, vejo você se libertando do que já não tem relevância, concentrando-se em uma nova posição no mundo.

Touro

Sabe aquela sensação de esperar eternamente pela resposta que nunca chega? Você fica ansioso (a), sem conseguir fazer planos porque não sabe como vai ser o dia seguinte. Algo me diz que você não aguenta mais ficar esperando a resposta de um cliente, a decisão da empresa ou a ligação daquele namorado (a) que não se decide nunca.

Com Vênus e Saturno num confronto, me parece que você está ficando cansado (a) de abrir mão do que é importante para você, enquanto espera os outros se resolverem. Talvez a palavra “basta” entre em cena. E ainda bem que Plutão volta a agir, fazendo você se dar conta de que sonhar é bom, mas colocar em prática é melhor ainda! Até o final do ano, você estará mais determinado (a) e corajoso (a) para estabelecer metas e focar em planos para o futuro.

Gêmeos

Equilibrar a vida pessoal e profissional sempre foi um desafio para você, geminiano (a), mas Vênus e Saturno trazem esse dilema à tona. E a partir de hoje, você vai se sentir puxado (a) entre suas responsabilidades em casa e as demandas do trabalho. E pode ser que uma nova responsabilidade profissional exija que você fique menos em casa, ou que alguma situação doméstica te faça ter que trabalhar o dobro.

E se a questão financeira estava pesando nas decisões de aceitar ou não novas responsabilidades, o fato de Plutão voltar ao movimento direto a partir do dia 10, pode trazer a oportunidade de renegociar uma dívida, ou então, repensar uma forma de investimento que traga maior segurança e estabilidade para o futuro.

Câncer

Pé no Freio, canceriano (a)! Vênus e Saturno estão em confronto e você vai sentir alguns limites em tudo que envolve novidades na sua vida. Pode ser que você tenha que postergar alguns planos, principalmente aqueles planos que envolvem cursos, viagens, aprendizado ou contatos. Talvez surja uma obrigação de última hora ou um impedimento maior que te faça ter que mudar os planos. É a realidade que vai te acordar de algum sonho.

Com Plutão retomando seu movimento direto hoje, seus relacionamentos que estavam sendo testados, estão prestes a se transformar. Talvez seja o momento em que aquele parceiro indeciso finalmente define o que quer, ou então, uma relação profissional dê um salto inesperado. Prepare-se para compromissos sérios ou, em alguns casos, para finalizações necessárias.

Leão

Vênus e Saturno estão em cabo de guerra a partir de hoje e é bem possível que um dinheiro que você estava esperando entrar demore mais do que você pensava. Por isso, não conte com o ovo antes da galinha botar. E o fato de Plutão voltar ao ritmo direto depois de 6 meses em retrogradação, me parece que é um recado do universo para você repensar a maneira com que está cuidando da sua saúde, trabalho e rotina como um todo.

Você já deve ter se dado conta de que não adianta se matar de trabalhar se não sobra tempo para se cuidar e investir em você também. Até o final do ano, foque em tornar sua rotina mais eficaz. Foque na qualidade de vida.

Virgem

Às vezes, aquilo que você imaginou que seria bom e o que realmente te faria feliz são duas coisas muito diferentes. O conflito entre Vênus e Saturno mostra que talvez nem tudo aquilo que você está atraindo seja o melhor para você neste momento.

Se estiver começando um relacionamento, não crie muitas expectativas. Com Plutão retomando o movimento direto hoje, tudo indica que tem muita coisa para acontecer ainda. E até o ano que vem, você ainda vai viver novas paixões ou viver suas paixões de um novo jeito. É possível também que você descubra novos interesses, novos talentos, novas formas de se expressar e de lidar com novos projetos de vida. Sendo assim, leve a vida com mais descontração.

Libra

Saindo da Névoa! Você tem uma semana muito importante pela frente — uma das mais importantes do ano, libriano (a). E ela começa com um convite para clarear as ideias. Com Vênus e Saturno em oposição, tudo indica que você está idealizando algumas situações.

