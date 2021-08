Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira-feira (13/8)

Desde ontem a Lua está transitando por Libra, configurando um momento em que ficamos mais sensíveis e podemos aproveitar para nos conectar com as pessoas que nos relacionamos de forma mais verdadeira.

A presença do astro que rege nossas emoções no signo de Libra nos leva a ficar mais atentos com nossos relacionamentos, por isso, é interessante aproveitar para ter diálogos pacíficos sobre os assuntos que estão te incomodando.

Esse pode ser um dia muito romântico, apenas depende das suas escolhas. Por isso, caso essa seja a sua intenção, fazer um jantar ou planejar algo diferente com a pessoa amada pode ser uma ótima forma de finalizar o dia.

Isso não se encaixa apenas para o romance, mas compartilhar esses momentos de lazer e cuidado com as pessoas que você convive é algo que beneficia o relacionamento.

Além disso, esse posicionamento lunar também te convida a questionar sobre como você poderia fortalecer o seu amor-próprio. A relação com o outro é reflexo do seu relacionamento consigo mesmo(a).

Capricórnio

Lembre-se que descobrir o que você não quer é tão importante quanto compreender o que você almeja. Por isso, não deixe que o medo de errar te impeça de seguir caminhos que fazem parte dos seus sonhos. Mesmo que os resultados não sejam os esperados e que não era exatamente isso que você queria, ainda é possível escolher outro caminho.

Escorpião

A presença da Lua em Libra pode fazer com que você se sinta um pouco confuso(a) em relação à qual caminho deve seguir. Perceba quais pensamentos são baseados naquilo que você realmente acredita e quais são motivados pela opinião de outras pessoas. Apenas você sabe qual é a escolha certa para a sua vida.

Gêmeos

Lembre-se que ninguém é você e esse é o seu super poder. A presença da Lua em Libra, formando um sextil com o Sol em Touro, te convida a refletir sobre a sua autoestima e a valorizar mais suas conquistas. Não se permita depender da aprovação dos outros para sentir que realmente conquistou algo. Estabeleça seus próprios objetivos.

Aquário

A presença da Lua em Libra pode te ajudar a expressar melhor o que você está sentindo, sem soar como uma cobrança ou como uma briga. Mas isso não acontecerá se você escolher conversar em momentos de estresse. É preciso ter discernimento e cuidado com os sentimentos do outro.

Libra

A sua autoestima pode ser melhor desenvolvida a partir de pequenos gestos. Seja criando uma rotina de cuidados com a pele, escolhendo o que vestir buscando expressar a sua essência ou renovar a cor do cabelo. Essas pequenas atitudes podem parecer futilidades, mas cuidar de si, da sua mente e do seu corpo são gestos de amor próprio.

Câncer

Um questionamento válido para aproveitar as energias librianas é: por que você duvida tanto de si mesmo(a) e busca a opinião dos outros sobre as suas escolhas? A partir do momento em que você se compreende como protagonista da sua própria vida, você consegue compreender que as suas atitudes precisam ter sentido apenas para você.

Leão

O Sol está no seu signo e forma um trígono com a Lua em Libra hoje, que te ajuda a se recordar da importância de cuidar das suas próprias necessidades e vontades, antes de doar sua energia para ajudar outras pessoas. Por outro lado, isso não significa que você não deve considerar os sentimentos de quem é afetado por suas escolhas.

Touro

A Lua em Libra está formando um sextil com o Sol em Leão, que pode te ajudar a integrar a autoconfiança. Reflita sobre o que você acredita, sobre o que você verdadeiramente deseja e não se deixe confundir com base na opinião de outras pessoas. Nunca vai haver o momento perfeito para agir, então não fique esperando por ele.

Peixes

A insegurança é gerada principalmente pela falta de confiança em si mesmo(a) e pelo medo de errar. Porém, é preciso se lembrar que não existe caminho errado quando você está fazendo a escolha com base na sua verdade, e não na opinião dos outros. No fundo, você sabe o que deseja alcançar. Não tenha medo de perseguir seus sonhos.

Virgem

A sua autoestima pode ser melhor desenvolvida a partir de pequenos gestos. Seja criando uma rotina de cuidados com a pele, escolhendo o que vestir buscando expressar a sua essência ou renovar a cor do cabelo. Essas pequenas atitudes podem parecer futilidades, mas cuidar de si, da sua mente e do seu corpo são gestos de amor-próprio.

Áries

A dúvida pode te fazer entrar em um processo de estagnação e de auto sabotagem que não te leva a lugar nenhum. Deixar de tomar uma atitude por medo de fazer a escolha errada faz com que você perca a oportunidade de aprender com a experiência, tenha ela o resultado esperado ou não. Permita-se viver e errar.

Sagitário

Aproveite a maior disponibilidade emocional despertada pela Lua em Libra e tente dialogar sobre os assuntos que te incomodaram nos últimos dias. Como esse signo é relacionado à diplomacia, a influência desse posicionamento lunar pode te ajudar a conciliar esse conflito, mas é preciso estar disposto(a) a ouvir o outro também.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.