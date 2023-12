Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça (5/12)

A Lua entra na fase minguante no signo de Virgem. É tempo de silenciar e analisar todo ciclo. Faça um balanço de tudo que você vivenciou desde o dia 13/11. O que deu certo? O que precisa ser descartado? O que você perdeu? O que você ganhou? E se não deu certo, como solucionar esse problema? Uma semana de lua minguante pede descanso e recolhimento.

No período da tarde você pode sentir um desembaraço. A sensação é que tudo vai fluir, você só precisa aceitar as mudanças. Tente sair da rotina, vai lhe fazer bem. Você pode receber boas notícias. É um momento propício para refletir e pensar no que você realmente deseja. Hoje vai acontecer um encontro super agradável entre Vênus e Saturno. Essa interação marca uma fase de consolidação de laços emocionais e profissionais.

Áries

A conexão entre Vênus e Saturno sugere que você está se sentindo mais confiante. Hoje a conversa vai fluir e pode ser que você se sinta muito bem. Esse aspecto pede que você estabeleça relações ou parcerias, pois tudo que for estabelecido sob esse aspecto tende a ser estável e duradouro. Chega de fogo de palha!

Touro

Hoje, a energia de Vênus se alinha harmoniosamente com Saturno, sugerindo um momento propício para consolidar amizades e ampliar seu círculo social. Esta é a ocasião ideal para apresentar projetos, destacar suas realizações e despertar o interesse das pessoas pelo que você está empenhado em realizar.

Gêmeos

Hoje, quando Vênus formar um trígono com Saturno, tudo indica que você pode reassumir o controle da sua vida, inclusive emplacando um projeto profissional consistente, e que pode trazer ótimos resultados. Este é um dia excelente para se destacar em tarefas que requerem responsabilidade e dedicação.

Câncer

Vênus estabelece uma harmoniosa conexão com Saturno, conferindo forma e estrutura a um sonho ou desejo que pulsa intensamente. Uma relação iniciada neste momento carrega o potencial de se transformar em algo duradouro. Isso se estende também a projetos, os quais podem solidificar-se, transformando o que antes era apenas um ideal em algo tangível. Este é um dia para manter os pés no chão sem perder de vista as estrelas.

Leão

A harmonia entre Vênus e Saturno pode trazer algumas vantagens nas suas finanças. Esteja alerta para possíveis oportunidades de investimento e transações imobiliárias, direcionando a energia escorpiana para escolhas criteriosas e seguras.

Virgem

Você está tendo que lidar com algumas conversas significativas e esclarecedoras. Aproveite o momento, pois você pode até dar um novo rumo para um relacionamento ou parceria. Acho que chegou a hora de formalizar um compromisso ou tomar uma decisão.

Libra

Fique atento(a), libriano(a), pois a boa conexão entre Vênus e Saturno mostra que você terá condições de reassumir o controle da sua vida financeira. Vejo uma luz no fim do túnel, você só precisa sentar e colocar as contas no eixo. Essa dupla também favorece a implementação de sistemas que tornem seu dia a dia mais eficiente e produtivo.

Escorpião

Hoje suas ideias criativas começam a tomar forma concreta. Foque em algum projeto que sempre quis realizar. Esse trânsito é perfeito para dar vida aos seus hobbies, transformando-os em algo lucrativo. A vida amorosa também ganha, e se você está em um relacionamento, invista na realização de um sonho do casal. Se você está solteira, sua energia criativa e paixão podem atrair alguém com interesses semelhantes.

Sagitário

Algo muito estruturado e sólido pode estar a caminho. Essa energia pode se manifestar como uma nova relação ou até um investimento que traz segurança e estabilidade, especialmente em sua vida íntima e emocional. É como se você estivesse construindo um forte emocional, tijolo por tijolo, garantindo um refúgio seguro para seu coração.

Capricórnio

Vênus e Saturno se unem e podem trazer um convite importante ou a chance de assinar um contrato que você estava torcendo para acontecer. Se você tem um projeto em mente, especialmente algo que envolve comunicação, aprendizado ou vendas este é o momento perfeito para sentar e se dedicar a ele. Imagine-se finalizando detalhes de um plano que tem tudo para decolar.

Aquário

Você pode receber uma proposta de trabalho, negócio ou investimento que parece ser feita sob medida para você. Este é o momento para tomar decisões inteligentes e práticas que irão impulsionar sua carreira e finanças. Esteja atenta a oportunidades que aliam sua visão inovadora a uma base sólida e estruturada.

Peixes

Vênus e Saturno trazem uma dose de realidade para sua vida. Esse aspecto pode significar uma oportunidade de concretizar um projeto ligado a estudos, viagens ou publicações. Este é um dia para transformar sonhos em realidade, unindo seu desejo de explorar com uma abordagem prática e estruturada.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.