Talvez você tenha assumido muitas obrigações de trabalho, confiando que conseguiria dar conta de tudo, ou ainda, acredita que problemas ou situações indefinidas que você está arrastando ao longo dos últimos meses, irão se resolver sozinhas. Sinto dizer que nada vai mudar se você não mudar. Pelo contrário: sua saúde é que vai sentir cada vez mais o peso da realidade. Sendo assim, pense menos e aja mais.

Escorpião

O universo está falando com você por meio dos sonhos ou sussurrando dicas importantes no seu ouvido. Pegue esses insights, escorpiano (a). Com Vênus e Saturno se estranhando no céu, tudo indica que um grupo de amigos ou trabalho pode causar um desgaste emocional. Vai ver que aquela ideia de projeto que você compartilhou não foi tão bem recebida como imaginou.

No entanto, com Plutão retomando o movimento direto a partir do dia 10, sua comunicação se fortalece até o final do ano. Este é o momento perfeito para refinar suas ideias, sua comunicação e reavaliar a forma como divulga suas ideias ou apresenta seus projetos.Se a sua comunicação fluir ou você se aprofundar num estudo, tenho certeza que seus sonhos e ideias sairão do papel. Mostre ao mundo seu conhecimento e o poder da sua voz!

Sagitário

Com Vênus e Saturno se estranhando no dia 10, você está entre a cruz e a espada, sagitariano (a). Há uma tensão entre sua vida profissional e sua vida doméstica. Imagino que desafios na carreira estejam exigindo mais de você, ou que responsabilidades familiares lhe pareçam mais pesadas do que o normal. No entanto, a reviravolta vem com a retomada de Plutão ao movimento direto.

Plutão sugere uma solução: redescobrir e redefinir o que você realmente valoriza. Seus valores são a bússola que você precisa. Ao invés de se sentir puxado (a) em direções opostas, Plutão te orienta a alinhar suas ações com o que é mais importante para você. Repense suas prioridades, ajuste seus compromissos e encontre um equilíbrio que ressoe com sua essência. Ao fazer isso, você pode encontrar a clareza que precisa para gerenciar e equilibrar as demandas que a vida está colocando sobre você.

Capricórnio

Dois passos para a frente e um para trás! Quando Vênus e Saturno aparecem em confronto, você pode perceber uma tensão entre as suas metas e a realidade do seu dia a dia. Algo me diz que por mais que você queira dar um passo adiante em algum sonho ou projeto, algumas responsabilidades mais imediatas e práticas podem atrasar seus planos. Mas fique tranquilo (a) e não se pré-ocupe com coisa à toa.

Hoje Plutão volta ao seu movimento direto e vai te mostrar que depois de 6 meses em stand-by você agora terá melhores condições de se dedicar a algo que te leve realmente para uma nova etapa da vida. Depois de tanto perrengue e sofrimento (e não é de hoje), você está mais maduro (a) para seguir em um caminho mais alinhado com quem você é neste momento.

Aquário

Esta semana você está vasculhando os cantos mais obscuros do seu coração, aquariano (a). Vênus e Saturno estão jogando um jogo de cabo de guerra, e você está no meio, tendo que lidar com fortes emoções. De um lado estão suas emoções e do outro seus valores. Talvez você esteja se perguntando: "vale a pena investir tanto naquela ideia? Ou naquela pessoa?"

Enquanto isso, Plutão está te observando, mandando uns sinais, uns sonhos, aquela intuição que faz o coração bater mais forte. Está sentindo? Essa sensação de que tem algo borbulhando, algo que você não vê ainda, mas que está aí, pronto para ecoar em 2024.

Peixes

Com Vênus e Saturno em confronto, tudo indica que você esteja vivendo um conflito entre o que você esperava no parceiro e quem ele realmente é. E, neste momento, você pode se dar conta de que, por mais que tente, não vai mudar ninguém. E Plutão, retomando seu movimento direto a partir de hoje, chega para te lembrar que sonhar juntos é essencial para qualquer relação crescer e se aprofundar.

O caminho é alinhar as metas e valores. Quando dois corações compartilham um objetivo comum, eles constroem pontes ao invés de muros. Então, pisciano (a), talvez este seja o momento perfeito para uma reflexão. O caminho é alguém disposto a sonhar ao seu lado, respeitando e incentivando seus sonhos e metas individuais, enquanto você faz o mesmo por essa pessoa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.