Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (1º)

Hoje a Lua começa a transitar pelo signo de Peixes, o que ativa nossa intuição e sensibilidade de forma especial, facilitando o canal de conexão com o nosso eu interior.

O desafio desse posicionamento é que ficamos mais perceptivos a tudo e todos à nossa volta e, consequentemente, tomamos as dores dos outros como problemas pessoais.

A necessidade de ajudar as pessoas amadas pode fazer com que você não respeite a privacidade delas e os seus próprios limites, indo longe demais para tentar resolver algo que não diz respeito a você.

Apesar de ter as melhores intenções, é preciso compreender que não podemos interferir no processo de evolução das outras pessoas, principalmente quando elas não querem a nossa ajuda.

O trígono exato que está se formando entre Marte e Netuno hoje desperta a empatia e a força de vontade para mover os obstáculos que estão se desenrolando nesse momento.

Nesses momentos, você deve encontrar sua força para correr atrás de tudo aquilo que você deseja, mas até isso precisa ser feito com sabedoria.

Quando tentamos abraçar o mundo, as coisas acabam ‘escorregando pelos dedos’ de forma incontrolável.

O que seu signo revela para hoje, terça-feira (1º)

Áries

O aspecto que está se formando entre Marte e Netuno pode te levar a agir de forma impulsiva, com o intuito de se aproximar de alguma meta que você está tentando alcançar há algum tempo. Esse comportamento pode apenas te afastar do que você almeja, porque tudo aquilo que colhemos precisa ser plantado com paciência, para que sejam bons frutos.

Touro

As energias piscianas te convidam a olhar para dentro de si e escutar sua intuição. Você pode estar se sentindo impotente por não conseguir ajudar alguém ou a si mesmo nesse momento, mas é necessário respeitar seus limites e cuidar de você internamente. Apenas assim é possível ver mudanças externas.

Gêmeos

Como o Sol e Vênus estão transitando pelo seu signo, a sua vida afetiva está mais movimentada nesse momento e os processos que estão se desenrolando requerem atenção e paciência, para que você não tome decisões precipitadas. Aproveite as energias piscianas para entrar em contato com sua essência e encontrar suas respostas.

Câncer

As energias piscianas afloram sua sensibilidade de forma acentuada, fazendo com que você observe a vida e os processos que está passando por um outro ponto de vista. Porém, para que isso seja possível, você precisa ter cuidado para não dar lugar às influência ‘negativa’ desse signo, que pode despertar um pensamento vitimista.

Leão

A presença da Lua em Peixes aflora suas emoções e pode deixá-las um pouco fora de controle, sendo importante ter cuidado para não tomar atitudes precipitadas. Caso perceba que o fluxo de sentimentos está atrapalhando o seu raciocínio, tente parar e escutar a si mesmo, para acolher e refletir sobre o que vem à tona nesse momento.

Virgem

A vontade de controlar tudo para garantir os resultados pode fazer com que você perca a sua conexão consigo mesmo, vivendo de forma automática e sendo até mesmo um pouco insensível com as pessoas que se relacionam com você. O posicionamento da Lua em Peixes te convida a refletir sobre a necessidade de ser mais empático.

Libra

Hoje Marte está a 180 graus de Plutão retrógrado, formando uma quadratura que desperta questionamentos importantes. Enquanto Marte diz respeito ao poder da ação, Plutão fala sobre os processos de transformação que precisamos viver para evoluir. Dê espaço para as mudanças internas que estão se desenrolando.

Escorpião

O movimento retrógrado de Plutão, planeta regente do seu signo, está te convidando (talvez de forma não tão amigável) a repensar seus valores e rever suas metas. A presença da Lua em Peixes facilita a introspecção e você deve aproveitar esse momento para se perguntar sobre o que tem sido o seu propósito de vida.

Sagitário

Nesse momento, Plutão, Mercúrio e Saturno estão retrogradando, o que desafia a desacelerar para refletir com mais serenidade sobre suas decisões e sobre o caminho que está percorrendo para alcançar seus objetivos. Muitas vezes, uma meta estabelecida há algum tempo pode modificar-se e você precisa rever seus planos.

Capricórnio

O posicionamento da Lua em Peixes, somado ao movimento retrógrado de três astros nesse momento, pode fazer com que você queira fazer muitas coisas para ajudar as pessoas. Foque em uma coisa de cada vez, tendo em mente que você está fazendo o seu melhor de acordo com o que está no seu alcance agora. Lembre-se de cuidar de si mesmo.

Aquário

Os nativos de Aquário são muito focados e determinados, a partir do momento que encontram algo que os motive verdadeiramente. Nesse momento, o posicionamento da Lua em Peixes te convida a se reconectar com o seu propósito. Reflita sobre aquilo que te encoraja a levantar da cama todas as manhãs e perceba o valor disso na sua vida.

Peixes

Quando a Lua se encontra no seu signo, você se sente mais conectado com tudo e todos à sua volta. Apesar do lado positivo dessa sensibilidade aflorada, é preciso ter cuidado para não deixar que as situações problemáticas do cotidiano tomem proporções desmedidas. Saiba que os conflitos são naturais e, para resolvê-los, é preciso manter a calma.

