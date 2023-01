Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça (10/1)

Hoje a Lua fica fora de curso até meio dia (cuidado com imprevistos e desentendimentos), e entra em Virgem na parte da tarde. As energias virginianas trazem mais fluidez para resolver problemas, além de ajudar no processo de aquisição, sendo um bom momento para compras. Ainda assim, é preciso ter um pouco de cuidado, já que Mercúrio ainda está retrógrado. Confira todos os detalhes antes de finalizar suas compras. Além disso, aproveite a Lua fora de curso pela manhã para pegar mais leve, tirando um tempo para você, caso seja possível. Tente fazer aquilo que sua alma vem pedindo, algo que te dê prazer e traga felicidade. Depois do almoço, as ideias e os sentimentos ficarão mais leves, sendo mais fácil realizar suas tarefas com mais eficiência, organização e foco.

Áries

Com a Lua fora de curso pela manhã, é preciso ter paciência para lidar com os imprevistos de forma mais leve. Caso esteja com a mente muito acelerada, foque nas tarefas que são mais fáceis para você, deixando as obrigações e compromissos mais importantes para o período da tarde, quando a Lua estiver em Virgem.

Touro

A Lua fora de curso pela manhã pode acabar desestabilizando os taurinos, já que as coisas podem acabar saindo dos planos. Tente não se cobrar tanto, para manter a calma e conseguir usufruir do período da tarde com mais tranquilidade. A entrada da Lua em Virgem, signo de terra assim como o seu, trará mais energia e determinação para realizar suas obrigações.

Gêmeos

A imprevisibilidade, característica do período em que a Lua fica fora de curso, pode deixar os geminianos mais dispersos e ansiosos. Uma dica é focar em uma atividade por vez, para não sentir que nada está dando certo. A entrada da Lua em Virgem te ajudará a retomar o foco, mas será preciso ter cuidado para não deixar a ganância falar mais alto.

Câncer

A entrada da Lua em Virgem traz a necessidade de tomar cuidado com o excesso de autocrítica, principalmente em relação ao seu desenho profissional. As pessoas de Câncer tendem a se diminuir, e acabam deixando de fazer o que gostam por achar que não são capazes. Tente sair desse ciclo de autossabotagem.

Leão

A entrada da Lua em Virgem potencializa seu foco no trabalho, possibilitando que novos planos sejam colocados em prática. Você, leonino, pode se sentir mais confiante sobre suas metas, e se organizar para colocar suas necessidades em primeiro lugar.

Virgem

A entrada da Lua em seu signo direciona o foco para sua vida profissional, despertando seu lado mais intelectual. Você, virginiano, pode se sentir mais apto a realizar mudanças ou dar início a novos investimentos. É um ótimo momento para se dedicar a criar novas estratégias para cumprir suas tarefas.

Libra

A entrada da Lua em Virgem traz para você, libriano, mais expansividade para se comunicar, permitindo que você se saia melhor em apresentações de propostas e reuniões. O foco para o dia é na sua área profissional, em que você pode expandir e buscar novos conhecimentos. Esse movimento pode ajudar no surgimento de novas ideias.

Escorpião

A entrada da Lua em Virgem potencializa o lado mais forte e intelectual das pessoas de Escorpião, já que a mobilidade de ideias facilita sua comunicação e seu raciocínio. Aproveite o dia para determinar qual será seu foco para a semana, e comece a colocar em prática os novos hábitos de autocuidado que você estipulou para esse ano.

Sagitário

A Lua fora de curso pode deixar você, sagitariano, mais tenso e angustiado. Por isso, busque focar em pequenas atividades que tragam prazer para seu dia. Caso seja possível, pratique uma atividade física logo cedo e organize seus pensamentos, seja colocando no papel ou conversando com quem você confia.

Capricórnio

A entrada da Lua em Virgem, signo de terra assim como o seu, enfatiza sua necessidade de estar sempre com os compromissos em ordem, buscando cada vez mais eficiência. Cuidado, porém, para não se sobrecarregar com tantas cobranças. Busque ter momentos de lazer para deixar seu dia mais fluido.

Aquário

Os trânsitos do dia pedem que você tenha equilíbrio entre os momentos de lazer e de foco ao longo do dia. Aproveite o período da manhã, com a Lua fora de curso, para dar espaço à sua criatividade e fazer as coisas de uma forma diferente, ouvindo mais os seus instintos.

Peixes

A entrada da Lua em seu signo oposto enfatiza a necessidade de buscar equilíbrio entre o lado emocional e o racional. Durante a tarde, foque nas pendências e busque desenvolver novas estratégias, para que suas responsabilidades se tornem mais leves. Recorde-se da sua capacidade de ‘fazer acontecer’.